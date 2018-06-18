В чем правда, брат, или Германии "капут"?!

Футбольный мундиаль в России не обходится без сенсаций, которые, как полагает колумнист Sputnik Руслан Васильев, подтверждают его предстартовый тезис об отсутствии у нынешнего Чемпионата мира суперсильных команд из категории "фаворит, хоть убей!"

Однако принять некоторые результаты очень непросто. И ладно в субботу Аргентина с Месси не сумела совладать с Исландией. Уже в воскресенье действующие обладатели титула, немцы, которые, согласно одной идиоме, "всегда выигрывают", уступили в Москве мексиканцам. Причем совершенно по делу! Чем и позволили определить главную тему, пишет обозреватель Руслан Васильев в колонке на Sputnik Беларусь.

Тема чемпионов мира

Ничего в мире футбола просто так не бывает, что и доказывает пример сборной Германии. Как выяснилось, совершенно не зря подопечные Йоахима Лева столь неудачно проводили в 2018 году спарринги. Первую победу немцы одержали в заключительном перед отбытием в Россию "товарняке" с Саудовской Аравией — 2:1. Да и то их игра не вызвала у болельщиков выдоха облегчения, наоборот, сформулировав новые тревожные вопросы.

А до этого вовсе случилась мартовская ничья с испанцами, после которой последовали фиаско от бразильцев и, что совсем возмутительно, австрийцев. Конечно, в Германии признавали, что тренер Лев мог ссылаться на эксперименты с составом и подготовительный период, объяснявший отсутствие свежести. Но вот, пробил час мундиаля, и оказалось, что немцы соответствуют костяшке домино "пусто-пусто".

По крайней мере, в первой баталии. Мексиканцы просто были быстрее, мобильнее и экспрессивнее оппонентов. Речь идет о первом тайме, в котором "ацтеки" могли не ограничиваться единственным голом в "калитку" капитана маншафт Нойера. Однако и одного взятия немецких ворот хватило любителям сомбреро и перца чили для сенсационной виктории.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио радуется победе в матче

Все потому, что у Германии не оказалось того запаса класса, мощи, да и везения, что присутствовал четыре года назад в Бразилии. Создавая давление и вися на воротах Очоа, немцы лишь на 88-й минуте создали первый по-настоящему опасный момент. Времени хватило еще на одну угрозу, но Брандт, как и ранее Гомес, не попал в створ ворот.

Так что: Германии капут?! Наверное, торопиться не стоит. Но то, что прежней всесокрушающей машины у Лева больше нет — очевидно.

Тема досужих разговоров

Они, досужие разговоры, всегда сопровождают знаменитостей, а уж футбольных звезд — подавно. Особенно, если речь идет об элитарной элите, то есть, об аргентинце Месси и португальце Роналду. Диспут на тему, кто из них круче, протекает перманентно и не замолкает ни на минуту.

И вот после первых матчей на мундиале в России Криштиану, сделавший хет-трик в баталии с испанцами, вырвался вперед, ибо Лео не только ничего не забил и ничего не отдал, но еще и не реализовал пенальти в ворота исландского стоматолога Халльдоурссона. Знаменитый вопль "Акелло промахнулся!" — это самое мягкое и лирическое "вау", что раздалось из футбольных джунглей от сторонников Роналду.

© Sputnik / Нина Зотина Криштиану Роналду (Португалия) забил гол в воротах сборной Испании

Что ж, Месси, действительно, паршиво пробил пенальти, позволив оппоненту, не гадавшему, а классно среагировавшему на удар, совершить блестящее спасение. Однако, не упустим следующие нюансы.

Во-первых, Португалия ведь тоже удовлетворилась ничейным результатом с испанцами, как и Аргентина. Конечно, уровень "красной фурии" выше исландского, но, между нами говоря, "европейских бразильцев", как и "альбиселесте" не намекнули в своих стартовых поединках на реалистичность претензий взять Кубок мира в свою коллекцию.

© Sputnik / Виталий Белоусов Лионель Месси (Аргентина) после матча группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA-2018 между сборными Аргентины и Исландии

У португальцев все зависит от Роналду и только от Роналду, а один в поле не всегда бывает воином-победителем. Аргентина же пока вовсе сыграла в режиме "ни мясо, ни рыба". И даже ни паста, ни ризотто.

Во-вторых, нереализованный на московском стадионе "Спартак" пенальти лишь уравнял Месси с Роналду. Вспомните, как два года назад во втором матче группового турнира ЕВРО-2016, соперничая с австрийцами, Криштиану совершил аналогичную ошибку, пробив в штангу! И тогда сия оплошность стоила фавориту победы, ибо матч Португалия — Австрия завершился нулевой ничьей.

Кстати, после этого в адрес Роналду и компании стали отпускаться язвительные шутки, ибо еще до Австрии португальцы не сумели обыграть… исландцев, чьи ворота блестяще защитил славный дантист. Тоже ведь было — 1:1 имени Халльдоурссона. А чем дело кончилось? Португалия стала лучшей командой Старого света! Поэтому подождите хоронить Месси и "альбиселесте".

© Sputnik / Антон Денисов Футбол. ЧМ-2018. Матч Аргентина - Исландия

Другое дело, что Аргентина предстала очень тяжелой, богатеющей думкой командой, чьи полузащитники на подсознательном уровне не готовы играть в одно касание, что и позволяло исландцам держать оборону. Но здесь все поправимо.

Просто "альбиселесте" надо перестать изображать из себя сбалансированную команду. Вместо этого надо следовать португальскому примеру. То есть во всем, всегда и везде полагаться на своего лидера. Ведь, когда в концовке баталии с Исландией Месси подхватывал мяч и тараном несся на массированную оборону викингов, остроты стало гораздо больше.

© Sputnik / Виталий Белоусов Слева направо: вратарь Ханнес Халльдоурссон (Исландия) и Николас Тальяфико (Аргентина)

Так и надо! Как бы звездным Агуэро и Ди Мария, Игуаину и Дибале не претила роль свиты при малыше-бородаче по имени Лионель. Но только в откровенной ставке на гениальность и эгоизм Месси Аргентина может снискать успех в России.

Тема нежности

Футбол — брутальный, а подчас кроваво-жестокий вид спорта. Но и в нем есть место лиризму, а подчас и трогательной нежности. Пример порой подают наставники, которые, производя замены, с отеческой любовью встречают уходящих с поля футболистов. Правда, это происходит в основном в тех случаях, когда счет на табло устраивает тренера.

Но подлинная нежность в футболе — это, конечно, вратарь сербов Стойкович. Каждый раз, ловя мяч, он награждает его поцелуем! Так Владимир благодарит капризного за то, что нашел руки голкипера, вместо того, чтобы коварно юркнуть в сетку. И это очень смачные поцелуи! От всей души. С известным эротизмом, точнее, в нашем случае — фетишизмом. И ведь Сербия выиграла в Самаре у четвертьфиналиста предыдущего мундиаля Коста-Рики, а Стойкович ничего не пропустил.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Вратарь Владимир Стойкович (Сербия) в матче между сборными Коста-Рики - Сербии

Но, возможно, это случилось из-за того, что нападающий соперника Кэмпбелл перебрал "нежности" в своем обращении к Богу. Перед тем, как выйти на замену, он опустился на колени прямо на бровке поля и обратил руки к небу, чтобы истово прошептать подходящую для этого повода молитву. Но затем Жоэль, подпрыгивая на одной правой ноге, суеверным зайчиком скакнул на поле… В общем, запутал Кэмпбелл христианских и языческих богов, а раз так, то и поддержки ему никто не оказал.

А заключить слово "нежность" в кавычках можно, вспоминая о высоких отношениях бразильцев Пепе и Диего Коста.

© Sputnik / Alexey Filippov Футбол и девушки: у какой сборной самые красивые болельщицы на ЧМ-2018 18

Напомню, что первый — центральный защитник, уже давно защищает цвета Португалии. Второй — центральный нападающий, лидер атак Испании. И вот в Сочи на стадионе "Фишт" они нашли друг друга — это перебежчики и, пожалуй, самые одиозные грубияны и провокаторы мирового футбола.

Господи, как же они дубасили друг друга! Локтем в челюсть, шипами бутсы в ахилл. После таких "нежных свиданий", действительно, можно запеть: "Опустела без тебя земля". Но нет! Парни привычные. Выйдут на поле и в следующих баталиях.

© Sputnik / Владимир Астапкович Слева направо: Диего Коста (Испания) и Пепе (Португалия)

Тема справедливости

Очень тонкий в силу условности момент. Но уже сыграны на мундиале матчи, которые завершились алогично, что заставило апеллировать к высшим силам. Марокканцы произвели очень выгодное впечатление в первые 20 минут баталии с Ираном и куда больше заслуживали виктории, но уступили из-за неумения нанести результативный удар по чужим воротам. Ибо по своей рамке несчастный форвард-резервист Бухаддуз пробил на загляденье. В падении головой! Просто кошмар!

Или перуанцы, которые должны были разгромить датчан, но тоже уступили — 0:1. И опять-таки проигравших — быстрых, резких и агрессивных южноамериканцев — подвело неумение поставить восклицательный знак в своих замечательных комбинациях. Если при исполнении пенальти палить по воробьям, то как тут не проиграть?!

© Photo : из личного архива Корчмарь: за какую футбольную команду болеют в Молдове

Однако это провидение, против которого не попрешь. Но с точки зрения судейства, справедливости на мундиале в России значительно больше, чем на предыдущих форумах ФИФА. Все благодаря наконец-то внедренной системе видеопросмотра спорных моментов. Пока она работает очень эффективно, помогая отделять зерна от плевел.

А то, что есть возражающие скептики, которые апеллируют ссылками на "естественную драматургию" и "человеческий фактор", так это очень показательно. Ибо раскрывают глаза на неоднозначность современного мироустройства, в рамках которого что-то можно ставить выше справедливости. Не только ведь о футболе речь…

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