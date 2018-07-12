Доживет ли до весны 2019-го проспект Штефана чел Маре в Кишиневе?

Колумнист Sputnik решил подсчитать количество неисправных мест только на одном перекрестке проспекта Штефана чел Маре, отреставрированного в прошлом году.

Угадайте, сколько поломок и неисправностей отремонтированного проспекта Штефана чел Маре в Кишиневе можно найти только на одном перекрестке?

Давайте подсчитаем вместе. Вот перед вами перекресток проспекта Штефана чел Маре и улицы Лазо. Самый центр города. Итак, начнем считать.

Две ямы на тротуаре. Да какие ямы! Любой город позавидует таким ямам!

Стремительно меняющий форму асфальт на проезжей части. Нет ни у кого в арсенале новейших разработок, чтобы правильно готовить асфальт перед укладкой на поверхность.

Потому что технологии бессильны против стремления следовать кредо одного из сильных мира сего — "Все в семью!".

Спиленные прутья металлических решеток. Тут мнения расходятся — либо металл спилили воры, либо брак был изначально.

Произведение искусства в стиле современного перформанса. А по-простому — бруски плитки вокруг крышки канализационного люка.

Брусок поребрика — еще один "кандидат на выбывание".

И, наконец, асфальт вокруг канализационной решетки, который снова придется укладывать — подготовительные работы уже проделаны.

Вышло семь мелких "казусов". Семь! На одном лишь перекрестке через неполный год после сдачи проспекта в эксплуатацию! Чего же нам ждать после второй зимы? Переживет ли ее городская обновка а-ля Киртоакэ?