Антироссийская резолюция ООН по Приднестровью: кто бросил валенок на пульт?

Кому была нужна резолюция, принятая Генеральной ассамблеей ООН и призвавшая Россию вывести войска из Приднестровья, был ли у нее эффект и какой - рассуждает обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис специально для Sputnik Молдова.

В большой политике случаются – и не так уж редко – события, которые выглядят совершенно неожиданными для непосвященных. Это в свою очередь заставляет общественность (да и экспертов тоже) искать объяснения происходящему, домысливать кулуарные, скрытые от глаз публики процессы, договоренности и решения.

Однако иногда бывают и более замысловатые случаи, когда действия государственных деятелей, а то и самих государств ставят в тупик не только сторонних наблюдателей, но и тех, кто по статусу и долгу службы должен знать и понимать смысл происходящего.

Более того, именно подобные ситуации участились последние годы в мире.

© Sputnik / Михаил Климентьев А вдруг они договорятся: почему Запад опасается встречи Путина и Трампа

В частности, США теперь регулярно дают повод удивляться, выступая в роли киноперсонажа "я вся такая внезапная, противоречивая вся". Причем реакция на их действия со стороны других государств практически открыто показывает, что те искренне не понимают мотивы и логику поступков Вашингтона и вынуждены подстраиваться под действия партнера, который внезапно стал совершенно непредсказуемым.

Стоит ли дергать тигра за усы?>>>

Эти соображения невольно приходят в голову в связи с недавней резолюцией, принятой Генеральной ассамблеей ООН и призвавшей Россию вывести войска из Приднестровья. Как известно, резолюция была принята 21 июня при 64 поддержавших ее государствах, 14 – выступивших против и 83 – воздержавшихся.

Российский МИД назвал данную инициативу Кишинева "пропагандистским ходом" и связал ее с желанием части молдавских элит "заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов".

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: принятая ООН резолюция по Приднестровью ухудшит отношения с Россией

В Государственной Думе предположили, что проект резолюции был подготовлен при поддержке США и стран НАТО, а в Общественной палате сочли произошедшее политическим шагом "антироссийского блока парламента Молдавии".

Нетрудно заметить, что комментарии из России – даже официальные – по данному информационному поводу отличались скупостью и сдержанностью, за которыми можно разглядеть даже некоторую растерянность.

Молдова и ЕАЭС: Кишинев все чаще смотрит в сторону Востока>>>

Причины подобной реакции представляются достаточно простыми: дело не столько в том, что внесение Кишиневом данной резолюции стало для Москвы неожиданностью, важнее то, что в этом шаге внятного смысла не просматривается.

Зачем молдавским властям (или тем, кто их на это вдохновил) понадобилась эта резолюция и почему именно теперь?

Сильные антироссийские и прозападные настроения существенной части молдавских элит – и, как следствие, регулярные обострения между Москвой и Кишиневом – уже довольно много лет являются привычной частью российско-молдавских отношений. Однако приднестровско-молдавский конфликт третий десяток лет прочно заморожен, а российские войска давным-давно стали привычной частью военно-политического пейзажа в регионе.

Причем, если даже предположить желание тех или иных сил вновь подогреть конфликт или хотя бы дестабилизировать ситуацию, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: принятая резолюция никак – вообще никак – не повлияет на положение дел. Она станет еще одним из многих тысяч ооновских документов, который займет свое место в архиве ООН.

© Sputnik / Natalia Seliverstova МИД России высказался о резолюции ООН по Приднестровью

Уже сейчас – спустя неделю после принятия резолюции – данная тема полностью исчезла из информационной и политической повестки даже наиболее заинтересованных участников, как будто ее и не было вовсе.

А это вновь заставляет задаваться вопрос: а тогда какой в этом был смысл?

Резолюция Молдовы в ООН: воздержавшихся больше, чем голосов "за">>>

Самый простой – и самый вероятный – ответ на этот вопрос заключается в том, что смысла в этом нет никакого, более того его изначально и не предусматривалось.

Едва ли не главная особенность текущего периода заключается в том, что существовавшая несколько десятилетий мировая политическая система деградирует, фрагментируется и распадается. Причем этот процесс затрагивает не только международную арену, но и сами государства.

Привычными становятся ситуации, когда государство демонстрирует противоречивую политику, бросаясь то в одну, то в другую сторону, причем на самом официальном уровне. И это касается не только маловлиятельных стран, но и великих держав.

Государственная политика как последовательная цельная работа огромной госмашины перестала быть нормой и все чаще дает сбой в самых разных уголках мира.

© Sputnik / Александр Натрускин В Госдуме России прокомментировали резолюцию ООН

Причем природа и причины происходящего также вполне очевидны – внутренние противоречия внутри этих государств, в результате чего внутриполитические и внутриэлитарные конфликты начинают сказываться на внешней политике страны, что в теории просто недопустимо, а на практике становится привычной частью ландшафта.

В результате складывается абсурдная ситуация, наглядным примером которой и стала резолюция по Приднестровью. Ее подготовка стала результатом не продуманной комбинации серьезных геополитических игроков, преследующих свои хитроумные цели, а реализацией анекдота "кто бросил валенок на пульт?".

Президент Молдовы озвучил свою позицию по миротворческой операции на Днестре>>>

Нельзя исключать, что это была в чистом виде инициатива определенных политических сил в Молдавии, которым пришла в голову вот такая идея, и они решили — "а почему бы и нет? вдруг пригодится". Возможно, замысел и план возник в чьих-то головах Румынии, которым показалось, что это хорошая идея. А может быть, ниточки ведут куда-то еще выше – в Брюссель, или Берлин, или Вашингтон, и инициативу резолюции инспирировали антитрамповские силы. Или протрамповские силы. А может быть, это тут каким-то боком замешаны анти-меркелевские, или про-брекзитовские, или про-есовские, или еще неизвестно какие.

Главные смысл в том, что бессмысленность этой резолюции – даже в принятом статусе – обнажает, что за ней стоит не государственное мышление, которое решает сложные задачи, а мелкотравчато-сиюминутные интересы каких-то незначительных сил и персон, у которых в силу деградации политической системы появился допуск к рычагам и возможности реализации своих решений.

Ну, а дальше все пошло как по накатанной.

© Sputnik / Miroslav Rotari Филип прокомментировал решение Генассамблеи ООН

Антироссийская резолюция по одному из конфликтов на постсоветском пространстве? Несколько десятков голосов за подобный документ всегда найдутся.

Так и случилось и в этот раз.

64 – "за"? Принято!

Над этой ситуацией можно было бы улыбнуться, поскольку никаких не то что фатальных, но даже минимально существенных последствий данная резолюция на российско-молдавские отношения и конфликт вокруг Приднестровья иметь не будет.

Проблема в том, что она заставляет задаваться вопросом, где, когда и к какой "красной кнопке" в следующий раз подойдет кто-нибудь и решит ее нажать просто потому, что может?

Мнение автора может не отражать позицию редакции.