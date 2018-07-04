Про трансгендеров, НАТО и национальную оборону

Две новости занимали мировое общественное мнение в середине недели, — конечно, если не считать мундиаля. Во-первых, президент США Дональд Трамп написал главам государств-членов НАТО гневное письмо. Трамп разочарован тем, что его призыв повысить военные расходы несколько стран альянса тихо проигнорировали.

Письмо было направлено, в том числе, лидерам Германии, Бельгии, Норвегии и Канады. Американский лидер заявил, что уже теряет терпение, ожидая обещанного. Трамп и раньше заявлял союзникам, что США не собираются оплачивать расходы НАТО в одиночку. Но особого успеха не имел, видимо, феерические "русские танки" пугают европейцев совсем не так сильно, как хотелось бы Вашингтону.

© AFP 2018 / Brendan Smialowski Это бунт. Германия отказала США в выплате ежегодной дани в 73 миллиарда

Поведение "отказников" понятно. В обиходе это называется "включить дурочку", — когда не хочется ссориться с начальством, но еще больше не хочется выполнять его указания. Технику этого метода продемонстрировал легендарный Аркадий Райкин в одной из своих миниатюр: "Что делать? Тянуть резину. А за это время или завод реорганизуют, или насосы отменят, или министерство ликвидируют"…

А вторая новость касается различий между полами, которые в Европе стираются с таким же энтузиазмом, с каким в СССР стирали разницу между городом и деревней. В Британии уже 40 школ запретили девочкам носить юбки, потому что это оскорбляет детей-трансгендеров, сообщает Daily Mail. Первой школой, где этот запрет вступил в силу, стал лицей в графстве Восточный Сассекс. Там еще с сентября 2017 года все ученики обязаны носить брюки. А в школе города Олтрингем запретили называть учениц "девочками", чтобы не дискриминировать тех, кто пока не определился с полом.

Специально для наших читателей, которые путаются в сложных половых реалиях современности, поясним — трансгендер — это когда мальчик объявляет себя девочкой. Он требует, чтобы с ним обращались, как с девочкой, и обращались к нему "она". Или наоборот, девочка хочет, чтобы к ней обращались "он" и считает себя мальчиком.

© Sputnik / Михаил Мордасов В Америке вся семья стала трансгендерами — муж, жена и двое детей

И это только вершина айсберга, потому что борцы за права трансгендеров уже насчитали несколько десятков разных, как бы это сказать… допустим, полов. И их число продолжает расти. С местоимениями здесь начинается путаница, но над этой лингвистической проблемой активисты работают.

Трудностей немало, но их искореняют. Например, одним из важнейших достижений администрации Барака Обамы считалось разрешение школьникам-трансгендерам посещать, — простите за такую деликатную тему, — туалеты в государственных школах США в соответствии с полом, который они для себя выбрали. То есть, если трансгендер физически — мальчик, но считает себя девочкой, то имеет право посещать женский туалет вместе с девочками.

© Sputnik / Роман Балаев Швеция узаконила топлес для "лиц, которые воспринимаются как женщины"

Как тут не вспомнить бессмертный фильм "Джентльмены удачи", эпизод в мужском туалете и Савелия Крамарова в женской шубе, с его репликой: "Заходи, дядя! Ну, чё уставился?"

Кое-где еще остались обскуранты, которые ворчат, что тут налицо отклонения в половом поведении, и нечего возводить всё это в ранг идеологии. Таких карают немилосердно. Под бурные аплодисменты общественность стирает "отщепенцев" в порошок и сладострастно топчет ногами.

Так пострадал 27-летний британский преподаватель математики Джошуа Сатклифф. Во время урока он похвалил двух своих учениц — "Молодцы, девочки". Бедняга не знал, что одна из них, на первый взгляд, очевидная девочка идентифицирует себя как мальчик. Учитель немедленно извинился, но было поздно. Ученик(ца) настучал(а) на мракобеса родителям, и того моментально уволили.

Повторим, что связь между двумя новостями, про Трампа с НАТО и про школьников-трансгендеров — есть, и лучше бы над этим задуматься. Так сказать, уловить и принять к сведению.

У нас ведь всё выполняют, что пожелают западные партнеры, верно? Скажут отправить солдат на учения НАТО — отправим. Захотят пару гектаров земли под посольство — да нет проблем, вы прямо здесь будете, или вам с собой завернуть?

© Sputnik / Алексей Витвицкий НАТО в Европе: усилий становится больше, безопасности меньше

Поэтому, когда Молдову попросили увеличить военные расходы, возражать у нас никто не стал. Наоборот, радостно приветствовали такую прекрасную возможность сделать приятное нашим партнерам на пути европейской интеграции. И подписали Индивидуальный план действий по партнерству РМ-НАТО на 2017-2019 годы, в котором зафиксировано намерение Молдовы "постепенно увеличить военный бюджет".

Понимаете, Германия с Канадой — ведущие члены НАТО, — никуда не спешат. Бельгия с Норвегией тоже сделали вид, что ничего не слышали, потому что других расходов полно. Дескать, самим не хватает — с каждым годом все больше денег уходит на здравоохранение, образование, социальные программы. Зато Молдова, как самая богатая, сразу — да!

По мнению экс-министра обороны Виталия Маринуцы, военные расходы Молдовы должны быть повышены минимум до 1% от ВВП, и это не предел — потому что страны НАТО договорились тратить на оборонные нужды 2% от ВВП. При этом финансирование науки в Молдове — в пределах 0,3% от ВВП. Цифры ясно говорят, что наука нам не нужна, зато пушки и бронетехника необходимы позарез.

Мне просто интересно будет посмотреть на лица наших государственных деятелей, когда западные партнеры намекнут, что неплохо бы в молдавских школах отменить юбки и официально разрешить мальчикам, объявившим себя девочками, вламываться в женские туалеты.

Ведь никуда не денутся, как и в случае с прочими пожеланиями партнеров из НАТО.

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