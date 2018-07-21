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Акция протеста перед Парламентом Республики Молдова

Стычки у парламента — где были и что делали в это время Нэстасе и Санду

© Sputnik / Miroslav Rotari
Колумнисты
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Федор Ларионов
Тема:
Протесты в Кишиневе (148)
17611

У лидеров манифестаций не было никакого плана, зато безответственности хватило с избытком.

Очередной митинг сторонников Андрея Нэстасе и Майи Санду в четверг, 19 июля, оказался неожиданно агрессивным. Ну, то есть как, — неожиданным. Просто возникли эти стычки у парламента "на ровном месте", без всякой разумной причины.

Первая стычка произошла на ступеньках парламента, которые от пары сотен митингующих отсекала жидкая цепочка карабинеров. Понятно, что ступеньки — это естественная трибуна, и Нэстасе немедленно на неё забрался, оказавшись за спинами полицейских.

А затем, посреди свиста, крика и рёва гуделок, начал махать рукой, как бы призывая разгоряченных демонстрантов присоединиться к нему у дверей парламента. Ну, все понятно, как всегда у этой пары.

Акция протеста перед Парламентом Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Провалы PAS/DA, или протестная фишка Санду и Нэстасе перед выборами

Разумеется, демонстранты двинулись к своему лидеру. Прямо сквозь цепь карабинеров, слегка придавив Майю Санду, которую зажали где-то в толпе. А карабинеры, имея приказ, их к дверям не пропускали. А демонстранты, натурально, поднажали. Одному из карабинеров прилетела первая плюха. Толкучка, крики, вопли престарелых женщин. Разгоряченная и азартная физиономия прорывающего цепь мужичка средних лет, укрытого триколором, с мегафоном в руках.

Андрей Нэстасе возвышался на ступеньках, над схваткой, и судя по его виду, был очень доволен собой.

Просто хочется понять, Нэстасе отдавал себе отчет, что своими размахиваниями он сейчас заварит кашу? Или ему было все равно, потому что призывное движение рукой так красиво выглядит — прямо Александр Македонский, по мановению руки которого движутся армии тяжелым шагом. Типа, стоило того.

Акция протеста перед Парламентом Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Акция протеста перед Парламентом Республики Молдова

Вторая стычка произошла с тыла парламента. Там манифестанты налетели на министра обороны Еуджена Стурзу, которому не повезло именно в этот момент выходить из здания. Карабинеры оттерли особенно агрессивных манифестантов, но и тут кого-то из парней в форме помяли.

И снова это было бессмысленно, — потому что Нэстасе и Санду призвали  манифестантов не выпускать из здания парламента депутатов. А министр обороны тут как бы и ни при чем. 

О том, что сам по себе этот план был бессмысленным и опасным, наверное, и говорить не стоит. Чтобы "не выпустить" депутатов из парламента, Нэстасе и Санду понадобились бы не две сотни, а тысяч двадцать протестующих. Да и то не факт. Как показала практика, у полиции есть способы спокойно вывести из бывшего здания ЦК КПМ тех, кого надо оттуда эвакуировать.

Протесты в центре Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сторонники Нэстасе и Санду пытаются блокировать полицейские участки в районах Молдовы

Подведем итог. В четверг, 19 июля, Андрей Нэстасе и Майя Санду, не имея ни вменяемого плана, ни четкой задачи, вывели к парламенту пару сотен людей, и не сделали ничего, чтобы предотвратить бессмысленные стычки. Вообще говоря, у таких действий есть название — провокация. А людей, которые занимаются провокациями, называют "провокаторами".

Понимаете, водить колонны манифестантов — это не путь славы, а путь тяжелой и иногда жестокой ответственности, — за тех, кого ты вывел на улицу, перед страной и ее гражданами. Собственно, эта ответственность и делает человека лидером.

Так вот, из Андрея Нэстасе и Майи Санду вожди — никакие. Просто никакие. Они либо не понимают, что творят, либо творят это намеренно. Как 7 апреля 2009 года, когда некоторые и по сию пору активные деятели сначала купались в славе, а затем метались с вытаращенными глазами, вопя при этом — "Я не выводил своих людей, это не мои люди!" или "Я не знала, что так получится!".

Будь это не митинг у парламента, а сдача экзаменов в автошколе, ни Нэстасе, ни Санду его бы не сдали. Их бы выставили, за неуспеваемость. Они водят без прав. И на митингах, которыми рулят два этих политика, — импульсивные, безответственные и любящие покрасоваться, — может случиться все, что угодно, как с пассажиром в машине, которой рулит неадекватный шофер.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

Тема:
Протесты в Кишиневе (148)

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Теги:
стычка, протест, Андрей Нэстасе, Майя Санду, Политика
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