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Протесты в центре Кишинева

Пассионарный надлом – в Молдове протестами больше ничего не решить

© Sputnik / Miroslav Rotari
Колумнисты
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Николай Костыркин
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Колумнист Sputnik объясняет, почему такая форма политического противостояния, как народные протесты, полностью изжила себя в Молдове.

Некоторые философы считают, что все революции в нашем мире происходят только для того, чтобы научить последующие поколения, как можно и как нельзя менять систему координат, в которой живут целые государства.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
Реницэ: Майя Санду не смогла отказать Андрею Нэстасе

Но главное, чему учит любая подобная страница истории, — невозможно что-либо поменять в обществе без двух составляющих — четкой организации действий и стойкости и непреклонности воли народных масс.

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И мы невольно убеждаемся в правоте этого тезиса, глядя на попытки некоторых политических игроков, коим не достался заветный кусок пирога, хоть кого-то организовать и на чьих-нибудь плечах войти в новейшую историю страны.

Но, к сожалению или к счастью для нас, этого не происходит вот уже лет девять, с приснопамятного апреля 2009-го. Весь последующий период протестные движения, кем и ради чего они не были бы организованы, заканчиваются "кругами почета" и песенками на центральной площади Кишинева. И если любая политическая сила, стремящаяся напомнить о себе подобным образом, все же разрабатывает некое подобие стратегии и тактики "народных акций", то со второй составляющей, — непреклонностью народных масс, — все гораздо сложнее.

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Кто он, протестующий от PAS и DA, который нападал на окружающих >>>

Если говорить языком этнографов и социологов, то народ Молдовы к нынешнему моменту попросту утратил свою пассионарность. Слишком часто те, кто выводил граждан на площадь, призывал ставить палатки, блокировать административные и частные здания, лезть на рожон к полицейским, — сводили волну всеобщего негодования к нулю. Делалось это под различными предлогами, например:

1. Наступила ночь, давайте соберемся утром.

2. На улице зима, давайте подождем потепления.

3. Мы показали свою силу, они нас теперь боятся, можно поорать в караоке.

4. Сейчас пора отпусков, давайте дождемся всеобщего выхода на работу.

Вспоминается пресловутая, но столь поучительная притча о пастушонке, который пугал всех криками "Волки, волки!". А когда хищники действительно пришли и стали задирать овец, — никто не поспешил на помощь, ибо маленькому врунишке больше не верили.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Протест для галочки, или зачем PAS-DA блокировали улицы Кишинева >>>

Кто поспешит на помощь инициаторам готовящихся на август протестов в Кишиневе — Андрею Нэстасе и Майе Санду, — вопрос открытый. Вряд ли таковых будет много и вряд ли они сделают это по доброй воле. Эти политические игроки, как и их предшественники, уже давно показали, что протестное движение — не их конек. Да и сами граждане за все эти годы израсходовав веками накопленную природную пассионарность, в большинстве своем убеждены — в Молдове протестами больше ничего не решишь.

А вы, уважаемые читатели, что думаете по этому вопросу? Пишите свое мнение в комментариях под этой публикацией!

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
пассионарность, граждане, народ, акции, политика, протесты, Андрей Нэстасе, Майя Санду, Молдова, Кишинев, Общество
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