Глазами болельщика: почему Молдова приехала в Россию

Во время матча открытия Чемпионата Мира болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев поразмышлял о том, почему в Россию приезжают не только обычные болельщики, но и главы государств, в числе которых и президент Молдовы Игорь Додон.

Все недоброжелатели вокруг говорят об опасностях футбола, о недружественной России, о воинствующих фанатах, о самом опасном чемпионате мира.

А на самом-то деле футбол разъединил страны лишь однажды: в 1969-м году, после отборочного матча чемпионата мира Гондурас ввел войска в крохотный Сальвадор. Та футбольная война закончилась быстро – нефтяные компании прекратили сотрудничество с регионом – и танки встали.

С тех пор прошло почти 50 лет. И сейчас чемпионат мира по футболу – событие исключительно мирное, но не только спортивное. Это еще и возможность лидерам разных стран пообщаться друг с другом – "сверить стрелки" в мировой политике.

© Sputnik / Alexei Danichev В Москве под "Калинку" открылся Чемпионат мира по футболу

И что интересно, в Москву на открытие прилетели и соседи из стран, которые не попали на чемпионат, но футбол там любят – из Молдовы, Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии и Армении.

Президент Молдовы Игорь Додон, который приехал в Москву по приглашению Владимира Путина, пожелал главе России успешного проведения Чемпионата мира.

Додон принял участие в церемонии открытия международного футбольного турнира.

"Перед началом Чемпионата мира по футболу пожелал президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину успешного проведения мундиаля и хорошего выступления российской сборной в родных стенах", — написал Додон в социальных сетях.

Есть и иностранные гости – за исключением, увы, тех стран, которые смешали футбол с политикой. Что же заставляет президентов встречаться? Давайте поразмышляем.

Первое – это то, что переговоры между лидерами стран не могут не проходить на "позитиве".

Нет конфронтации, нет вражды – в таких встречах мало подводных течений. В приподнятой обстановке игры приятно и легко порассуждать о будущих совместных проектах, о том, что может пойти на пользу в международных отношениях.

Второе – это безусловно поддержка своих болельщиков.

пресс-служба президента РМ Президент Молдовы пожелал Владимиру Путину успешного проведения ЧМ-2018

Когда в стране знают, что лидер любит футбол, то это повышает к нему доверие. А иногда и бывшие футболисты становятся президентами. Как, например, Джордж Веа из Либерии. В прошлом – звезде итальянского "Милана". Дела в стране от этого лучше не стали, но он старается. Как бы то ни было, любовь к футболу – это плюс для политика.

Додон принял участие в церемонии открытия ЧМ по футболу в Москве>>>

А третья причина присутствия лидеров на футбольных матчах проста и банальна. Футбол – это планетарная страсть. А без страсти в политике – никуда. Как, собственно, и в футболе, и в жизни.

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