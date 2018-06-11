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Труба газопровода Северный поток 2

Почему Швеция против воли разрешила "Северный поток-2"

© Sputnik / Sergey Guneev
Колумнисты
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Дмитрий Лекух
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Власти Швеции подписали всю необходимую документацию по трубопроводу "Северный поток-2". Событие, хоть и не рядовое, но вполне ожидаемое.

На специально созванной пресс-конференции министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг известил заинтересованные стороны, что правительство королевства Швеция полностью согласовало прокладку газопровода в шведской экономической зоне в Балтийском море. Своего разочарования в связи с выдачей разрешений шведский министр, кстати, даже не стал скрывать, пишет Дмитрий Лекух обозреватель РИА Новости.

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Цитируем: "хочу подчеркнуть, что у правительства отрицательное отношение к проекту в целом, так как есть риск того, что он противоречит целям Энергетического союза, а также из-за последствий для Украины как страны — транзитера российского газа, из-за значительных экономических потерь, которые могут возникнуть".

Тем не менее своим сторонникам (как в Швеции, так и на Украине или, допустим, в США) Дамберг напомнил, что правительство рассматривало заявку по газопроводу Nord Stream 2 в полном соответствии с международным правом и конвенциями, а они не позволяют кабинету дать отрицательный ответ по проекту нового газопровода.

Дамберга можно понять.

Дело тут вовсе не только в "соответствии международному праву и конвенциям", на которое шведский министр ссылался. Дело в том, что по-настоящему критичными для Nord Stream 2 были разрешения от Германии, России и Финляндии, территориальные воды которых "Северный поток — 2" даже чисто географически не может обойти. Территориальные же воды Швеции и пока не выдавшей разрешения Дании легко обходятся "нитками" нового газопровода. И "жесткая" их позиция по этому вопросу может привести только к некоторому некритичному удорожанию работ по прокладке.

То есть это совершенно не тот вопрос, по которому даже чисто теоретически имеет смысл ссориться с русскими и немцами. Особенно если за их спинами маячат угрюмые тени пяти ведущих энергетических гигантов Европы, не считая гигантов индустриальных.

Остается "разрешить".

Ангела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Даже несмотря на тот вопиющий факт, что сам объявлявший о выдаче разрешений шведский министр совершенно искренне считает, что Европейский союз "должен уменьшить зависимость от российского газа" как инструмента "политического давления". Но мнение его в данном вопросе ничтожно.

Тут все просто.

Дело в том, что, может быть, для русских-то газопровод и вправду скорее "политический проект". Но для промышленности Европы это вопрос банального выживания. Свои месторождения уже практически исчерпаны. СПГ технологически очень дорог. И если европейское машиностроение, электротехника, химическая промышленность и так далее лишатся сравнительно дешевого трубопроводного газа (все равно чьего — русского, голландского, норвежского, алжирского, да хоть марсианского), — их продукция рискует стать неконкурентоспособной на мировых рынках. Особенно если учесть такие милые мелочи, как "налоговая реформа Трампа", после которой европейское налогообложение выглядит едва ли не самым "социалистическим" в мире.

В такой ситуации европейская (прежде всего германская) промышленность способна успешно выживать только при наличии дешевого газа. А без него американские коллеги ее легко сожрут.

А что касается России — тут все намного проще.

Запасы газа в стране огромны, но не беспредельны, и надо искать баланс между "длинными" трубопроводными контрактами и вполне выгодным, как показала Сабетта, мировым рынком СПГ. При этом, кстати, осталось полтора года до запуска "Силы Сибири". А есть еще и альтернативные китайские проекты плюс становящийся все большей реальностью "газовый коридор" в Южную Корею через территорию КНДР. В такой ситуации, и "Газпром" уже на это намекал, — ему довольно легко построить в случае проблем с Nord Stream 2 завод по производству СПГ и терминал где-нибудь в той же Усть-Луге. Ровно, кстати, за те же деньги, что и многострадальный "Северный поток — 2". В итоге в Европу пойдет все тот же российский газ, только дороже.

А вообще, что Nord Stream 2 уже ничто не помешает, стало понятно в тот момент, когда Путин и Эрдоган окончательно подписали нитки "Турецких потоков". Европейские энергетические гиганты тогда почувствовали, что банально теряют инициативу.

И теперь скандинавские правительства могут сколько угодно переживать по поводу "последствий для Украины как страны-транзитера". Им остается только печально подписывать, а Украине — подумать, как жить дальше и как договариваться с Россией.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
Швеция, Северный поток-2, Европа, газопровод, Экономика, бизнес и финансы
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