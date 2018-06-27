Обратная сторона протестов PAS-DA в Кишиневе - чем же все закончится

"А я мэром быть хочу, дайте порулю!" - до чего доведут Кишинев несостоявшийся столичный градоначальник Андрей Нэстасе вместе со своей верной спутницей Майей Санду, рассуждает колумнист Sputnik.

В Кишиневе вторую неделю продолжаются протесты правоцентристских сил под руководством дуэта лидеров PAS-DA — главы партии "Действие и солидарность" (PAS) Майи Санду и предводителя политформирования "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрея Нэстасе.

Парочка давно выступает в одной упряжке, и каждый их очередной митинг предсказуем от начала до самого конца. Против чего только не протестовал их маленький альянс с заморской протекцией… да все впустую.

Решение ни одной из тех проблем, что поднимали PAS-DA, не было доведено до своего логического конца. Вероятно, виной тому их страсть к использованию весьма пространного набора шаблонных фраз и превращения протестов в натуральные шоу с песнями — эдакими хитами на случай, когда сказать больше нечего. Ведь от слов к делу эти легионеры не переходят.

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Молчание ягнят, или обратная сторона протестов

Заметно теряя сторонников своих регулярных протестных акций, лидеры PAS-DA на некоторое время ушли в тень, но не исчезли навсегда с политической арены Молдовы. Их громких выступлений для масс не было уже давно — со времен тех самых митингов против перехода к смешанной системе выборов. Но ведь с того момента проблем у страны меньше не стало. Почему все это время отмалчивались борцы за достоинство, правду, действие и солидарность? Вопрос, разумеется, риторический.

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Сейчас же PAS-DA задели, так сказать, за живое — суд не признал результаты выборов мэра Кишинева, и Нэстасе не возглавит столицу на ближайший год. Но так ли важен этот пост для лидера DA с точки зрения проблем, с которыми сталкиваются горожане? Протесты руководители PAS-DA проводят исключительно в "час-пик". Митинги не столько воодушевляют кишиневцев, сколько мешают ритму города, парализуя движение транспорта.

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И это не говоря уже о том, что горожане не могут нормально добраться до дома после тяжелого трудового дня, или опаздывают на работу из-за акций протеста, что тоже весьма неприятно.

© Sputnik / Rodion Proca Чуря: если бы кандидатом в мэры был не Нэстасе, протестующих было бы больше

Хуже, что в пробках и в без того перегруженном машинами городе простаивают "скорые", которые вовремя не могут приехать на вызов или привезти тяжелого пациента в больницу, что люди на жаре падают в обморок, ожидая, когда же приедет общественный транспорт (лично была свидетелем последнего случая).

Лес рубят щепки летят, говорите? Если бы… Ведь последнюю акцию протеста дуэта PAS/DA поддержали всего какие-то двести человек. А итогом этого "громкого марша" несогласных стало неопределенное "ждите, когда надо будет снова прийти". Ради этого необходимо было полностью парализовать город?!

Мэр на грани фола

Мэром Кишинева, как и в случае с любым другим руководящим постом, должен быть человек с набором качеств хозяйственника и управленца. Пока же несостоявшийся столичный градоначальник в лице Андрея Нэстасе отрекомендовал себя как обиженного, импульсивного человека, неспособного с холодным и расчетливым умом решать и устранять какие-либо проблемы. Истериками людей, перекрытием улиц, использованием несовершеннолетних в своих акциях вряд ли можно что-то вообще изменить.

Ситуация в Кишиневе с выборами градоначальника, несомненно, крайне сложная. Слишком много самых разных вопросов — и почему Нэстасе включил в предвыборную кампанию встречи с румынскими политиками, и почему он же не смог призвать избирателей выйти и принять участие в выборах в день голосования. Но почему-то в этой ситуации роль жертвы, которую сейчас на полную катушку играет Нэстасе, приводит к другому выводу — предводителю DA не так уж и нужен пост мэра.

Все это похоже на расчетливый пиар перед предстоящими парламентскими выборами, который, увы и ах, построен на тысячах голосов ничего не подозревавших избирателей. Опять нашего брата вокруг пальца обвели? Внеплановые выборы суд признал недействительными, а Нэстасе со своей музой протестов Санду собрал на следующее утро провальный по явке митинг (аж 200 человек), заблокировав движение автомобилей в центре города. А затем они еще взяли время подумать, что же делать дальше, бросая в толпу слова "нам объявили войну".

Как говорится, дыма без огня не бывает. И очевидно, что есть существенная разница — стать мэром Кишинева, убитого экс-градоначальником Дорином Киртоакэ, или получить уютное кресло депутата с куда большими полномочиями. В сухом остатке проигрывает лишь одна сторона — народ. Что и требовалось доказать…

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