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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Дело "журналиста-диверсанта с пистолетом": Киев заставил Запад умолкнуть

© Sputnik / Стрингер
Колумнисты
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Виктор Мараховский
Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (42)
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В ходе телефонного разговора с Петром Порошенко президент России Владимир Путин сообщил своему собеседнику о необходимости немедленно освободить арестованных российских журналистов.

Речь в первую очередь о руководителе РИА Новости Украина Кирилле Вышинском, задержанном еще 15 мая, затем арестованном по подозрению в "государственной измене" и находящемся по сей день в тюрьме. Путин отметил, что по факту Вышинский арестован "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". И напомнил, что такая политика — абсолютно беспрецедентна и абсолютно недопустима. Об этом пишет обозреватель РИА Новости.

Стоит отметить, что поддержать Киев в деле Вышинского не стремится даже известное своей моральной гибкостью так называемое "международное сообщество". В частности, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир напомнил, что, "согласно Хельсинкскому заключительному акту, страны — участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

Путин о деле Вышинского
© Sputnik .
Путин прокомментировал дело Вышинского

Иными словами, никаких оснований, кроме пафосной трактовки легальной журналистской деятельности Вышинского ("он публиковал материалы, выгодные стране-агрессору"), у украинского следствия для его преследования не имеется. И это настолько безжалостная очевидность, что даже европейским чиновникам, Украине по службе симпатизирующим, а России — нет, приходится "выражать озабоченность" и призывать Киев "соблюдать правовые нормы".

А теперь самое печальное и интересное. В последние дни, судя по всему, даже до самих украинских спецслужбистов начало доходить, что дело Вышинского — это не удачная спецоперация, а очередной стыдный провал. Этому осознанию помогло, возможно, идиотское убийство с последующим воскрешением блогера Бабченко, по итогам которого глава украинского МВД Арсен Аваков обиженно вопрошал размазывающих его по стенке европейских журналистов: "А что, лучше было бы, если бы его на самом деле убили?"

В Госдуме прокомментировали попытку вербовки журналиста РИА Новости>>>

К сожалению, вместо того чтобы перестать лезть в принципиально непонятные свидомо-революционному правосознанию области, перестать пытаться вести "гибридную войну" и смущенно выпустить арестованных, Киев пошел по пути эскалации пиара, бессмысленного и беспощадного.

В случае с опозорившимся блогером, залитым свиной кровью, выход из позора был увиден в умножении скандала на 47, с опубликованием уже не одной, а полусотни фамилий жертв кровавого Кремля (новость эта была, отметим, встречена на Западе презрительным молчанием, после бабченгейта их СМИ поверят скорее какому-нибудь спиритическому посланию от Элвиса, чем официальным заявлениям украинских госструктур).

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
Неожиданный поворот: на кого хотят обменять Кирилла Вышинского

В случае же с Вышинским — обнаружив, что на руках у него имеется политзаключенный, которому вменяется измена в форме выполнения профессиональных обязанностей, — Киев, судя по всему, решил сделать финт еще более смелый.

А именно — спустя почти месяц после начала следствия СБУ вскрыла некую "банковскую ячейку Вышинского" и нашла там "предмет, похожий" на древний браунинг.

Об обнаружении в ячейке пробирки с сибирской язвой, небольшого баллона зарина, пачки "Новичка", накладных усов и удостоверения ГРУ пока не сообщается, но это пока. Текущий режим в Киеве уже доказал свою способность удивлять своей смелостью даже западных мастеров медиавойн. Сейчас нам предстоит совершенно новаторский трюк — переформатирование на лету дела против неправильного журналиста в дело диверсанта, террориста, шпиона и супермена.

Проблема украинских властей сейчас состоит в том, однако, что в течение четырех лет весь их безжалостный пропагандистский креатив был внутренним, можно сказать, семейным российско-украинским делом. Мчались по мозгам украинской публики чеченские омоновцы, вызванные Януковичем для подавления свободы; вторгались бурятские бронетанковые дивизии; гибли при штурме обороняемого киборгами аэропорта целые российские футбольные команды; весь список былинных медиапровалов киевского агитпропа занял бы километры, но он оставался неизвестен миру.

А вот сейчас — со всеми этими наработками — они вышли на международный информационный рынок. И обнаружили, что даже международный рынок провокаций и массовых истерий требует элементарного профессионализма и организованности. И его никак невозможно пронять напором, невинными вопросами "а что такого?" и апелляцией к своим бесчисленным обидам.

Поэтому есть основания полагать, что и превращение позорного со всех сторон дела Вышинского в "раскрытие террористической ячейки" будет встречено в мире с тем же холодным презрением, что и предыдущие лихие повороты сюжета.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (42)

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