Патриотизм на экспорт: мигранты вспоминают о Родине, уехав из Молдовы

Колумнист Sputnik рассуждает о том, почему граждане нашей страны становятся яростными патриотами после того, как, бросив семьи и дома, уезжают за границу на работу, а потом навсегда.

Типичная картина для молдавского села: дети носятся по улицам — растрепанные, не по сезону одетые.

© Sputnik / Alexey Kudenko Одинокие, но с игрушками: как живут дети трудовых мигрантов из Молдовы

И никому до них нет дела. Никто не зовет в обед на борщ или заму. Вечером перед тем, как лечь спать, они не идут чистить зубы. Их детство проходит без родителей.

Мамы, к примеру, в Европе присматривают за стариками. Папы – колесят на фурах, или гнут свои спины на стройках. Детей оставляют или на попечении престарелых родителей, или под контролем более старших братьев и сестер.

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С одной стороны, гастарбайтеры поддерживают свои семьи деньгами: 200-300 евро в месяц и ребенок худо-бедно, но сыт, одет и даже имеет красивый портфель, с которым можно отправиться в школу. Но, с другой стороны, — в тот самый период, когда происходит становление и взросление личности, когда детям нужна родительская ласка и тепло, рядом оказываются или старенькие бабушки-дедушки, за которыми тоже нужен уход, или 15-16-летние подростки, сами нуждающиеся в воспитании.

И вот эти люди, трудовые мигранты, бросившие свои семьи, своих детей, зачастую любят оттуда, из-за бугра, рассуждать о демократии в стране, о том, как Молдове лучше жить, за каких политиков голосовать.

Да, конечно, диаспора имеет право голоса. Более того, судя по тому, как меняется политическая избирательная система голос этот будет звучать все сильнее и сильнее.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мидриган: наших гастарбайтеров за рубежом обманывают свои же

Но разве имеет моральное право человек, который уехал из страны, не живет в ней, не поддерживает ее налогами и фактически не принимает участие в ее судьбе, указывать тем, кто остался, что им делать и как дальше жить?

Демографы прогнозируют, что к 2100 году население страны сократится вдвое.

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"Кто будет уезжать последним, погасите свет в аэропорту", — так обычно шутят наши граждане, и над этой шуткой уже мало кто смеется.

При этом, каждый, кто уехал, почему-то считает, что он стал еще большим патриотом, чем был.

Эдакий патриотизм на экспорт – чем дальше от Молдовы нахожусь, тем сильнее ее люблю. Но искренняя ли это любовь? Или просто привязанность и ностальгия по детству и собственному прошлому?

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