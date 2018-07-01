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Флаг Евросоюза

Четыре года, спотыкаясь, на путях европейской интеграции

© REUTERS / Darren Staples
Колумнисты
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Федор Ларионов
Тема:
Евроинтеграция: вчера, сегодня, завтра (79)
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Ровно четыре года назад вступило в силу соглашение об ассоциации Молдовы с Евросоюзом.

На этой неделе власти Молдовы отмечают неоднозначную памятную дату — четвертую годовщину ассоциации с Евросоюзом. Вернее, это целая памятная неделя: 27 июня было подписано соглашение об ассоциации, а 1 июля документ вступил в силу.

Нет ощущения праздника

В эти дни молдавские чиновники испытывают сложные, тягостные чувства. Так сказать, нет ощущения праздника. Популярность понятия "евроинтеграция" в исполнении молдавских властей в последние годы упала ниже некуда. Этот факт настолько очевиден, что адепты "европейского будущего" Молдовы выступают на телеканалах без всякого вдохновения.

Ребенок смотрит через разрез, сделанный на одной из звезд, которые составляют флаг Европейского Союза
© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea
Прощай, "безвиз", или Как Молдова пролетела с европейской ассоциацией

Скучающие мины на лицах государственных деятелей в телепередачах как бы говорят нам, что все на свете — тлен и суета сует. Словно древние философы, которые как-то завели спор о вечности — один утверждал, что все пройдет, другой был уверен: "Все пройдет, но ничего не проходит". 

Молдова добровольно отдала своих потребителей европейским концернам

К началу 2018 года про ассоциацию с ЕС в Молдове вспоминают разве что в связи с показателями экспорта-импорта в зоне свободной торговли DCFTA. А эти цифры демонстрируют, что цели, ради которых затевалась вся ассоциация, не достигнуты. Скорее, наоборот.

Вот, из свежего — импорт в Молдову товаров из стран ЕС в январе-апреле 2018 года, в сравнении с тем же периодом года прошлого, вырос на 32 (!) процента — почти до $890 миллионов долларов, сообщает Национальное бюро статистики.

А ведь говорили эксперты, что наши экспортные товары пересекаются со структурой экспорта многих стран Евросоюза. И что в результате ассоциации не "500 миллионов европейских потребителей" раскроют нам свои объятия, а наши молдавские потребители уйдут в полон к европейским производителям. 

После вступления Молдовы в DCFTA рывком начал расти импорт наших проводников на путях евроинтеграции, — стран, которые последовательно поддерживают европейские амбиции Молдовы на всех международных форумах.

Здесь лидирует Латвия (рост поставок в Молдову в 1,7 раза), Австрия (рост в 1,6 раза), Хорватия (рост в 2,3 раза), Португалия (рост импорта в Молдову — плюс 53%), Словакия (+48%), Голландия (+48%), Польша (+46%), Словения (+45%), Чехия (+41%), Германия (+39%), Венгрия (+38%), Испания (+38%), Кипр (+37%), Франция (+36%), Швеция (+35%), Финляндия (+35%), Италия (+30%), Румыния (+27%), Бельгия (+23%).

Ода во славу реэкспорта

По понятным причинам эта статистика не интересует "говорящих голов", которые рассказывают зрителям о росте молдавского экспорта в страны Евросоюза.

Казалось бы, действительно — молдавский экспорт в страны ЕС в январе-апреле 2018 года составил $595 миллионов, увеличившись на 38,5%, в сравнении с тем же периодом 2017 года.

Цифры звучат вполне еврооптимистично. Однако не будем забывать, что больше трети всего молдавского экспорта — это реэкспорт. В 2017 году, по итогам только одного квартала, доля реэкспорта составила 34,2%. Мало того, наблюдается уверенный, динамичный рост.

Рынок
© Sputnik / Евгений Биятов
Реэкспорт Молдовы растет: как стране выбраться из порочного круга

Например, так работают множество молдавских швейников — сидят аккуратными рядами швеи в платочках, в бетонном цеху, на территории сгинувшей советской фабрики. А какая-нибудь хорватско-турецко-румынско-молдавская "Design & Textile ImpEx-M", зарегистрированная на Кипре, завозит ткани. В одной из "свободных экономических зон" шьют сорочки веселеньких расцветок и забирают готовый продукт, ни на что особенно не тратясь, кроме издевательских, по меркам ЕС, зарплат для молдавских швей. "Евроинтегратор" в правительственном кабинете аккуратно ставит галочку — экспорт. И все счастливы.

Владимир Головатюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
Головатюк: надежды Молдовы на рост экспорта в Евросоюз не оправдались

Хотя вовсе не текстиль важен в молдавском экспорте в ЕС. Главная статья, забивающая даже продукцию растениеводства, это "машины и устройства, электрооборудование и их части; звукозаписывающие устройства или репродукторы, телевизионные устройства для воспроизведения изображений и звукозаписи, а также их части и принадлежности".

Поскольку завод телевизоров "Альфа" не восстал из пепла, "Мезон" не воспрял, а Кишиневский тракторный не взялся собирать трактора, остается заключить, что речь здесь идет именно о нем — старом добром реэкспорте.

Нагишом — в Евросоюз

Некоторые политики и эксперты в Молдове на полном серьезе говорят, что так и надо. Что так мы войдем в ЕС. Что нам не нужна промышленность, потому что мы безнадежно отстали, и что наше сельское хозяйство — это разорительное ковыряние в земле. И надо все окончательно распродать по дешевке, избавиться от груза прошлого. И вприпрыжку, взявшись за руки, весело побежать в…

Да, да, мы знаем. В европейское будущее.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
Евроинтеграция: вчера, сегодня, завтра (79)

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