15:13 23 Июня 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD16.92
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.64
Поиск
Работа аэропорта

Патриотизм на экспорт: мигранты вспоминают о Родине, уехав из Молдовы

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Нику Гончар
20720

Колумнист Sputnik рассуждает о том, почему граждане нашей страны становятся яростными патриотами после того, как, бросив семьи и дома, уезжают за границу на работу, а потом навсегда.

Типичная картина для молдавского села: дети носятся по улицам — растрепанные, не по сезону одетые.

Трудовые мигранты
© Sputnik / Alexey Kudenko
Одинокие, но с игрушками: как живут дети трудовых мигрантов из Молдовы

И никому до них нет дела. Никто не зовет в обед на борщ или заму. Вечером перед тем, как лечь спать, они не идут чистить зубы. Их детство проходит без родителей. 

Мамы, к примеру, в Европе присматривают за стариками. Папы – колесят на фурах, или гнут свои спины на стройках. Детей оставляют или на попечении престарелых родителей, или под контролем более старших братьев и сестер.

На что жители Молдовы тратят больше всего денег — статистика>>>

С одной стороны, гастарбайтеры поддерживают свои семьи деньгами: 200-300 евро в месяц и ребенок худо-бедно, но сыт, одет и даже имеет красивый портфель, с которым можно отправиться в школу. Но, с другой стороны, — в тот самый период, когда происходит становление и взросление личности, когда детям нужна родительская ласка и тепло, рядом оказываются или старенькие бабушки-дедушки, за которыми тоже нужен уход, или 15-16-летние подростки, сами нуждающиеся в воспитании.

И вот эти люди, трудовые мигранты, бросившие свои семьи, своих детей, зачастую любят оттуда, из-за бугра, рассуждать о демократии в стране, о том, как Молдове лучше жить, за каких политиков голосовать.

Да, конечно, диаспора имеет право голоса. Более того, судя по тому, как меняется политическая избирательная система голос этот будет звучать все сильнее и сильнее.

Павел Мидриган
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мидриган: наших гастарбайтеров за рубежом обманывают свои же

Но разве имеет моральное право человек, который уехал из страны, не живет в ней, не поддерживает ее налогами и фактически не принимает участие в ее судьбе, указывать тем, кто остался, что им делать и как дальше жить?

Демографы прогнозируют, что к 2100 году население страны сократится вдвое.

Чем знаменита Молдова, или кто удерживает экономику страны на плаву>>>

"Кто будет уезжать последним, погасите свет в аэропорту", — так обычно шутят наши граждане, и над этой шуткой уже мало кто смеется.

При этом, каждый, кто уехал, почему-то считает, что он стал еще большим патриотом, чем был.

Эдакий патриотизм на экспорт – чем дальше от Молдовы нахожусь, тем сильнее ее люблю. Но искренняя ли это любовь? Или просто привязанность и ностальгия по детству и собственному прошлому?

Уважаемые читатели, вы как считаете?
Ждем ваших комментариев на сайте.

Валютные поступления в I квартале
© Sputnik / Вадим Русу
Валютные поступления в I квартале

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

По теме

Мигранты дробят Запад — теперь уже официально
"Болгария не заграница": что ждет там трудовых мигрантов из Молдовы
Кантаржи: мигранты не доверяют банкам, поэтому покупают недвижимость
Вниманию мигрантов из Молдовы: в РФ надо будет лучше знать русский язык
Теги:
мигранты, Европа, Молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Особняк на улице Ингороква, 6
    Гуляя по Тбилиси

    Колумнист Sputnik Екатерина Микаридзе в рамках проекта "Прогулки по Тифлису" рассказывает историю загадочного особняка на улице Ингороква.

  • Рабочий визит в Южную Осетию Олега Говоруна
    Главный по сотрудничеству

    Владимир Путин переназначил Олега Говоруна начальником управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

  • Саженцы, фото из архива
    Зеленый Баку

    Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.

  • Смерч в Армении
    Унесенные ветром

    На южном берегу Севана было замечено неожиданное для Армении природное явление – смерч.

  • Министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область
    Братья и сестры

    Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Коко горилла
В США умерла горилла, которая почти понимала человека и научилась говорить
Как футбольный фанат из Египта, прикованный к коляске, стал известен на весь мир
Как футбольный фанат, прикованный к коляске, стал известен на весь мир
Молдова в первые дни войны.
Как Молдавия отражала удары в первые дни войны

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться