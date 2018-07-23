Глазами болельщика: как сделать футбол в Европе искренним

Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев рассуждает о том, почему матчи ранних стадий европейских футбольных турниров полезны для развития игры в не самых сильных лигах.

Июль — время надежд для "маленьких" футбольных стран. У болельщиков появляется возможность посмотреть, а чего же стоят эти команды на европейской футбольной арене в битвах с равными по классу. А заодно появляется возможность сравнить класс и стиль игры своих любимцев с недавними матчами Чемпионата мира в России.

На мой взгляд, главное отличие игр ранних стадий Лиги Чемпионов и Лиги Европы в одном — мастерства у игроков гораздо меньше, но страсти — гораздо больше. Именно поэтому на команды "малых стран" хорошо смотреть с позиции самоотдачи.

Очень интересно наблюдать, как команды бьются на поле без каких-либо капиталовложений.

Взять хотя бы литовскую команду "Судува". Никто не думал не гадал, что ей под силу в первом отборочном раунде Лиги Чемпионов разгромить кипрский АПОЭЛ — завсегдатая групповых стадий последних лет, в которой много легионеров из Испании и африканских стран. Но литовцы не сдюжили, победили киприотов со счетом 3:1 и вышли в следующий раунд, где им предстоит битва с грозной "Црвеной Звездой" из Белграда.

Или вот еще представители бывшего СССР: кутаисское "Торпедо" и "Шериф" из Тирасполя. На грузинские команды смотрю с очарованием со времен тбилисского "Динамо" 70-х и 80-х. Но все-таки стоит признать: увы, футбол в стране живет своей размеренной жизнью, он не так популярен, как регби. И явных лидеров в национальном чемпионате нет.

А вот "Шериф" благодаря большим вложениям в прошлом году изрядно "повеселился" в Лиге Европы, где обыграл будущих чемпионов России — московский "Локомотив". Команды обменялись победами — в Кутаиси победило "Торпедо" 2:1, а в Тирасполе — "Шериф" 3:0. По сумме двух встреч дальше идет команда, играющая в Чемпионате Молдовы.

Также отрадно, что первые барьеры преодолели поигравшие в основных европейских турнирах прошлых лет "Карабах" из Азербайджана и казахстанская "Астана". Обе команды не испытывают недостатка в финансировании. И, слава богу, команды несколько лет назад "прорвало". В этом году "Карабах" обыграл хорошую команду "Олимпия" из столицы Словении Любляны, а Астана одолела чемпионов Черногории клуб "Сутьеска". И обе команды из стран бывшего СССР играют с такой страстью, что на эту игру хочется смотреть еще и еще.

© Sputnik / Vladimir Pesnya Фотофакт: как Молдова попала в финал чемпионата мира по футболу

Команды из Эстонии, Латвии и Армении — и это стало традицией — сошли уже в первом раунде. К "Алашкерту" и "Спартаку" из Юрмалы больших претензий вроде бы нет — за проигрыши шотландскому "Селтику" и белградской "Црвене Звезде" соответственно никто не осудит. А вот то, что эстонская "Флора" дважды уступила чемпиону Израиля "Хапоэлю" из Беэр-Шевы, в очередной раз говорит о беспомощности стратегии развития футбола в этой балтийской стране.

У всех этих команд, о которых я рассказал, есть большие шансы пройти дальше — а может быть, и попасть в основной турнир. К ним также присоединяется и чемпион Беларуси БАТЭ, который просто обязан взломать оборонительные редуты лучшей команды Финляндии ХИК.

Что приятно, эти маленькие победы уже привлекают все больше зрителей стран бывшего СССР на стадионы. Почему бы командам не продолжить традицию и не выйти в основной турнир Лиги Чемпионов.

А это значит, что фанаты воочию смогут увидеть "Реал", "Баварию", "Манчестер Сити" и других европейских грандов.

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