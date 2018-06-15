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Столица Италии - Рим

"Сотня несовершеннолетних и семь беременных": Италия начала бунт против ЕС

© Sputnik / Александр Вильф
Колумнисты
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Ирина Алкснис
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Спустя всего десять дней после принесения присяги новое правительство Италии дало основания думать, что связанные с ним радужные (или мрачные — в зависимости от занимаемой позиции) ожидания имеют серьезные основания сбыться.

Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини распорядился закрыть итальянские порты для судна Aquarius, которое направлялось к берегам Сицилии с 629 мигрантами, спасенными им в Средиземном море, пишет обозреватель Ирина Алкснис в своей колонке на РИА Новости.

Мигранты
© AP Photo / Armin Weigel
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Корабль под флагом Гибралтара, принадлежащий неправительственной организации SOS Mediterranee, в последние дни принял участие в шести спасательных операциях, взяв на борт в том числе "123 несовершеннолетних, 11 детей и семь беременных женщин".

Итальянцы попытались спихнуть миссию принятия мигрантов на Мальту "как более безопасный порт", но та также категорически отказалась от предложенной чести.

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После суточного выяснения отношений итальянцев и мальтийцев о своей готовности принять судно с мигрантами заявило правительство Испании: "Нашим долгом является помощь в стремлении избежать гуманитарной катастрофы и готовность предложить "безопасный порт" этим людям, выполнив обязательства в сфере международного права". Можно только предполагать, кто конкретно и какими аргументами убедил испанцев взвалить на себя данную миссию, но с большой вероятностью Мадрид действовал в добровольно-принудительном порядке, а за его инициативой маячит тень Брюсселя.

Однако главные результаты нынешнего "бунта на корабле", устроенного Италией, еще только предстоит увидеть и осмыслить, и простираться они будут куда дальше миграционной политики Евросоюза.

При этом надо отдать должное правительству Джузеппе Конте, которое выбрало крайне удачную тему для первого шага с целью прощупывания отношений с ЕС и их трансформации.

Вид на Бранденбургские ворота с улицы Унтер ден Линден в Берлине
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Большинство государств — членов Европейского союза находятся в двойственном положении.

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С одной стороны, евроскептические настроения по всей Европе нарастают год от года, что находит свое отражение в результатах плебисцитов во все большем количестве стран. Претензии к Брюсселю (и доминирующим в ЕС государствам, в первую очередь к Германии) обширны и затрагивают очень широкий спектр вопросов, в которых страны вынуждены поступаться национальными интересами в угоду навязываемым им сверху директивам: от той же миграционной политики до вопроса антироссийских санкций, не говоря уже о многочисленных квотах, распределении субсидий и прочем.
С другой стороны, европейские страны уже настолько глубоко, многообразно и прочно вовлечены в общую систему, что попытки вырваться или даже просто не подчиниться общим правилам для большинства чреваты весьма неприятными последствиями. Прямо в данный момент Брюссель преподает наглядный урок всем на примере переговоров о выходе с Великобританией, крайне тяжелых и даже унизительных для Лондона. А до этого была Греция, которую просто раздавили, а результаты национального референдума буквально через два дня после голосования были отправлены в корзину греческим же (протестным) руководством.

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"Праздник непослушания" могут себе позволить лишь очень немногие страны, обладающие теми или иными особенностями, которые позволяют им сохранять высокую степень суверенитета и возможность не оглядываться на Брюссель. Таковой является, например, Венгрия под руководством Виктора Орбана. Зато польской "вольнице" похоже, приходит конец: Брюссель твердо вознамерился урезать финансирование Варшавы.

Италия же до недавнего времени являла собой типичный пример лояльности — член ЕС самой первой волны, весьма крупная экономика (пусть и с серьезными системными проблемами), многократные попытки возвысить голос и донести альтернативную Брюсселю позицию по множеству вопросов. Однако когда дело доходило до принятия решений, Рим раз за разом послушно присоединялся к доминирующему мейнстриму, даже если он откровенно противоречил национальным интересам страны.

Разворачивающаяся история с судном Aquarius интересна тем, что она продемонстрировала: новое правительство представляет собой не просто компанию популистов-евроскептиков, а изощренных политиков.

Европа, архивное фото
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Если бы Рим попытался "поднять бунт" по вопросу антироссийских санкций, нет сомнения, тот был бы подавлен в зародыше. Официальная консолидированная политика Европы по этому вопросу слишком важна для ключевых игроков (даже если они, уже не скрываясь, сами активно возобновляют сотрудничество с Россией), чтобы они позволили настолько вопиющий шаг.

Если бы итальянские власти попытались полностью официально отказаться от политики ЕС в отношении мигрантов (как это сделала, например, та же Венгрия), эта инициатива также наверняка бы закончилась постыдным провалом. ЕС бы не потерпел подобного ренегатства в своих рядах. Но Рим ограничился — во всяком случае, пока — одним-единственным инцидентом: отказом принять конкретное судно.
Оказывалось ли на итальянские власти давление из других европейских столиц с целью изменить их решение, можно только догадываться. Как бы то ни было, итог остался неизменным.

Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Европа получила реально новый прецедент открытого отстаивания национальных интересов страной, которая раньше, несмотря на регулярно высказываемое недовольство, все-таки послушно следовала в русле общеевропейской политики. Причем это повод не только порадоваться для рядовых итальянцев, которые получили первую демонстрацию работы выбранной ими власти, но и причина задуматься, например, для испанцев, которые во всей этой ситуации фактически оказались крайними в очереди, потому что их правительство не смогло сделать то, что получилось у итальянского.

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Можно ли из ситуации с Aquarius делать далекоидущие выводы? И нет и да.

Нет, потому что это пока один случай — а станет ли он первым или окажется в итоге единственным, покажет только будущее.

И да, потому что демарш итальянских властей стал еще одним примером, причем не самым заметным и крупным, полномасштабной перестройки всей политической системы мира. На фоне провала саммита G7 и встречи Трампа с Ким Чен Ыном маленький европейский скандал вокруг судна с мигрантами едва заметен. Но тем не менее он лежит ровно в той же логике глобальной и региональной трансформации, а значит, тенденции исторического процесса играют на руку новому итальянскому правительству и его планам.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
мигранты, Италия, Общество
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