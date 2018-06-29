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Дональд Трамп.

Трамп летит к Путину просить: США очень нужна российская нефть

© AP Photo / Evan Vucci
Колумнисты
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Иван Данилов
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В контексте предстоящей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в западном информационном поле началось очередное обострение антироссийской пиар-кампании.

Опорный тезис данной информационной кампании сводится к утверждению: "Единственное, что нужно США от России, — это чтобы она вернула Крым, слила Сирию и желательно умерла. Путин ничего из вышеперечисленного не допустит, а значит, встречаться с ним бесполезно и встречаться с ним может только предатель, который, благодаря российским хакерам, оказался в Белом доме".

Забавно, но в российском инфополе встречаются аналогичные мнения, которые также подчеркивают абсолютную бесполезность переговоров, исходя из уверенности в том, что любые переговоры с американцами — полностью бесплодны. На самом деле, как это часто бывает, реальность куда сложнее пропагандистских штампов.

Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Более того, Трамп хоть и очень специфический президент, но переговорщик он по-своему логичный. Даже судя по тому, насколько технично и заблаговременно он "списал" вопрос Крыма на Обаму, да еще и напомнил на саммите G7 о том, что крымчане вообще-то говорят по-русски, американский президент не собирается добиваться невозможного. Ему нужно российское содействие по совсем другим, гораздо более важным для Белого дома вопросам.

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Например, в том случае, если США не смогут обеспечить содействие России на нефтяном рынке, то нынешняя политика Вашингтона на иранском направлении нанесет серьезный, хотя и косвенный ущерб экономике Штатов и серьезный прямой ущерб экономике их ключевых союзников.

"Иранский вопрос" встал ребром после того, как дипломаты США слили в прессу детали американской стратегии экономического "удушения" Ирана. Дело в том, что в эпоху Обамы многие государства получили от тогдашней вашингтонской администрации разрешения не участвовать в санкциях — в том смысле, что Вашингтон официально или полуофициально разрешал им покупать иранскую нефть, пускай и в меньших количествах, чем до санкций.

При этом Китай вообще игнорировал американские претензии — и просто продолжал импорт иранской нефти. Сейчас администрация Трампа пытается положить этому конец и сделать так, чтобы антииранское нефтяное эмбарго соблюдалось всеми и на сто процентов.

Национальный флаг Китая
© AP Photo / Andy Wong
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Британское агентство Рейтер написало два дня назад: "Соединенные Штаты потребовали от других стран полностью прервать весь импорт нефти из Ирана начиная с ноября, заявил высокопоставленный американский дипломатический источник, который так сообщил, что предоставление официальных отсрочек или исключений — маловероятно".

Именно эта новость обеспечила недавний рост цен на нефть марки Brent, которые поднялись с 74 до почти 78 долларов за баррель, так как мировой рынок начал рассматривать перспективы работы в условиях нефтяного дефицита, вызванного жесткими мерами по применению антииранских санкций.

Действия Соединенных Штатов будут иметь для них самих несколько серьезных негативных последствий. Даже американские эксперты, которые работали с Бушем, скептически относятся к перспективам такой американской стратегии.

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Принудить Японию, Индию и тем более Евросоюз к отказу от иранской нефти будет очень сложно, особенно в условиях торговой войны, которую Трамп развязал со всем миром. Китайский МИД уже заявил, что не прекратит торговые отношения с Ираном, — и вряд ли эту ситуацию удастся изменить, особенно учитывая, что Пекин может довольно болезненным образом ответить на любые американские санкции.

Чем больше стран в той или иной форме проигнорируют американские требования, тем больший ущерб понесет американский авторитет на мировой арене.

Помимо геополитики, есть еще и экономический аспект проблемы. Для США это далеко не безболезненная история, о чем свидетельствуют заявления самого Трампа, который крайне недоволен действиями участников сделки "ОПЕК + Россия". Если называть вещи своими именами, то получается, что Вашингтон недоволен нежеланием нефтяного мегакартеля полностью (или максимально возможно) компенсировать "выпадающие" с глобального рынка объемы иранской нефти. Логика проста: если не допустить серьезного роста цен на нефть, то у других стран будет меньше мотивации "обходить" антииранские санкции. Да и американской экономике станет легче, если американским потребителям не придется платить на бензоколонках за геополитические амбиции Трампа.

На недавней встрече в Вене участники сделки "ОПЕК + Россия" вроде бы договорились об увеличении добычи, но этого явно недостаточно для компенсации "турбированных" антииранских санкций, и рост цен на нефть после венских переговоров это наглядно доказал. Теперь перед Трампом встает задача запугать участников сделки "ОПЕК + Россия" или убедить их пойти ему навстречу. Причем в случае России есть еще и дополнительная проблема: она может импортировать иранскую нефть, расплачиваясь с Ираном различными товарами, например зерном, и увеличивать экспорт собственной нефти, что позволит Тегерану смягчить эффект от санкций.

Есть основания полагать, что именно "иранский вопрос" был одним из ключевых на повестке недавней встречи министра энергетики Александра Новака и главы Минфина США Стивена Мнучина, который в администрации Трампа отвечает за санкционную политику. Перед встречей американские деловые СМИ, в частности CNBC, открыто писали: "США могут попросить у России больше нефти в условиях приближения иранских санкций".

Дональд Трамп
© AP Photo / Susan Walsh
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Нельзя полностью исключить вероятность того, что Трамп может попробовать запугать российского президента, ссылаясь на перспективу принятия конгрессом так называемого "акта NOPEC", который позволит американским судам рассматривать антимонопольные иски к странам — участницам нефтяных картелей, и намекнуть на перспективу последующих санкций в адрес Москвы.

Однако, судя по попыткам Трампа максимально разрядить атмосферу перед переговорами в Хельсинки, он сам понимает бесперспективность такого агрессивного подхода. Ему придется именно просить о российском содействии. Просить, а не угрожать. Теперь главная интрига саммита заключается в том, на какие уступки в тех или иных глобальных вопросах или региональных конфликтах американский президент готов пойти в обмен на российское содействие.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
антироссийские санкции, торговые отношения, геополитика, нефть, встреча, Джордж Буш, президент США Дональд Трамп, Барак Обама, Владимир Путин, Иран, Китай, США, Россия, Политика
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