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Кем становятся молодые люди, которые уезжают из Молдовы за границу

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Колумнисты
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Елена Комолова
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Почему молдавская молодежь не станет "золотой" для властей республики, или как страна лишается молодых сограждан.

Печальная слава Молдовы – каждый день из страны уезжают на постоянное место жительство за границу десятки человек. Сотни тысяч наших соотечественников постоянно находятся на заработках за границей, и многие из них всерьез задумываются над тем, чтобы остаться на чужбине, ведь дома, кроме родных, их никто и ничто не ждет. 

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По статистике, половина населения нашей страны рассматривает возможность уехать из республики. Факт не просто пугающий, а чудовищный.

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Кардинальное решение "бросить дом, забрать семью и уехать за границу" принимается все чаще – отсюда и целые села с заброшенными домами да пустеющие города. Конечно, социологи бьют тревогу – через какие-нибудь пару десятков лет численность населения Республики Молдова сократится еще больше. По словам экспертов, в основном за границу хотят отправиться молодые люди в возрасте 18-29 лет.

Когда нет никакого будущего …

Что пугает молдавскую молодежь на Родине.

Каковы ожидания наших за "бугром"? Эти вопросы почти риторические. Потому что ответ, с одной стороны, очевиден: "здесь нет будущего".

Так сказали все мои знакомые, которые отправились искать счастье за границу – кто в Россию, кто в Германию, кто в Италию, кто в Португалию, а кто за океан. 

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"Живу в Германии уже несколько лет. Тут уровень жизни лучше. На зарплату на обычной должности можно себя обеспечить всем необходимым, что в Кишиневе просто невозможно было сделать. В переезде на ПМЖ в Берлин для меня были важны материальная часть и новые впечатления. Не вернусь в Молдову. Скорее улечу на другой континент и поживу в других местах, но возвращаться к старому месту не буду. В Молдове нет будущего", — рассказала Светлана.

"В Молдове нечего делать. Здесь нет никакого развития. И возвращаться сюда бессмысленно", — отметил Алексей, который уехал из Кишинева во Францию.

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"После школы я сразу уехала в Москву. Еще тогда поняла, что у нас делать нечего и искать себя надо за границей. Тут хорошая работа, нормальный заработок, а что меня ждет дома? Ни то, ни другое. Конечно, я скучаю по друзьям, по родному дому, но это чувство ностальгии проходит быстро. Новости из Кишинева меня совсем не радуют – знакомые жалуются, что с каждым годом жить становится все труднее. Значит, я сделала правильный выбор", — отметила Ольга.

Кто ответит?

И все-таки вопросы о том, что пугает молдавскую молодежь на Родине, и почему они массово уезжают из страны, требуют ответа и, в первую очередь, со стороны молдавских властей. Иначе, что останется от нашей Молдовы через какие-то несколько десятков лет?..

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
будущее, мигранты, молодежь, Молдова, Общество
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