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Запуск новейшей ракеты Авангард

Для чего запущены в серию гиперзвуковые боеголовки России

© Photo : Министерство обороны РФ
Колумнисты
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Александр Хроленко
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Гиперзвуковое оружие относится к технологиям, которые в XXI веке будут решать судьбу мира (или исход войны).

В дальнейшем многое будет зависеть от планов и реакции соседей по планете на безусловный технологический прорыв и очевидный стратегический отрыв России, оборонная промышленность которой завершила разработку гиперзвукового ракетного комплекса (РК) "Авангард" с планирующим крылатым боевым блоком межконтинентальной дальности, и запустила чудо-оружие в серийное производство. Эта информация с гиперзвуковой скоростью облетела планету, пишет военный обозреватель РИА Новости Александр Хроленко.

Принципиально новое оснащение РК – планирующий крылатый боевой блок – способен лететь к цели в плотных слоях атмосферы по непредсказуемой (не баллистической) траектории, со скоростью 7000 метров в секунду, то есть в 20 раз быстрее скорости звука. Изделие начинает работать на высоте около 100 километров, аэродинамические рули обеспечивают хорошую маневренность (это принципиально важно для обхода плотных зон ПВО-ПРО). Аналогичные проекты иностранных конкурентов (к примеру, Falcon) предусматривают полет с гиперзвуковой скоростью лишь по прямой. До серийного производства конкурентам еще далеко.

Запуск новейшей ракеты Авангард
© Photo : Министерство обороны РФ
Запуск новейшей ракеты "Авангард"

Заметим, ПРО США способна с недоказанной эффективностью поражать ракеты в суборбитальном полете, то есть в ближнем космосе. Российские гиперзвуковые блоки движутся по непредсказуемой траектории в плотных слоях атмосферы, и попросту неуловимы для американских орбитальных радаров и противоракет, которые не могут работать по таким целям. Здесь важно учесть, что Соединенные Штаты еще в 2001 году вышли из договора по ПРО (1972 года), который мешал реализации противоракетной программы. Москва никогда не сомневалась в антироссийской направленности американского ракетного щита, и достаточно быстро отреагировала созданием новых видов стратегического оружия.

Запуск новейшей ракеты Авангард
© Photo : Министерство обороны РФ
Запуск новейшей ракеты "Авангард"

Рубеж неуязвимости

Гиперзвуковой планирующий блок "Авангард" предназначен для поражения стратегических целей, к которым стартует на борту баллистической ракеты. На заданной высоте планер отделяется, и возвращается на Землю по сложной, "скользящей" траектории.

"Авангард" способен на скоростях свыше 20 тысяч километров в час обходить радиолокационные станции ПРО, уклоняться от перехватчиков, использовать иные средства противодействия. Новые композитные материалы и жаропрочный титановый корпус позволили решить сложнейшую проблему длительного управляемого полета боевого блока при температуре до 2000 градусов по Цельсию – в плазменном облаке. И российский президент Владимир Путин не для красного словца назвал эту систему "настоящим технологическим прорывом". Напомню, в ходе ежегодного обращения к Федеральному Собранию (в марте) глава Государства Российского представил также стратегический ракетный комплекс "Сармат", гиперзвуковую систему "Кинжал", беспилотную атомную субмарину и крылатую ракету с ядерной энергоустановкой.

В позиционном районе Домбаровского соединения РВСН к сегодняшнему дню реализован ряд организационно-технических мероприятий для приема "Авангарда" на вооружение. Идет подготовка личного состава, строятся объекты, которые обеспечат эксплуатацию и боевое применение новейшего ракетного комплекса. Вероятно, в самое ближайшее время Россия примет на вооружение и другие новейшие системы.

Запуск новейшей ракеты Авангард
Министерство обороны РФ
Запуск новейшей ракеты "Авангард"

Гиперзвуковой "Кинжал" войска получат в 2020 году. Благополучно складывается судьба гиперзвуковой ракеты "Циркон". Завершается экспериментальная отработка уникального подводного беспилотника "Посейдон", способного поражать авианосцы и береговую инфраструктуру на межконтинентальной дальности. Начинаются летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", совершенствуется неуязвимая крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник". Боевые лазерные комплексы "Пересвет" уже развернуты в точках дислокации.

Зарубежные тенденции

Продолжается необъявленная гонка высокотехнологичных вооружений, и коллективный Запад равняется на Вашингтон. Между тем, Соединенные Штаты реализуют 30-летнюю программу модернизации ядерной триады стоимостью около триллиона долларов, и в ближайшее десятилетие потратят около 400 миллиардов долларов.

Пентагон испытывает новые модификации термоядерной авиабомбы B61, и обучает их применению военных летчиков неядерных европейских стран. США проявляют интерес к размещению в космосе ударных комплексов, замаскированных под спутники гражданского назначения. И военно-воздушные силы в 2018 финансовом году на 20% увеличили ассигнования на деятельность, связанную с космическим пространством.

Американцы отправили на орбиту Земли секретный военный спутник NROL-47, и намереваются запустить новые спутники поколения AEHF (Advanced Extremely High Frequency) – устойчивые к электронным помехам средства связи на случай ядерной войны. И намерены доставлять их на орбиту самолетами, созданными на базе "Боинг-747" (дальнейшее развитие беспилотного космоплана X-37B).

Серьезным нарушением Договора РСМД стало развертывание в Румынии и Польше американских установок Мк-41, способных запускать крылатые ракеты средней дальности "Томагавк" с ядерными боеголовками. Подобное оружие на территории стран НАТО создает потенциальную угрозу стратегическим объектам России от западных границ до Урала. Американцы наращивают производство и применение тяжелых ударных беспилотников, подпадающих под определение крылатых ракет наземного базирования.

При этом в Пентагоне регулярно заявляют о готовности применить ядерное оружие первыми. Обновленная ядерная доктрина США нацелена на "сдерживание" России, причем Вашингтон наделил себя правом применять ядерное оружие даже в ответ на неядерное нападение или кибератаку. Вероятно, у американцев имеется запасная планета.

Как бы то ни было, у России есть чем сбить военно-политическую спесь коллективного Запада.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
боеголовки, запуск, ракета, Россия, Политика
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