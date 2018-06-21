Автодвижение в Кишиневе: город превращается в горячую точку

Колумнист Sputnik вынужден снова напомнить о том, что проблема нарушителей автодвижения и нерадивых пешеходов не решена в Кишиневе до сих пор.

У проблемы, о которой я хочу рассказать, — не два, как обычно бывает, а целых три лица. Первое — я в очередной раз увидел буквально вчера, когда ждал зеленого сигнала светофора, чтобы перейти проезжую часть. Пока горел красный свет, на "зебру" ступила и уверенно проследовала на противоположную сторону беременная молодая женщина, увлеченно с кем-то беседовавшая по телефону. А следом за ней — еще более юная особа, толкавшая перед собой детскую коляску.

Хорошо, что машин в тот момент было немного, да и те оказались далеко от нарушительниц и успели вовремя затормозить.

Аварий нет, кусты трясутся: кто хочет спилить деревья вдоль молдавских дорог >>>

От неожиданности я даже не нашелся, что сказать обеим "волооким девам", вероятно, не впервые проигнорировавшим светофор, установленный там для их же безопасности.

А вот и другая сторона проблемы, отразившаяся в недавней печальной новости. На днях автомобиль на полной скорости сбил женщину, переходившую нерегулируемый пешеходный переход на улице Дософтея, в двух шагах от троллейбусного парка >>>

К счастью, женщина не погибла и, по словам врачей, инвалидом не останется.

Кстати, это не первый за текущий месяц несчастный случай в том месте. В начале июня автомобиль сбил еще одну девушку на пешеходном переходе >>> © Sputnik / Miroslav Rotari Тройная авария в Кишиневе и герои Максима Горького

Признаться, я и сам, направляясь в магазин, почти каждый день перехожу дорогу как раз в этом месте. И, видя, насколько стремителен там поток машин, готов лишние минуты простоять в ожидании свободного промежутка трафика. А, если быть совсем честным, то там я пересекаю проезжую часть только, когда машин на горизонте не видать — от греха подальше.

А третья сторона этой проблемы — ответственные лица, которые не хотят исследовать ситуацию в городе и принять необходимые меры. Ведь, помимо безалаберных пешеходов, переходящих дорогу на красный свет, и водителей, "не видящих берегов", существуют те, кто в состоянии урезонить как одних, так и других.

Авария в Кишиневе: автомобиль сбил светофор >>>

Причем, идеями подобного рода, обкатанными в других странах, пестрит весь интернет! Кто мешает нарисовать по всему Кишиневу специальную разметку с предупреждающими надписями по обеим сторонам "зебры"?! Вот, посмотрите примеры >>>

Или, например, установить дорогостоящие, но эффективные искусственные неровности, которые меняют свою конфигурацию, только если радар за энное количество метров покажет, что автомобиль едет слишком быстро. На этой видеозаписи показан неплохой пример работы таких устройств.

Но ответственные за Кишинев люди, увы, занимаются политикой и прочими делами, далекими от запросов простых людей. А проблемы остаются. Например, дети, учащиеся в лицее имени Василия Лупу на Ботанике, каждый день рискуют жизнью, переходя оживленную проезжую часть, где перед "зеброй" многие годы не могут установить "лежачих полицейских" >>>

Интересно, задумываются ли городские чиновники о том, что "подобные гонки на выживание" могут привести к тому, что через некоторое время городскому начальству проблем заметно добавится, и как оно будет их решать, пока неясно.

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