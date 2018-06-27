PAS-DA готовят новые протесты: очередной пшик или "волны в тазике"

Правоцентристские силы в лице лидеров PAS-DA — партии "Действие и солидарность" и партии "Платформа "Достоинство и правда" — Майи Санду и Андрея Нэстасе обещают новые протесты. После того, как суд не признал результаты внеплановых выборов мэра Кишинева, и Нэстасе не сел в кресло столичного градоначальника, союз PAS-DA встрепенулся после продолжительного молчания и перешел в активную протестную фазу. Митинги правоцентристов продолжаются с прошлой недели.

© Sputnik / Miroslav Rotari Обратная сторона протестов PAS-DA в Кишиневе - чем же все закончится

И, хотя организаторы этих "маршей несогласных" обещали сотни тысяч участников, с каждым новым протестом число их сторонников стремительно сокращалось. Последний митинг собрал всего немногим более 200 человек. К слову, такая тенденция была уже не раз продемонстрирована на примере различных акций этого дуэта, которые заканчивались полным фиаско, то есть пшиком. Ну, это и немудрено, ведь дальше громких приевшихся шаблонных фраз, написанных, вероятно, заграничными кураторами PAS-DA, дело с мертвой точки ни разу не сдвигалось. Зато протесты правоцентристов легко узнать, хотя бы по их любви к ярким шоу — это и истерики с пеной у рта без какой-либо конкретики, и песни "вместо тысячи слов", и, конечно, стремление заблокировать движение транспорта в городе. Предводители протестного движения обещают проводить свои акции уже каждую неделю, а не по несколько раз на день, как было в период раздумий судей…

Цели PAS-DA

Пару слов о том, что требует альянс PAS-DA, и почему им выгодны протесты. Правоцентристы настаивают на признании состоявшимися выборов мэра Кишинева, на аннулировании смешанной избирательной системы, а также на отставке и привлечении к уголовной ответственности главы Высшей судебной палаты и других судей, ответственных за аннулирование результатов голосования.

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Действуют по принципу — постоянно повышай ставки, может, что-то и "обломится". Вот, к примеру, в среду на пресс-конференции PAS-DA объявили о создании Движения национального сопротивления. Ни больше, ни меньше. Вспомнилась Франция, Вторая мировая война, героическое Французское сопротивление. Господи, как мельчают слова и люди! К варианту сопротивления в редакции PAS-DA должны, как пояснила Санду, присоединиться "граждане, которые верят в демократию". В высокопарности слов Санду и Ко не откажешь.

"Великие" комбинаторы

Тезис о том, что все эти комбинации PAS-DA в виде протестов просто очередная игра в борьбе за более лакомый кусок, а именно — за кресло депутата, подтвердился. Причем раскрыл эти планы сам Нэстасе, обронив на пресс-конференции всего лишь несколько фраз: "Меня не сильно интересует утверждение мандата (мэра Кишинева — ред.), меня интересует демократизация, модернизация этой страны, в которой хочу жить я, моя семья и все мы".

Насчет "мы" — не знаю. А вот насчет того, что семья Нэстасе, как известно многим жителям Молдовы, имеет, скромно говоря, жилое строение в Германии — факт, не требующий доказательств.

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То есть, Нэстасе открыто заявил, что пост мэра ему не так уж и интересен, а это значит, что настроен он на более серьезную игру. Рука об руку с боевой подругой Санду они намерены пробиться в парламент, а там уже держитесь… Помня, как себя проявила "белая и пушистая" королева протестов Майя Санду на посту министра просвещения Молдовы всего каких-то несколько лет назад, становится страшновато — что она еще может наворотить, вернувшись к власти уже в качестве депутата.

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