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Дорин Киртоакэ

Лучший памятник Киртоакэ — яма посреди "пешеходной улицы"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Колумнисты
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Федор Ларионов
19850

А с самого начала было понятно, что от бывшего ведущего телешоу "Surprize, surprize" и будущего кавалера рыцарского ордена "Корона Румынии" никакого толка Кишиневу не будет. Но мало кто знал, что его мэрство обернется разрушительными последствиями такого масштаба.

После проливных дождей в Кишиневе посреди "пешеходной улицы" — той, что ведет от бывшей улицы Космонавтов к бывшему парку Победы (будто специально переименованиями улиц пытаются выбить из памяти кишиневцев и нашу причастность к освоению космоса, и нашу Победу) образовалась глубокая яма. Практически, провал, в который смыло знаменитую "брусчатку Киртоакэ" — и смыло бы и какого-нибудь ребенка, случись он там без родительского присмотра.

Эта яма стала бы лучшим памятником экс-мэру, который непостижимым образом усидел в своем кресле три срока. Бывают необъяснимые явления — снежный человек, озеро Лох-Несс, позорный разгром сборной Германии на мундиале, и три срока Киртоакэ — из того же ряда. Глядя вокруг себя и друг на друга, жители Кишинева пожимают плечами: что он вообще делал все это время, этот мэр? Играл на импровизированных тарелках под песни "Любэ"?

Dorin Chirtoacă
© youtube.com/ Harry Potter
Киртоакэ спел песни группы "Любэ" и полил друзей из шланга

Поясню, почему из всего, чем печально знаменит Киртоакэ, лично меня больше всего раздражают так называемая "пешеходная улица" и неописуемые "велосипедные дорожки", проложенные им вдоль улиц столицы.

Понимаете, если муниципальный чиновник ворует, то он, конечно — негодяй, но его негодяйству хотя бы есть рациональное объяснение. Если мэр столицы — демагог и показушник, которому плевать, долго ли продержится уложенная на бюджетные деньги плитка, главное, успеть попиариться на телевидении — это нельзя простить, но можно понять.

Но вот что я наотрез отказываюсь понимать — это почему экс-мэр Кишинева такой темный и некультурный человек. Он не просто не понимает, как работает город. Он даже не в состоянии понять, что он чего-то не понимает. 

Киртоакэ всегда был убежден, что сделать Кишинев европейским городом — просто. Всего-то надо взять, и повторить в Кишиневе то, что он увидел из окна машины в какой-нибудь Вене или Париже.

Отсюда и взялась грубая и неотесанная брусчатка на "пешеходной улице" — по которой не только дама на каблуках никогда не сможет пройти, но там и в кроссовках ноги сбить можно. Никогда не забуду, как Киртоакэ объяснял выбор именно такого покрытия — дескать, он видел то же самое в старинных городах Европы.

Мостовая в Фалештах
© Dmitri Kavruk
У пешеходной улицы в Кишиневе появился конкурент

"Послушайте, кавалер ордена! — хочется воскликнуть. — Ту брусчатку миллионы ног, сотнями лет, если не тысячелетиями, сглаживали и полировали. Это что же, вы нам предлагаете подождать век-другой, пока ваша брусчатка сама собой не отполируется?" Но знаете, n-avem cu cine discuta, не с кем говорить. Переубедить Киртоакэ невозможно. Он же своими глазами видел, в Вене такое есть. И если в Кишиневе так сделать, значит, он тоже превратится в Вену!

Это мышление даже не средневековое, тут уже надо говорить о пронизанном мистикой магическом сознании человека эры палеолита. 

Слышали когда-нибудь о карго-культе? Он распространен среди примитивных племен в Меланезии. В культах карго проводятся ритуалы, похожие на действия "белых людей", чтобы получить блага, которыми те пользуются. 

Особенно широкое распространение такие культы получили после Второй мировой войны. Дикари обычно не понимают, как устроены производство и коммерция, они просто пытаются воспроизвести внешние признаки цивилизации, как умеют.

Например, в самых известных карго-культах из пальмовых листьев и соломы туземцы строят "копии" самолетов, взлетно-посадочных полос и радиовышек. По задумке, это должно вернуть времена, когда на их островах во время Второй мировой были военные базы, а с ними — неиссякаемые запасы говяжьей тушенки, красивых консервных банок и перламутровых пуговиц.

Отсюда же взялись и "пешеходная улица" Киртоакэ (неважно, где она по-настоящему нужна, надо просто повторить то, что видел за границей). И вызывающие неудержимый хохот гостей Кишинева "велосипедные дорожки" (это просто полосы, выложенные на тротуаре плиткой не серого, а красного цвета), и круги на перекрестках (неважно, вписывается ли круг в транспортную развязку и можно ли там построить нормальный пешеходный переход, — за границей везде круги!).

Пробки Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Семь кругов Киртоакэ: круговое движение станет "фишкой" Кишинева

Именно это — вызывающая ужас своей глубиной примитивность, катастрофически узкий кругозор, отсутствующая эрудиция — и раздражает в "лучших" творениях Киртоакэ. Вернее, даже не раздражает, а пугает. Понимаете, ведь это все много лет управляло Кишиневом.

Конечно, Киртоакэ никогда не приходило в голову что-нибудь почитать о легендарном мэре Кишинева Карле Александровиче Шмидте. Сомневаюсь, что он вообще что-нибудь читал с тех пор, как закончил юридический колледж в Бухаресте (который партийные пропагандисты либералов потом выдавали за Сорбонну).

А если бы вдруг ему пришло в голову почитать биографию этого выдающегося, прекрасно образованного человека, то он бы поразился, как точно Шмидт определил главное, с чего нужно начинать, если хочешь превратить Кишинев в европейскую столицу. Первое — кадры, лучших людей отбирал Шмидт. Второе — радикальная, решительная и быстрая реформа городского управления. Третье — маштабная модернизация городской инфраструктуры.

Примэрия Кишинев Primaria Chisinau
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Исполнилось 172 года со дня рождения лучшего мэра Кишинева всех времен

И только потом, вооружившись правильной командой, четкой системой работы и мощной инфраструктурой, Шмидт взялся за наведение красоты в Кишиневе.

Но никогда бы не стал читать Киртоакэ ничего подобного, и не стал бы он учиться у Шмидта, ибо "представитель русской администрации", "проклятое прошлое" и наверное, даже "оккупант".

Ну и живите себе с ямой на вашей "пешеходной улице", господин рыцарь ордена "Корона Румынии". Туда вам и дорога.

P.S. Предлагаю поставить возле той ямы табличку с надписью — "Провал Киртоакэ". Увековечить, так сказать, глупость несусветную.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
велосипедные дорожки, пешеходная улица, круговое движение, инфраструктура, столица, Дорин Киртоакэ, Кишинев
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