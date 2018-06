Развод неизбежен: зачем Трамп швырял конфетами в Меркель

Год назад, в мае 2017-го, мы писали о том, что действия немецкого руководства в отношении Соединенных Штатов больше всего напоминают "заявление на геополитический развод" с США — в силу того, что Ангела Меркель с Дональдом Трампом не сошлись не только характерами, но и представлениями о том, какое место Европа должна занимать в глобальной политике XXI века".

Тогда многим это показалось преувеличением, а мощь трансатлантической солидарности казалась несокрушимой и способной легко пережить любые пертурбации, связанные с администрацией Дональда Трампа. Сила обернулась слабостью, и то, как себя ведут в отношении друг друга лидеры западных стран, убедительно доказывает, что метафора "геополитического развода" была на 100% верной.

Известный эксперт, политолог и руководитель влиятельного "мозгового центра" Eurasia Group Ян Бремер рассказал американскому телеканалу CBS о том, как проходили переговоры на саммите G7 и как реагировал Трамп на то, что "Шестерка" под руководством Меркель объединилась против американской позиции.

"Трамп сидел там со скрещенными на груди руками и ему явно не нравилось, что они (остальные лидеры G7. — Прим. ред.) сговаривались против него, — объяснил Бремер. — В конце концов он согласился и сказал "ок" — то есть что он подпишет финальное заявление. И в этот момент он поднялся, засунул руку в карман своего пиджака, достал две конфеты и кинул их на стол. Он сказал, обращаясь к Меркель: "Вот, Ангела. Не говори, что я тебе никогда ничего не даю".

​В этом же интервью CBS Бремер констатировал очевидное: "Отношения между США и их главными союзниками дисфукциональны, такими они никогда не были от момента начала трансатлантических отношений после Второй мировой войны".

Судя по тому, что прошло больше суток без жесткого официального опровержения, можно предположить, что, скорее всего, пересказ Бремера соответствует действительно произошедшему на саммите. Руководитель Eurasia Group имеет достаточно близких друзей и знакомых в Госдепе и американских спецслужбах, чтобы ему действительно рассказывали такие пикантные эпизоды, да и в самом "мозговом центре" работает достаточно "бывших" сотрудников американской разведки, которые сейчас, видимо, не очень довольны тем, что Трамп демонтирует систему американских международных альянсов.

Оставляя за скобками дискуссию о том, насколько бросание конфет на дипломатических переговорах соответствует статусу лидера великой державы, нельзя не отметить, что эта "стилистика" ведения диалога действительно подозрительно напоминает отношения семейной пары, которая дошла до стадии развода и раздела имущества. Фраза Трампа "Не говори, что я тебе ничего не даю" — это как раз отголосок трансатлантических споров по поводу желания американского президента обложить Евросоюз ежегодной данью размером в два процента общеевропейского ВВП.

Европейские политики и особенно бизнесмены зачастую указывают на то, что отношения с США окончательно превратились в улицу с односторонним движением и что Европа не получает от этих отношений никакой пользы. Трамп (уже неважно, намеренно или случайно) своим "конфетным жестом" подтвердил этот тезис, убедительно показывая, что максимально возможная польза для европейцев сводится к перспективе получить от барских щедрот два леденца из президентского кармана.

Очень маловероятно, что такой подход поможет наладить трансатлантические отношения. Более того, нервный срыв американского президента демонстрирует нечто важное: Вашингтон уже не может приказывать и ему все труднее принуждать даже самых близких своих вассалов к выполнению его желаний.

Президенты Обама или Буш иногда сталкивались с недовольством европейских или азиатских подчиненных США стран, но для них никогда не составляло труда добиться от них повиновения. Сейчас администрация Трампа сталкивается с тем, что никакого повиновения не наблюдается в принципе, и единственное, что предотвращает масштабный бунт, — это невозможность сломать и перестроить в одночасье всю сложную систему экономических и институциональных связей между Евросоюзом и США.

Однако такая перестройка является вопросом времени и политической воли, а действия вашингтонской администрации приводят к тому, что европейцы ускоренными темпами отказываются от своих старых представлений о необходимости трансатлантического сотрудничества.

Уже после саммита G7 и после того, как Трамп в очередной раз использовал свой твиттер для атаки на Германию, флагман немецкой прессы "Шпигель" опубликовал статью под заголовком "Враг — в Белом доме", в которой Трамп был объявлен врагом, с которым нужно бороться: "Нет, этот президент никогда не был нам партнером. Он — противник, настроенный недружественно. Мы должны наконец-то относиться к нему исходя из этого и действовать соответствующим образом.

Более того, отношения с этой администрацией США должны быть сведены к абсолютному минимуму. Нам больше не нужно притворяться, что мы — друзья. Германия и Евросоюз должны отказаться от политики сдерживания себя в вопросах публичного взаимодействия с Трампом и его администрацией. Мы уже давно знали, что мы не можем рассчитывать на США под контролем Трампа. Но сейчас стало ясно, что нам нужно защищать себя от него".

Показательно, что в этом же материале "Шпигеля" фигурирует тезис о том, что Трамп примерно такой же плохой, как Путин, и даже хуже, потому что действует открыто, и если злонамеренность Путина еще можно объявить всего лишь "теорией заговора", то в злонамеренности американского президента уже никак нельзя сомневаться.

Будет прекрасно, если усилия нынешней вашингтонской администрации приведут к тому, что у Европы появится новый "любимый враг" в лице Соединенных Штатов. Судя по опросам немецкого телеканала ARD, России уже доверяют больше немцев, чем США. А значит, окончательное превращение Америки в геополитического оппонента Германии — вполне возможный сценарий, особенно если Трамп продолжит швырять конфеты в европейских лидеров при каждом удобном случае.

