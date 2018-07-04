Шок дня: "румынская шпионка" из России и битва за закон об офшорах в Румынии

Сейчас, когда США оказывают давление на Румынию по поводу закона об офшорах, заявления подозреваемой в Москве в шпионаже Карины Цуркан могут продемонстрировать странам ЕС, что скрывается под тотальным контролем "стратегического партнерства" рассказывает обозреватель Sputnik в Бухаресте.

Еще в начале скандала, связанного со "шпионкой" Кариной Валерьевной Цуркан, я писал, что это российская гражданка, а далее пойдет рассказ о том, насколько — румынская. У этих двух вещей нет логики,видимо!…

Во-первых, у Румынии нет технических средств и поводов шпионить против России: с точки зрения энергетики — уже ничто из этого сектора не является румынским. Все американское, а шпионаж — излюбленная область наших "партнеров".

Во-вторых, у России нет ни одного повода для нормального процессуального основания по медиатизации шпионского скандала, тем более вплетения маленького игрока, квази-несуществующего, такого как, к сожалению, Румыния.

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Министр, которого подтолкнули

На прошлой неделе Карина Цуркан начала делать заявления, находясь под арестом, а затем и позировать, как если бы она была в холле парламента Румынии. Разве в "демократических" США, к примеру, позволили бы человеку, обвиняемому в шпионаже, вести диалог с прессой?

Удивляют и заявления министра иностранных дел Теодора Мелешкану. На данный момент у него нет ни одного официального запроса со стороны России. Нет и обращения со стороны самой Карины Цуркан или кого-то из ее представителей. Вместе с тем Мелешкану вынес этот вопрос на обсуждение прессы, подтвердив, что Румыния готова представить Карине… консульскую поддержку!

Более того, Мелешкану, даже не проведя проверки статуса упомянутого человека, заявляет о том, что Цуркан "кажется, имеет несколько гражданств, среди которых и румынское". Подобная неопределенность в заявлениях не может звучать из уст чиновника такого ранга и с таким опытом… тем более со стороны экс-главы Службы внешней разведки Румынии — человека, который хорошо знает Россию и серьезность своих международных "операций".

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На практике Мелешкану повел себя, как тот, кого подтолкнули сзади — "выйди и передай сообщение". Или, что еще хуже, министр иностранных дел Румынии, по-видимому, недвусмысленно признает, что Карина Цуркан "румынка" — речь идет не об этническом происхождении, а о ее "деятельности".

Игры Карины Цуркан… с гражданством

По моему мнению, проблема заключается в гражданстве Карины. Что говорят о Цуркан? Рождена в Молдове, получила гражданство России в 2016 году, когда отказалась от молдавского гражданства на основе декрета, подписанного тогда еще президентом Николае Тимофти.

© AP Photo / Vadim Ghirda Шпионские страсти: почему США толкают Румынию на скандал с Россией

На самом деле федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ о гражданстве Российской Федерации, а именно статья 13 (Прием в гражданство РФ в общем порядке) подчеркивает, что:

1) Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке при условии, если указанные граждане и лица:

а) проживают на территории Российской Федерации со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в течение пяти лет непрерывно (за исключением ряда случаев);

г) обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлениями об отказе от имеющегося у них иного гражданства. Отказ от иного гражданства не требуется, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации или настоящим Федеральным законом, либо если отказ от иного гражданства невозможен в силу не зависящих от лица причин.

Для чего я привел этот текст? Любопытен последний параграф этого закона, учитывая, что между Россией и Румынией нет какого-либо документа, который бы разрешал двойное гражданство.

После нескольких дней ожидания я получил от Национального органа по гражданству официальный ответ: "По итогам проверки в базе данных Органа, информируем, что она (Карина Цуркан — ред.) восстановила (румынское — ред.) гражданство 02.04.2014 года". По данным ведомства, Цуркан до сих пор не отказалась от подданства Румынии. То есть, Карина должна была отказаться и от румынского гражданства для получения российского. Однако она этого не сделала. Как она могла получить российское гражданство?

Шпионаж — цели и средства

Так называемое "наблюдение" за Кариной Цуркан началось полтора года назад после того, как стало ясно, что произойдет скандал с турбинами Siemens. На фоне эмбарго, введенного США после возвращения Крыма России, несколько турбин немецкого концерна отправили на полуостров. Немецкий партнер устроил скандал (но тем самым и был вовлечен в скандал). Вмешались американцы.

© AFP 2018 / NOEL CELIS По подозрению в шпионаже: как содержат в СИЗО Карину Цуркан

Ростэк — импортер турбин — был и остается партнером Интер РАО, где Карина Цуркан была директором многих больших проектов.

Внедрение шпиона в верхушку этой структуры — цель конкурентов в области энергетики, то есть США. И, конечно, Карина Цуркан, которая работала в Центре реформ и коммерческого права агентства Соединенных штатов по международному развитию USAID, была удобна. USAID — компонент политической и гражданской системы, созданной ЦРУ.

Шпионка появляется вместе с законом об офшорах

Давайте отметим еще одно совпадение: сейчас американцы внимательно следят как за назначениями в Службе внешней разведки, так и за другим важным вопросом, но уже в энергетическом секторе — законом об офшорах. К слову, помощник государственного секретаря Вес Митчелл приехал в Румынию специально для этого! Это же явно новая версия "Виктории Нулад" — чиновник приехал с конкретной целью.

Русские разоблачили Цуркан, "приписали" ее к Румынии, оставили делать заявления, — а румынский министр иностранных дел отстрелялся как из пушки… Зачем? Повторю, вероятно, потому что ему кто-то сказал "Do something!" (Делай что-нибудь). Возможно, и потому что, когда уроженка Молдовы, внедренная в верхушку руководства российской энергетической системы, получила румынское гражданство, Мелешкану возглавлял Службу иностранной разведки в Румынии? Или потому, что заявления Карины Цуркан могут продемонстрировать Евросоюзу (или только некоторым важным странам), что скрывается под тотальным контролем "стратегического партнерства".

Реакция министра иностранных дел Румынии Теодора Мелешкану>>>

То есть, тоже в качестве "примера", российские энергетические концерны ведут переговоры на миллиарды с различными компаниями и странами ЕС, а американцы хотят знать (в частности, после введения антироссийских санкций), какие именно европейские фирмы сотрудничают с россиянами. Вот Румыния и оказывает в этом смысле услуги. Гипотеза журналиста, конечно, но не дай Бог.

© Sputnik / Сергей Кузнецов В Румынии прокомментировали дело Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже

Какова связь с законом об офшорах? Повторю цифры: около 400 миллиардов кубометров газа — эквивалент потребления Румынии до 2050 года. Эксплуатация и прибыль для Румынии? Конечно, да!… Но завтра, как говорится, после дождичка в четверг! Все уже у иностранцев…

Каков интерес России?

Россия против принятия закона об офшорах в Румынии? Желает ли Россия добра Румынии? Давайте будем честны, а не стратегически-настроенными: весь мир хочет себе добра. Но, конечно, Россия недовольна Румынией, ультра-контролируемой, эксплуатируемой экспансивным, агрессивным и неоколониалистским империализмом Госдепа США. Хочет ли Россия сохранить продажи и использование газа в этой европейской зоне? Наверное, да. Это было бы логично со стороны суперсилы…

И тут возникает вопрос — желает ли Румыния быть контролируемой и используемой? То есть, быть прислугой. Ответ президента Румынии Клауса Йоханиса предсказуем: "Чем быть слугой у русских, лучше уж у американцев".

По моему мнению, Румыния должна выйти из-под тотального контроля, который осуществляется под наблюдением главы страны. Считаю, что нам нечего во все это ввязываться. Это мой вывод, как журналиста, относительно "шпионского бизнеса" Цуркан Карины Васильевны.

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