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Такого еще не было: Молдова осмелилась покритиковать ЕС

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Колумнисты
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Владимир Новосадюк
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За все годы независимости это первый случай, когда власти Молдовы критиковали проекты ЕС. Колумнист Sputnik Молдова задался вопросом: что за этим стоит.

Прошедшая неделя ошарашила жителей Молдовы неожиданной решимостью властей страны. Они позволили себе обвинить Европарламент в пренебрежении интересами граждан РМ ради определенных политических дивидендов. 

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип
© Sputnik / Miroslav Rotari
Премьер Молдовы надеется, что ЕС не будет поддаваться политическим играм

А фраза премьер-министра страны Павла Филипа, наверное, войдет в анналы истории отношений Молдовы и ЕС: "Я разочарован тем, что Молдову оценивают не по достижениям и реформам, а субъективно и политически".

Для непосвященных — небольшой экскурс в недалекое прошлое. Судебные органы Молдовы признали выборы мэра Кишинева недействительными. Тем самым они дезавуировали победу на них Андрея Нэстасе, с чем он не согласился. Это несогласие он вместе со своей союзницей на выборах главой PAS (Partidul Acțiune și Solidaritate) Майей Санду воплотил в нескольких акциях протеста и, главное, в поездке в Европарламент с жалобой на действующую власть.

Почему Европарламент стал на сторону оппозиционеров

И вот здесь начинаются, с точки зрения геополитики, "удивительные" вещи. Принятые на высоком евроуровне, Нэстасе и Санду ударили по самому слабому звену нынешней власти в Молдове — экономическому. Они сумели убедить определенные силы, чтобы Европарламент в своей резолюции рекомендовал Европейской комиссии приостановить макрофинансовую и бюджетную поддержку Молдовы в 100 млн. евро.

Пикет парламента Молдовы 5 июля 2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
Что происходит в Молдове - протесты в сезон летних отпусков
Приостановить пока не будут признаны результаты выборов мэра. Таким образом, обещанное Молдове ранее, так и осталось только обещанием.

Любой мало-мальски разбирающийся в молдавской политике человек понимает, что решения судебных органов и ЦИК Молдовы пересмотрены не будут.

…Ничего случайного в политике не бывает. И то, что одна парламентская группа, поддерживающая Нэстасе и Санду, сумела добиться, чтобы Европарламентом была принята резолюция, лишившая Молдову ста миллионов евро, — тревожный звоночек из ЕС.

Но надо ли властям Молдовы волноваться по этому поводу? Да, в РМ каждый день, как мантра, звучат словосочетания — "евроинтеграция, проевропейский курс" и тому подобное. И вдруг такое разочарование жителей страны.

Но не демонстрирует ли факт принятия Европарламентом своего решения по РМ при полупустом зале, что Евросоюзу сегодня не до Молдовы? На него проблемы сыплются со всех сторон. Тут и проблемы мигрантов, грозящие распадом ЕС, и Дональд Трамп с пошлинами и требованием к странам ЕС — членам НАТО увеличить расходы на содержание этой организации, и желающие независимости "бунтовщики" в лице Венгрии, Польши да и Италии с новым правительством.

Президент Молдовы сделал жесткое заявление по поводу финансирования из ЕС>>>

Потому, вероятнее всего, и удалось европарламентариям небольшим числом принять резолюцию и не выделить Молдове такие долгожданные 100 млн. евро. 

Наказать, так сказать, ее власти за самовольный поступок и предупредить на будущее.

Молдавские власти оглядываются по сторонам

Конечно, выделенные в это же время Всемирным банком кредиты в 30 млн. долларов, а до этого МВФ — 34 млн. долларов, как-то уравновешивают потерю 100 млн. евро. Где-то греет душу молдавским властям и внимание со стороны США.

А кроме того, это наталкивает на мысль о возможном противостоянии ЕС и США во время предстоящих в конце этого года или в начале 2019-го парламентских выборов. Почему я допустил такую ситуацию?

Давайте вспомним все неожиданные действия президента США в последнее время. Не буду их перечислять. Достаточно итогов G7, когда отношения между Трампом и Ангелой Меркель достигли критической отметки.

А вы думаете, что Молдова живет в безвоздушном пространстве и на нее никак не влияют события в окружающем мире?

В чем это может выражаться?— В игре Демпартия РМ (США) против PAS и DA (ЕС)?!

Но здесь ест маленькая неувязка. США изначально поддерживали во всех властных притязаниях Майю Санду.

Могу допустить иной сценарий. 16 июля в Хельсинки должна пройти встреча президента России Владимира Путина и Дональда Трампа. От нее ждут многого, но в то же время осторожничают в прогнозах. Да это и понятно, когда встречаются руководители двух супердержав.

Конечно, и речи не может быть о том, что на этой первой полномасштабной встрече лидеров России и США будет охвачен весь спектр мировых проблем, включая и наш регион. Но, как говорят, никогда не говори никогда….

Александр Рар
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Рар: американцы решили подсластить горький суп евроинтеграции Молдовы
Может мы и услышим в Молдове эхо Хельсинки. Кстати, наверное, молдавские власти, и не только они, думают сегодня и о том, какую политику США будет проводить в Молдове и скоро прибывающий сюда новый посол США — назначенец Дональда Трампа.

Если исходить из последних доктрин президента США, то действия посла могут привнести много интересного в работу большого количества местных неправительственных организаций.

Мне могут напомнить, что скоро в Кишинев приедет и новый посол России. Но здесь ситуация иная. Ведь президент России постоянен в своей внешней политике, особенно в отношениях со странами-членами СНГ.

Нас ждет интересная, с точки зрения политики, осень. Конечно, никакого охлаждения в сотрудничестве Молдова-ЕС не будет. Видимого!

Но обиды не забываются!

Какой вывод из казуса в Европарламенте сделают власти Молдовы, я уверен, мы увидим довольно скоро. До парламентских выборов.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

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Теги:
молдова, геополитика, Евросоюз, Европарламент, Премьер-министр Павел Филип, Евросоюз, Молдова, Брюссель, Кишинев
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