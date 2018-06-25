Трагедия в Хынчештах - зачем было стрелять, вот в чем вопрос

Утро четверга, 21 июня, началось с новостей о трагедии, которая произошла в Хынчештах. Трое молодых людей ночью пробрались в бассейн, полицейский начал стрелять. Итог — убит 20-летний юноша.

Следствие разбирается в обстоятельствах случившегося. Кто стрелял, куда стрелял, зачем стрелял. Но вот этот последний вопрос — "Зачем было стрелять?" — первым возник у большинства жителей Молдовы, которые обсуждали утренние новости в рабочих офисах и дома на кухнях.

Так зачем же было стрелять?

© Sputnik / Евгений Биятов Подозреваемые в убийстве юноши в Хынчештах получили 30 суток ареста

Да, мы знаем, что это сложная тема. Обоснованность применения оружия — это повод для сотен расследований и множества скандалов в большинстве стран мира. Лидируют здесь Соединенные Штаты, где полиция стреляет чаще всего, и где в результате "полицейской стрельбы" гибнет больше всего людей.

Кстати, статистика по этой теме оказалась поразительно ненадежной. Те, кто уверен в безупречности работы правоохранительных органов на Западе, получат сейчас шок, потому что в США никто точно не знает, сколько людей было застрелено полицейскими. Как сообщала газета Washington Post, в официальной базе ФБР за последние 10 лет зарегистрировано, в среднем, около 400 таких случаев в год. Но когда журналисты самостоятельно принялись изучать случаи с летальным исходом, то лишь за один год насчитали более 1000 смертей.

С уверенностью можно сказать только одно. Общественность абсолютно не расположена сочувствовать вооруженному полицейскому, который стреляет по безоружному человеку — тем более, если мишенью стал не уголовник-рецидивист и не агрессивный наркоман с ножом, а обыкновенный 20-летний местный житель.

Да, и это мы тоже знаем, — обстоятельства инцидентов с участием полиции бывают разными. Но все же согласитесь, есть некоторая разница между стрельбой в каком-нибудь "саутсайде", плохом районе американского мегаполиса, где умение выстрелить первым часто спасает полицейскому жизнь, и стрельбой в тихом молдавском городке, где каждый знает каждого.

Не только в Америке люди погибают от полицейской пули. Совсем недавно, в мае, полиция Бельгии смертельно ранила двухлетнюю девочку в ходе погони за фургоном с курдскими беженцами, среди которых было трое детей. В погоне принимало участие 15 полицейских экипажей, беженцев гнали с азартом, словно в постапокалиптическом боевике "Безумный Макс".

© Sputnik / Miroslav Rotari Убийство в Хынчештах - что сказал глава МВД

Наверное, бельгийским полицейским редко предоставляется случай поучаствовать в азартной погоне со стрельбой по колесам. Вот прекрасный случай применить навыки, которым их учили на тренировках и показать всем, что местная полиция тоже "не лыком шита".

Ну, и дострелялись — пуля попала девочке в щеку. Причем сначала полиция отрицала, что ребенок погиб от пули правоохранителей. Бригада спасателей констатировала травму черепа, не определив огнестрельного ранения. И только взрыв негодования общественности и массовые протесты заставил власти провести повторное патологоанатомическое исследование. Однако прокуратура Бельгии так и не согласилась, что на полиции лежит вина за случившееся. Вместо этого бельгийская прокуратура призвала "задуматься о вине родителей, которые вовлекли детей в нелегальный переход границы ЕС".

© Sputnik / Rodion Proca После трагического ночного ДТП жители Вулканешт открыли охоту на полицию

Погоня в Бельгии произошла 18 мая, а чуть раньше была другая трагическая погоня — на юге Гагаузии, в городе Вулканешты. Ночью, 6 мая, в Вулканештах 25-летний водитель автомобиля Mercedes отказался подчиниться требованиям полиции и попытался скрыться от патрульного экипажа. В азарте ухода от погони молодой человек не справился с управлением и на полной скорости врезался в грузовой тягач.

Водитель и его пассажирка, молодая девушка, были доставлены в реанимационное отделение районной больницы Вулканешт бригадой "скорой помощи". Девушка полторы недели пролежала в коме. И умерла, не приходя в сознание.

В Вулканештах тоже была азартная погоня, и молодых нарушителей тоже гнали по улицам, как зайцев. И вот вопрос, сродни тому главному вопросу, который прозвучал в самом начале — зачем было их гнать?

Номера нарушителя были известны, ни его имя, ни адрес не составляли секрета. Было понятно, что молодые люди в панике, и что вряд ли они прямо ночью рванут за границу — а, скорее всего, покружив, приедут домой. Где их и могли бы подождать полицейские.

Так зачем понадобилась эта погоня, которая закончилась смертью молодой девушки? Неужели нельзя было сделать так, чтобы в ту ночь в Вулканештах никто не умер?

Мы не можем сейчас сказать, чем закончится расследование трагедии в Хынчештах, и полная информация об обстоятельствах случившегося общественности тоже недоступна. Но каждый из нас может себе представить горе близких погибшего 20-летнего парня. И чувства родителей двух других молодых людей, которым тоже могла достаться пуля.

У нас в Молдове любят ссылаться на европейский и американский опыт. Так вот, и европейский, и американский опыт, да и вообще — всех, кто здесь, и тех, кто там, подводят нас к выводу — может быть не стоит превращать жизнь людей в дикий ринг?

Не знаю, пусть в МВД отыщут маленькую страну, где все друг другу либо соседи, либо родственники, либо знакомые. Где полицейские не гоняют людей по улицам, и не палят "в их сторону" из табельного оружия, а находят какие-то иные, нелетальные решения.

Полиция хорошо знает своё право, и что такое преступление, а что — случайность. Как говорил наш классик, "проницательный читатель" сразу отметит — почему только о полицейских мы пишем? А нарушители правил? Нарушители должны понести наказание, положенное по закону и соразмерное. Но является ли смерть соразмерным наказанием за попытку нетрезвого юнца уйти от полицейской погони, или за попытку трех таких же юнцов пролезть ночью в чужой бассейн? Вот в чем вопрос.

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