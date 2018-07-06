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Деньги

Деньги в Молдове - странный предмет, вроде бы есть, вроде бы нет

© Sputnik / Rodion Proca
Колумнисты
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Нику Гончар
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Колумнист Sputnik, как и все жители Молдовы, читает новости о том, что стране дают большие суммы денег на развитие - но доходят ли финансы до конечных потребителей, вот в чем вопрос.

Этот незамысловатый парафраз знаменитой реплики классического мультфильма пришел на ум после попытки проанализировать главную для Молдовы тему уходящей пятницы, да и всей рабочей части нынешней недели.

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Итак, два дня в Кишиневе пребывал с рабочим визитом исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Энтони де Ланнуа. Он встретился с управляющим Нацбанка РМ Серджиу Чоклей, который выразил признательность в связи с решением совета директоров МВФ перечислить Молдове третий транш в размере 33,8 миллиона долларов США.

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Де Ланнуа же, говоря о решении Европарламента временно отказать Кишиневу в дальнейшей макрофинансовой помощи, заметил, что благодаря реализации программы МВФ действия ЕС не повлияют на стабилизацию экономики РМ >>>

Как многие знают, трехлетняя программа сотрудничества с МВФ была принята Кишиневом в 2016 году. За это время в качестве кредитов Молдова должна получить в общей сложности около 183,1 миллиона долларов.

Но сегодня все говорят не об этом, а о том, что Европарламент одобрил в четверг резолюцию с призывом к Еврокомиссии (ЕК) заморозить выплаты в рамках макрофинансовой помощи Молдове в размере 100 миллионов евро до разрешения ситуации с выборами мэра Кишинева. Соответствующий документ поддержали 343 депутатa >>>

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Стоит ли вспоминать здесь пресловутое "Кто платит, тот и заказывает музыку"? Но факт остается фактом — в ЕС не оценили работы молдавской юстиции по факту нарушений со стороны Андрея Нэстасе.

Хотя, может быть, не стоит отчаиваться — еще 30 миллионов долларов решил предоставить Всемирный банк — для обеспечения, — цитирую, — макроэкономической стабильности и роста экономики. По сообщению пресс-службы кабмина РМ, совет директоров Всемирного банка принял это решение в четверг, пятого июля >>>

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Вопрос лишь в том, насколько эффективно будут расходоваться эти средства, которые, как ожидается, пополнят госбюджет Молдовы. Ведь финансово-экономическая палитра в нашей стране, если так можно выразиться, довольно блеклая. Люди уезжают за рубеж навсегда, и вот они, страшные цифры — на 194 тысячи человек сократилось число школьников и студентов в Республике Молдова в завершившемся учебном году по сравнению с аналогичной статистикой десятилетней давности. Данные опубликованы в отчете "Образование в Республике Молдова — 2017/2018", который подготовлен Национальным бюро статистики >>>

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А депутат парламент Елена Боднаренко, выступая на пресс-конференции в Sputnik Молдова, подчеркнула, что, по ее данным, к 2035 году население страны может сократиться на один миллион человек. Такие подсчеты озвучивались на слушаниях, организованных парламентской комиссией по социальной защите, здравоохранению и семье >>>

У кого в Молдове зарплата в 60-100 тысяч леев: депутаты оказались в шоке >>>

Стоит ли здесь эксплуатировать знаменитую фразу "Много званных, но мало избранных"? Видимо, пока нет. По крайней мере, потому, что далеко не все жители Молдовы до конца разобрались в том, в какой системе координат они живут. Кажется, на это нужно больше времени, нежели ожидалось.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
кредит, деньги, Европарламент, МВФ, Всемирный банк, ЕС, Европа, Молдова
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