Эхо трагедии на экзаменах: берегите жизнь - ничто не стоит ее потери

Колумнист Sputnik рассуждает о том, какие уроки нужно извлечь всему молдавскому обществу после самоубийства старшеклассницы, которая провалила бакалавр и решила свети счеты с собственной жизнью.

До сих пор не может успокоиться Молдова после громкого ЧП, случившегося в разгар экзаменационной сессии на степень бакалавра.

Напомним, что в середине июля девушка была найдена повешенной в лесополосе близ села Фырлэдень Каушанского района. Адриана Иордакеску, жительница села Хырбовэц Новоаненского района, пропала в конце июня. По словам ее матери, девушка пошла сдавать экзамены на степень бакалавра по математике.

Экзамен школьница провалила, набрав всего 8 баллов из 25, и после этого ее больше никто не видел. Мама Адрианы, вернувшись домой, обнаружила на столе блокнот с оценками, но дочери не нашла. После этого женщина обратилась в полицию.

Тогда в операции по поискам девушки были задействованы более 150 сотрудников Министерства внутренних дел: полицейские, пожарные и карабинеры, в том числе и волонтеры.

По словам родителей, Адриана хотела стать бухгалтером и очень ответственно относилась к учебе.

"Наверное, Адриане было стыдно, что она получила такую низкую оценку… Никто не думал, что так получится… Мы бы не стали ругать Адриану за плохие оценки!" — рассказала мама девушки Даниела.

Эта трагедия заставила молдавское общество задуматься о том, какая ответственность лежит на всех нас в вопросах воспитания подрастающего поколения. И мы не случайно напомнили эту историю, которую, вероятно, помнят все, у кого есть душа и сердце. Нужно не только помнить и сделать выводы. Недаром многие наши посетители и слушатели радио, обращаются к нам, звонят и спрашивают, что же будет дальше, что будет с нашими детьми. Мы отвечаем не только нашим посетителям, которые очень часто помогают увидеть нам увидеть то, может быть, мы бы и не заметили.

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Насколько важно, чтобы родители были чуткими, чтобы преподаватели разговаривали со своими учениками и студентами. Ведь необходимо очень осторожно выстраивать коммуникацию с молодыми людьми, которые еще не привыкли к стрессам.

А ведь все можно исправить: жизнь студента или ученика – это не театр, где он должен выступить и получить аплодисменты. Это первые шаги в непростое будущее.

И, да, молодые души – они как хрустальные вазы: настолько хрупкие, что любая, на их взгляд большая (а на деле — пустяковая), проблема может перерасти в фатальный инцидент. Мы просим извинение за это сравнение: ни одна ваза, ничего в мире не дороже наших детей.

Жизнь не раздается как медный пятак, ее нужно беречь. И в этом должны участвовать все мы – общество, родители, преподаватели, психологи.

Адрианы уже нет, но погибла она всего лишь …из-за оценки. Разве стоила ее жизнь этого?

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