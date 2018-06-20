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Флаги Румынии и США

Шпионские страсти: почему США толкают Румынию на скандал с Россией

© AP Photo / Vadim Ghirda
Колумнисты
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Драгош Думитриу
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Какие секреты передавала в Москве Карина Цуркан Румынии, и почему ее задержание всплыло именно сейчас – об этом рассуждает колумнист Sputnik в Бухаресте Драгош Думитриу.

Шпионский скандал, который разразился вокруг топ-менеджера компании "Интер РАО", связал сразу три страны – Молдову, Румынию и Россию.

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Российские СМИ сообщили о том, что уроженка Молдовы Карина Цуркан, которая в Москве обвиняется в шпионаже, может быть связана с румынской разведкой. Лефортовский суд Москвы арестовал ее на два месяца, а в случае признания вины, Цуркан "светит" 20 лет.

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Почему это произошло именно сейчас? Какие секреты могла передавать Карина Цуркан и кому? Кто организовал эту "шпионскую авантюру"? Об этом, анализируя сложившуюся ситуацию, рассуждает колумнист Sputnik в Бухаресте Драгош Думитриу.

Работа в USAID

Ситуация становится яснее, когда мы обнаруживаем одну любопытную деталь – Карина Цуркан работала в свое время в Агентстве США по международному развитию (USAID).

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По сути, это центральный орган государственного управления Соединённых Штатов Америки в области оказания помощи за рубежом.

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"USAID был создан в 1961 году, чтобы помочь США завоевать сердца и умы граждан в развивающихся странах посредством гражданских действий, экономической и гуманитарной помощи. В качестве инструмента политики "холодной войны" USAID иногда прикрывал фронт операций ЦРУ. Характер работы представителей USAID далеко не всегда отвечал заявленным целям. Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня, и институты гражданского общества," — об этом сообщал The New York Times еще в 2014 году.

Работа в "Интер РАО"

Что такое "Интер РАО"? Это диверсифицированный холдинг, бизнес которого охватывает производство и сбыт электрической и тепловой энергии. Компания "Интер РАО" была создана в 1997 году как дочка РАО "ЕЭС России", отвечающая за экспорт и импорт электроэнергии. Это единственный в России оператор экспорта-импорта, который в недавнем прошлом поставлял электроэнергию, в том числе и в Румынию.

Без контроля над энергетикой

Почему я так подробно остановился на этих моментах? Ответ прост — для того, чтобы предоставить читателю возможность логически связать некоторые вещи. Могла ли Карина Цуркан шпионить в пользу Румынии, или за ней стояли "внешние стратегические партнеры"? Давайте рассуждать вместе.

Говоря об энергетическом секторе Румынии, мы подразумеваем, прежде всего, "внешнее стратегическое партнерство" с США. Дело в том, что Румыния имеет лишь небольшую часть собственности в энергетической области и практически не контролирует этот сектор.

Возьмем конкретный пример — назначение Космина Гицэ директором важнейшей энергетической компании Nuclearelectrica. Управленцем стал 28-летний молодой человек, не имеющий образования в данной области, но получивший диплом в университете американского штат Мэн (штат на северо-востоке США).

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Далее, вспомним, что заявлял Ханс Клем, посол США в Румынии, по окончании своего мандата. Он рекомендовал Бухаресту утвердить в парламенте закон об офшорах, — закон, по которому Румыния готова предоставить преференции компаниям, занимающимся добычей нефти и газа в периметре Черного моря. Вы думаете, что это румынские компании? Лишь номинально!

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Компании ExxonMobil, Petrom, Lukoil, Romgaz, Black Sea Oil & Gas в общей сложности контролируют месторождения почти 400 миллиардов кубических метров газа в периметре Черного моря, что эквивалентно потреблению "голубого топлива" Румынией до 2050 года. И все они имеют в составе акционеров американских собственников.

"Младший партнер" и "Большой брат"

Интересы Бухареста не распространяются на энергетический сектор экономики, а внешняя разведка Румынии в ситуации "стратегического партнёрства с США" является младшим партнером. Из этого следует один простой вывод: не могли румынские спецслужбы самостоятельно организовать "шпионскую авантюру" на таком высоком уровне в России, хотя бы потому, что энергетический сектор они просто-напросто не контролируют. И без "Большого брата" тут никак не могло обойтись… А вот, что конкретно приносит Румынии стратегическое партнерство с США, — это обществу до сих пор не ясно и находится под грифом "секретно"…

Из всего этого можно понять, что Карина Цуркан, вероятнее всего, курировала один из энергетических сегментов и информировала в этом русле румынскую разведку.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
авантюра, скандал, Карина Цуркан, Драгош Думитриу, США, Румыния, Россия, Политика
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