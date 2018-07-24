Кишинев наших дней - и войны не надо было, чтобы его уничтожить

Колумнист Sputnik наглядно показывает, что сегодня Кишинев стал городом аварийным, где любимые целыми поколениями горожан здания разрушаются, а новостройки возведены так, что без отрицательных эмоций мимо них не пройти.

Скоро мы будем отмечать 74-летие освобождения Молдовы от нацистских оккупантов. В ту пору, когда отгремели последние сражения на территории республики, и Красная армия продолжила свой трудный победный путь на запад, для Кишинева и других городов, как многие знают, были характерны два вида надписей на стенах домов — "Осмотрено, мин нет", которые оставляли руководители саперных отрядов, и "Все на восстановление родного города!".

По рассказам старожилов, таких, как мы сейчас сказали бы, граффити с призывом возрождать Кишинев в первые годы после освобождения Молдовы было немало. Недостаток СМИ и отсутствие рекламы восполнялся тогда именно таким способом.

Единственная дошедшая до наших дней подобная надпись недавно была восстановлена на перекрестке улиц Когылничану и Пушкина. Общественная организация, выполнившая эту далеко нелишнюю для сохранения культурного наследия Кишинева задачу, разместила рядом информационное панно, где зафиксированы весьма любопытные факты. Вот некоторые из них:

— в 1946 году в Кишиневе восстановлено трамвайное сообщение;

— в 1948 году площадь скверов, парков, цветников и газонов превысила довоенную в два раза;

— в 1950 году 90% квартир были электрифицированы, сеть водопроводом была распространена на 45% зданий, действовало 13 больниц, открыто четыре кинотеатра, заложен Ботанический сад, число учащихся возросло в 12 раз по сравнению с довоенными показателями и т.д.

Итог этой информационной справки — в 1951 году Кишинев превратился в крупный промышленный и культурный центр республики.

После прочтения, да и последующего изучения материалов на эту тему создается впечатление, что за первые семь-восемь лет после изгнания оккупантов, после бомбежек периода войны, после катастрофического землетрясения 1940 года (!) в Кишиневе было сделано гораздо больше, нежели, допустим, за последние лет 10!

Но еще больше людей согласятся с тем, что разрушено за последние годы в столице многим больше, чем создавалось при наших дедах. Чтобы доказать это, я решил провести эксперимент — пройти по Кишиневу не заранее выверенным маршрутом, а случайно выбирай направление. Фото-приложение на телефоне всю дорогу было наготове, и вот что из этого получилось.

Итак, свернем от перекрестка с исторической надписью налево.

Улица Пушкина. Рядом — румынское посольство. Перед братьями за состояние тротуара стало жутко неудобно.

Лето, жара, но… фонтан здесь — лишь часть прошлого.

Тротуар у Национального дворца почти доисторический. Ни дать, ни взять, какой-нибудь верхний мезозой.

Иду вниз по улице Пушкина. Свободы передвижения не ощущается.

Не устаю восхищаться плодами деятельности Дорина Киртоакэ! И хоть он сам плитку не клал, но его "клеймо" горе-управленца эта работа, реконструкция проспекта Штефана чел Маре, более чем подтвердила.

Кому-то понадобилась плитка на огород, простите, на фазенду (привет сериалу "Рабыня Изаура"!). Да и зачем ей здесь лежать, если и так плохо закрепили?! Все равно кто-нибудь да стащит. Кафедральный парк, между прочим…

Здание бывшей гостиницы "Швейцарская". Памятник архитектуры. Сегодня здесь, как и в позапрошлом, и в начале прошлого века, сдаются номера, но постояльцам лучше не видеть это строение с фасада.

В кого прилетит очередной кусок штукатурки?..

Скотч — лучший инструмент строителя в Молдове!

А что вы думаете, проходя мимо этой стройки. Кстати, здание почти примыкает к проезжей части, полностью деформируя облик этой части центрального проспекта.

Сквер перед Театром оперы и балета для пешеходов предназначен лишь условно. Конечно, водителям нужны парковочные места в центре города. По крайней мере, покуда здесь расположены главные учреждения страны. Но в конструктивном ключе этот непростой вопрос не решался никогда.

Знаменитая скульптурная композиция у Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу. Ни имя примадонны, ни заслуги других наших знаменитых артистов и работников искусства не помогают в том, чтобы привести в порядок площадку вокруг недавно очищенных от многолетних наслоений каменных изваяний.

Когда-то, причем, совсем недавно, лет 15 назад, в единственной в городе обсерватории проводились бесплатные занятия для школьников и студентов. Ребята смотрели в телескоп, изучали звезды. Теперь всего этого нет. Даже подростки-экстремалы редко бродят по этому разваливающемуся зданию.

Наверное, здесь я, вопреки законам жанра, воздержусь от изложения каких-либо выводов. Отмечу лишь, что далеко за "сенсацией" ходить не пришлось — она "валяется" прямо под нашими ногами.

Правду здесь долго искать не нужно, она, как всегда на поверхности. Свои мнения по этому вопросу можете оставлять в комментариях под публикацией.

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