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Акция протеста перед Парламентом Республики Молдова

Провалы PAS/DA, или протестная фишка Санду и Нэстасе перед выборами

© Sputnik / Miroslav Rotari
Колумнисты
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Елена Комолова
Тема:
Протесты в Кишиневе (147)
13710

Попытка номер…: протест внепарламентской оппозиции, который в очередной раз потерпел фиаско, или как Санду и Нэстасе вывели своих сторонников на мини-митинг.

Внепарламентская оппозиция в лице музы протестов Майи Санду (лидер PAS) и несостоявшегося примара (мэра) Кишинева Андрея Нэстасе (глава DA) собрала очередной митинг, который поддержали всего несколько десятков человек. Манифестации на пару часов с повторяющимся от раза к разу сценарием проводятся дуэтом PAS/DA с завидной частотой, став своеобразной фишкой Санду и Нэстасе. Не меняется на этих акциях ничего кроме площадок их проведения в фирменном стиле — "шоу без конкретики, но с яркой подачей". На этот раз пикет прошел у здания парламента страны.

Майя Санду и Андрей Нэстасе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Пикет у парламента Молдовы: что требуют PAS/DA

Эксперт: Нэстасе и Санду объединяются для будущего торга за власть>>>

Митинг оказался пшиком

Как всегда сторонники PAS/DA требовали аннулировать смешанную систему голосования, признать результаты внеочередных выборов в Кишиневе, утвердив Нэстасе на посту примара столицы, ну, и так далее. Набившие уже оскомину лозунги лидеры PAS/DA хотели передать изложенными на бумаге спикеру парламента Андриану Канду в виде резолюции с какого-то из очередных своих митингов.

  • Акция протеста перед Парламентом Республики Молдова
    Акция протеста перед Парламентом Республики Молдова
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Акция протеста перед Парламентом Республики Молдова
    Акция протеста перед Парламентом Республики Молдова
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Акция протеста перед Парламентом Республики Молдова 19_07_18
    Акция протеста перед Парламентом Республики Молдова 19_07_18
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Акция протеста перед Парламентом Республики Молдова
    Акция протеста перед Парламентом Республики Молдова
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Акция протеста перед Парламентом Республики Молдова
    Акция протеста перед Парламентом Республики Молдова
    © Sputnik / Miroslav Rotari
1 / 5
© Sputnik / Miroslav Rotari
Акция протеста перед Парламентом Республики Молдова

Для этого манифестанты хотели даже прорвать кордон выстроенных перед зданием высшего законодательного органа полицейских. Нэстасе, видимо, вспомнив былые протестные времена, хотел прогуляться по коридорам парламента, да не вышло. Тогда он со своей легкой руки решил, чтобы протестующие обступили здание парламента, правда, из-за того, что сторонников было мало, это окружение вышло плешивым. Митинг завершился ничем спустя несколько часов после начала акции. Что это было? Вопрос риторический. Лидеры PAS/DA призвали своих сторонников не расслабляться и следить за их страницами в соцсетях.

Глава партии Платформа Достоинство и правда (DA) Андрей Нэстасе на митинге 17 сентября
© Sputnik / Miroslav Rotari
Нэстасе – тот же Киртоакэ, "только в профиль"

На выдумку хитры…

Ранее PAS/DA зарекались не проводить масштабные митинги до конца августа, а планировали организовывать небольшие акции протеста по районам страны. Правда, спустя некоторое время решили изменить себе и собрать митинг в Кишиневе 19 июля. В непостоянстве Санду и Нэстасе, и правда, не отказать… Когда нечего предложить — проще собрать митинг, так и двух зайцев убьешь — и о себе напомнишь, и электорат подогреешь. Выборы же на носу. А до старта избирательной гонки, как известно, все средства хороши в борьбе за электорат. Видели уже, знаем… Позиция Санду — бывшего министра просвещения, с подачи которой в стране ликвидировали десятки школ, и бизнесмена Нэстасе, у которого есть свои беглые "спонсоры" за границей, ясна как белый день. Здесь игра покрупнее, чем просто борьба за пост примара столицы, иначе не колесили бы по районам республики со своими "проповедями". Дело в более серьезном куше — уютном кресле депутата. А зная, какая "выдумщица" Санду, какой настойчивый Нэстасе, остается догадываться, какие только "гениальные" идеи они реализуют.

Обратная сторона протестов PAS-DA в Кишиневе — чем же все закончится>>>

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
Протесты в Кишиневе (147)

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Теги:
выборы в паралмент Молдовы, митинг, протесты, PAS/DA, Андрей Нэстасе, Майя Санду, Молдова
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