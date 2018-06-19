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Женщина и собака

Любовь и ревность — всегда на ринге

© Sputnik / Евгения Новоженина
Колумнисты
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Федор Ларионов
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"Или я, или твоя собака!" — такой ультиматум поставила невеста своему жениху перед свадьбой. Думаете, это забавно? Нет, это совсем не простая история.

Молодой человек из Твери, успевший поучаствовать в одном из локальных конфликтов, буквально на днях поделился этой историей в интернете и попросил совета у пользователей социальных сетей.

Бездомная собака
© Photo : biocontrol.ru
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"Работаю кинологом и безумно люблю собак, особенно свою первую, которую воспитывал со щенков. С ней я ездил в командировки и, в силу объективных причин, которую пришлось забрать себе домой после того, как её списали, — рассказал он. — Но за месяц до того, как я забрал собаку, мы решили с моей девушкой съехаться". И вот тогда начались проблемы.

Первое время ничто не предвещало беды. Молодые люди полгода жили одной семьей, душа в душу, вместе с собакой. Но когда они приняли важное решение и подали заявление в ЗАГС, всё вдруг изменилось.

"Девушка заладила, что я должен отдать куда-нибудь собаку, потому что это дорогое удовольствие и вообще, скоро дети. Я бил по столу кулаком и говорил, что никого и никуда я отдавать не буду, раньше прекрасно с собакой жили, и ничего, и дальше проживём. Но сегодня мне поставили ультиматум, или я отдаю собаку, или она забирает заявление", — рассказал мужчина.

Внезапно мужчина оказался перед выбором, который ему кажется невозможным. "Обоих очень сильно люблю и не хочу никого терять, ни собаку, ни девушку", — пишет он.

Огромное количество комментариев, советов и суждений появились под его рассказом всего за несколько дней. Наверное, никого не удивит, что в абсолютном своем большинстве пользователи социальных сетей поддерживают парня и осуждают девушку. Ведь животных любят все, особенно если эти животные — чужие и на расстоянии.

Развод, прости меня
© Photo : Pixabay
Семейные страсти: что дороже - муж или собака

А вот другая история, которая расколола британское общество так же, как она расколола семью. Совсем недавно мы рассказывали о том, как после 25-летнего брака расстались муж с женой в британском городе Барнхэм, потому что муж поставил перед супругой вопрос ребром: "Или я, или твои 30 бультерьеров". Женщина выбрала… собак, которых много лет спасала от жестоких хозяев по всей Британии. Муж повернулся, и ушел.

"Значит, она не любила мужа, — говорят одни. — Иначе бы пожертвовала ради семьи тем, что для нее дорого". "Значит, он не любил жену, — говорят другие. — Если бы любил, то терпел всю эту собачью историю, потому что семья должна быть важнее, чем твои собственные желания". "Его можно понять, — убеждены третьи. — Он просто почувствовал, что эти собаки отбирают у него любовь всей его жизни, и ревность здесь была обоснована".

В Британии в "компьютере" шумят социальные сети. Все это спровоцировали собаки? Нет, в этом виноваты люди.

Перед сексом
CC BY 2.0 / Luis Hernandez
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Есть и еще одна, очень похожая история, более близкая к нашим местам. Говорят, что точку в последнем браке легендарной певицы Эдиты Пьехи поставила… собака Джулия, которая признавала исключительно хозяйку. Во время прогулки Джулия сильно рванула поводок, муж певицы Владимир Поляков упал и сломал плечо. Однако Эдита Пьеха не захотела наказывать собаку — "она ни в чем не виновата". По словам певицы, мужа это так рассердило, что он уехал в Москву и больше не появился. Семья распалась. "Он был недоразумением", — позже говорила об этом браке Эдита Пьеха.

Похоже, здесь все же не в собаке было дело, и история с отказом наказать любимицу лишь стала последней соломинкой, сломавшей хребет неудавшейся семье. Возможно, и не в тридцати бультерьерах был вопрос в истории с британской семьей из Барнхэма.

Женщина не виновата, и мужчину трудно упрекнуть. Никто не виноват —любовь ушла. А без нее человек не может жить. И он спасает себя, обвиняя других.

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Теги:
собака, любовь, развод, семья, Общество
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