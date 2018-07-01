Четыре года, спотыкаясь, на путях европейской интеграции

Ровно четыре года назад вступило в силу соглашение об ассоциации Молдовы с Евросоюзом.

На этой неделе власти Молдовы отмечают неоднозначную памятную дату — четвертую годовщину ассоциации с Евросоюзом. Вернее, это целая памятная неделя: 27 июня было подписано соглашение об ассоциации, а 1 июля документ вступил в силу.

Нет ощущения праздника

В эти дни молдавские чиновники испытывают сложные, тягостные чувства. Так сказать, нет ощущения праздника. Популярность понятия "евроинтеграция" в исполнении молдавских властей в последние годы упала ниже некуда. Этот факт настолько очевиден, что адепты "европейского будущего" Молдовы выступают на телеканалах без всякого вдохновения.

© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea Прощай, "безвиз", или Как Молдова пролетела с европейской ассоциацией

Скучающие мины на лицах государственных деятелей в телепередачах как бы говорят нам, что все на свете — тлен и суета сует. Словно древние философы, которые как-то завели спор о вечности — один утверждал, что все пройдет, другой был уверен: "Все пройдет, но ничего не проходит".

Молдова добровольно отдала своих потребителей европейским концернам

К началу 2018 года про ассоциацию с ЕС в Молдове вспоминают разве что в связи с показателями экспорта-импорта в зоне свободной торговли DCFTA. А эти цифры демонстрируют, что цели, ради которых затевалась вся ассоциация, не достигнуты. Скорее, наоборот.

Вот, из свежего — импорт в Молдову товаров из стран ЕС в январе-апреле 2018 года, в сравнении с тем же периодом года прошлого, вырос на 32 (!) процента — почти до $890 миллионов долларов, сообщает Национальное бюро статистики.

А ведь говорили эксперты, что наши экспортные товары пересекаются со структурой экспорта многих стран Евросоюза. И что в результате ассоциации не "500 миллионов европейских потребителей" раскроют нам свои объятия, а наши молдавские потребители уйдут в полон к европейским производителям.

После вступления Молдовы в DCFTA рывком начал расти импорт наших проводников на путях евроинтеграции, — стран, которые последовательно поддерживают европейские амбиции Молдовы на всех международных форумах.

Здесь лидирует Латвия (рост поставок в Молдову в 1,7 раза), Австрия (рост в 1,6 раза), Хорватия (рост в 2,3 раза), Португалия (рост импорта в Молдову — плюс 53%), Словакия (+48%), Голландия (+48%), Польша (+46%), Словения (+45%), Чехия (+41%), Германия (+39%), Венгрия (+38%), Испания (+38%), Кипр (+37%), Франция (+36%), Швеция (+35%), Финляндия (+35%), Италия (+30%), Румыния (+27%), Бельгия (+23%).

Ода во славу реэкспорта

По понятным причинам эта статистика не интересует "говорящих голов", которые рассказывают зрителям о росте молдавского экспорта в страны Евросоюза.

Казалось бы, действительно — молдавский экспорт в страны ЕС в январе-апреле 2018 года составил $595 миллионов, увеличившись на 38,5%, в сравнении с тем же периодом 2017 года.

Цифры звучат вполне еврооптимистично. Однако не будем забывать, что больше трети всего молдавского экспорта — это реэкспорт. В 2017 году, по итогам только одного квартала, доля реэкспорта составила 34,2%. Мало того, наблюдается уверенный, динамичный рост.

© Sputnik / Евгений Биятов Реэкспорт Молдовы растет: как стране выбраться из порочного круга

Например, так работают множество молдавских швейников — сидят аккуратными рядами швеи в платочках, в бетонном цеху, на территории сгинувшей советской фабрики. А какая-нибудь хорватско-турецко-румынско-молдавская "Design & Textile ImpEx-M", зарегистрированная на Кипре, завозит ткани. В одной из "свободных экономических зон" шьют сорочки веселеньких расцветок и забирают готовый продукт, ни на что особенно не тратясь, кроме издевательских, по меркам ЕС, зарплат для молдавских швей. "Евроинтегратор" в правительственном кабинете аккуратно ставит галочку — экспорт. И все счастливы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Головатюк: надежды Молдовы на рост экспорта в Евросоюз не оправдались

Хотя вовсе не текстиль важен в молдавском экспорте в ЕС. Главная статья, забивающая даже продукцию растениеводства, это "машины и устройства, электрооборудование и их части; звукозаписывающие устройства или репродукторы, телевизионные устройства для воспроизведения изображений и звукозаписи, а также их части и принадлежности".

Поскольку завод телевизоров "Альфа" не восстал из пепла, "Мезон" не воспрял, а Кишиневский тракторный не взялся собирать трактора, остается заключить, что речь здесь идет именно о нем — старом добром реэкспорте.

Нагишом — в Евросоюз

Некоторые политики и эксперты в Молдове на полном серьезе говорят, что так и надо. Что так мы войдем в ЕС. Что нам не нужна промышленность, потому что мы безнадежно отстали, и что наше сельское хозяйство — это разорительное ковыряние в земле. И надо все окончательно распродать по дешевке, избавиться от груза прошлого. И вприпрыжку, взявшись за руки, весело побежать в…

Да, да, мы знаем. В европейское будущее.

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