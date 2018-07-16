Назначение Козака: чего ожидать Молдове

Обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис специально для Sputnik Молдова рассуждает о том, к чему может привести назначение Дмитрия Козака специальным представителем российского президента по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова.

Назначение Дмитрия Козака специальным представителем российского президента по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова относится к тем событиям, которые вызывают – и совершенно обоснованно – многочисленные версии подоплеки происходящего.

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В конце концов, для лучшего ТОП- и кризис-менеджера российского правительства, которого вот уже два десятка лет бросают на самые сложные участки работы и на самые масштабные проекты и который за это время благодаря своему профессионализму и эффективности заработал себе просто легендарную репутацию, именно с Молдовой связан один из немногих провалов в карьере. Причем провал получился тогда – пятнадцать лет назад – очень крупным и оглушительно громким.

Речь идет о неудавшейся попытке в 2003 году окончательного урегулирования приднестровско-молдавского конфликта, который остался в истории под именем своего создателя – меморандум Козака.

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Суть решения заключалась в федерализации Молдовы, причем в ассиметричном варианте. Приднестровье и Гагаузия получили бы особый статус с масштабными правами и полномочиями в рамках молдавского государства. А Молдавия принимала на себя обязательства соблюдать нейтралитет, предоставить России право на размещение российских войск на территории Приднестровья сроком на 20 лет в качестве гарантов урегулирования конфликта и ряд других моментов.

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Красок той истории добавляют детали, поскольку срыв произошел в самый последний момент – буквально накануне назначенной даты тогдашний президент Молдовы Владимир Воронин отказался от подписания уже парафированного им документа. Причем молдавским руководством не скрывалось, что данное решение стало результатом беспрецедентного давления Запада.

Для самого Дмитрия Козака, наверняка, одним из самых неприятных моментов в том проекте стало то, что он занялся им по личному поручению Владимира Путина, который в итоге должен был присутствовать на историческом событии. Срыв подписания обернулся отменой поездки российского президента в Кишинев в последний момент.

С одной стороны, вся эта история давно быльем поросла. Для России та давняя внешнеполитическая неудача заслонена грандиозными достижениями и победами на международной арене последних лет, а биография Дмитрия Козака с тех пор пополнилась такими масштабными успехами, что понятно, что прямой связи между тем и нынешним его назначением нет.

А с другой стороны, наивно было бы полагать, что события пятнадцатилетней давности никак не повлияют на деятельность российского вице-премьера на новом посту. Более того, назначение Козака – именно в силу его репутации и специфики деятельности – недвусмысленно свидетельствует, что в отношении Молдовы Москвой планируются серьезные решения и подвижки.

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К какой именно сфере относятся планы российских властей, связанные с Молдавией, можно только предполагать. Тема Приднестровья лежит на поверхности, но она далеко не единственная актуальная для Москвы. Так что предположения, на чем именно сосредоточится Дмитрий Козак на посту спецпредставителя президента, будут не более чем спекуляцией.

Впрочем, некоторые предположения о его будущей деятельности сделать можно. Правда, они касаются не столько конкретных шагов, сколько стиля и общего подхода.

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Наблюдатели и эксперты уже неоднократно подмечали специфическую особенность российского внешнеполитического подхода "путинского" периода: каждое новое предложение имеет худшие условия для партнеров по сравнению с отвергнутым ими предыдущим.

Назначение Козака недвусмысленно указывает, что Москва помнит события пятнадцатилетней давности. Да и сам вице-премьер с большой вероятностью захочет "закрыть гештальт" той давней своей неудачи.

Сочетание этих двух обстоятельств прозрачно намекает, что молдавское руководство могут ждать непростые времена, и скоро оно будет с ностальгией вспоминать предыдущего спецпредставителя – Дмитрий Рогозина, отношения с которым дошли до объявления того персоной нон-грата.

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