Молдова после ливня: дома-убийцы и средневековые тракты вместо дорог

Колумнист Sputnik обрисовывает печальные последствия той "разрухи не в клозетах, а в головах", которая творится среди жителей Молдовы.

В древние времена атеистов не было, поэтому, едва начинался ливень, каждый третий подсознательно искал каждой твари по паре, благо шумерские, еврейские и другие мифы имеют, как минимум, один пример необходимости принятия подобных мер.

© Sputnik / Кирилл Каллиников После дождичка в четверг: в Кишиневе чистят "ливневки" и латают дороги

Дождь превратил новострой в дом-убийцу

В наше же время в городах существуют ливневые канализации, водостоки и другие всевозможные ухищрения для экономии нервов, денег и сил представителей современной цивилизации. Но Молдова и на этот раз впереди планеты всей, причем, как и неоднократно прежде, — с конца.

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Итак, накануне на страну обрушился очередной ливень, и потекли реки по дорогам и тротуарам Кишинева. Не спасало ничего из того, что должно было спасти, хотя по бумагам, уверен, наш город, наверное, едва ли не самый развитый во всем мире.

Но круг адресатов множества претензий со стороны горожан не ограничивается городскими властями. Вот, например, то, что творилось внутри новостроя, недавно сданного в эксплуатацию частной компанией.

Вода во время ливня хлестала изо всех щелей и даже… труб!

Пройти по коридорам и другим помещениям всеобщего пользования, судя по видеозаписям, было просто нереально.

И хорошо, что все обошлось без соприкосновения воды с оголенными электропроводами.

Потому что ситуация, если кто не понял, на самом деле архисерьезная и могла привести к гибели людей.

Вряд ли в этом случае, как и во многих аналогичных, будет выявлен истинный виновный. Сценарий "концы в воду" как раз подходит под обстоятельства этого инцидента. Уровень отношения к подобным проблемам в Молдове столь высок со стороны ответственных лиц, что все силы уходят на поиск новых решений, и никаких интеллектуальных ресурсов не хватает на то, чтобы сделать строительные материалы более качественными. Доказательство тому — как языком слизанный асфальт в Комрате. Произошло это также после срединедельного ливня.

Кстати, недавно был опубликован рейтинг стран с худшими дорогами. Надо признать, наша республика плетется в хвосте этого рейтинга, занимая 128 место из 137 возможных >>>

Осадки — это лишь полбеды

Вернемся к новостроям. Проблема проверки места, на которых они возводятся, — поистине легендарна. Земля молдавская полнится слухами о баснословных суммах, безвозмездно передаваемых ради одной заветной подписи. Причем, речь в подобных случаях идет не только о многоквартирных домах, но и, например, о парковках >>> © Sputnik / Мансарды в Кишиневе: позор или опасность для столицы

Директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никоарэ в беде с корреспондентом Sputnik рассказал о том, что Кишинев с точки зрения ландшафта расположен на окраине Кодр, а почва там чаще всего оползневая. Поэтому, рекомендует специалист, надо сто раз подумать, прежде чем останавливать свой выбор на том или ином участке для строительства.

"Бывают случаи, когда в пригородной зоне выделяют участки для создания дачных поселков на древних оползневых склонах. То есть, там, где тысячу лет назад были оползни, но затем пласты грунта стабилизировались. Но постепенно эти поселки нередко преобразуются в целые пригородные кварталы. Тогда мы имеем дело с дополнительным фактором риска — склон перегружается, появляется обводнение из-за интенсивной жизнедеятельности человека", — отметил Никоарэ >>>

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Но строительство остается в Молдове прибыльным делом, иначе никто ничего не строил бы, считает эксперт по недвижимости Петр Олейник.

"Себестоимость квадратного метра жилья зависит от расположения объекта и складывается из стоимости земельного участка и общестроительных работ. В зависимости от типа дома, от его комплектации и отделки, от количества квартир в жилом комплексе, на данный момент — это примерно 300-400 евро за квадратный метр", — сказал собеседник >>>

Видимо, именно погоня за длинным леем провоцирует застройщиков и заказчиков новых шедевров современно зодчества на любые меры — вплоть до создания ситуации, несущей угрозу безопасности и самой жизни людей. Вот один из примеров того, что происходит в самом центре Кишинева >>>

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Когда будет положен конец всему этому? Наверное, когда все мы поймем, что "разруха не в клозетах, а в головах". Только вот время в этом случае работает не на нас.

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