21:23 24 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD16.68
  • RUB0.26
  • RON4.20
  • UAH0.63
Поиск
Здание обсерватории в Кишиневе

Кишинев наших дней - и войны не надо было, чтобы его уничтожить

© Sputnik / Николай Костыркин
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Николай Костыркин
Тема:
Узнай Молдову! (307)
42 0 0

Колумнист Sputnik наглядно показывает, что сегодня Кишинев стал городом аварийным, где любимые целыми поколениями горожан здания разрушаются, а новостройки возведены так, что без отрицательных эмоций мимо них не пройти.

Скоро мы будем отмечать 74-летие освобождения Молдовы от нацистских оккупантов. В ту пору, когда отгремели последние сражения на территории республики, и Красная армия продолжила свой трудный победный путь на запад, для Кишинева и других городов, как многие знают, были характерны два вида надписей на стенах домов — "Осмотрено, мин нет", которые оставляли руководители саперных отрядов, и "Все на восстановление родного города!".

По рассказам старожилов, таких, как мы сейчас сказали бы, граффити с призывом возрождать Кишинев в первые годы после освобождения Молдовы было немало. Недостаток СМИ и отсутствие рекламы восполнялся тогда именно таким способом.

Единственная дошедшая до наших дней подобная надпись недавно была восстановлена на перекрестке улиц Когылничану и Пушкина. Общественная организация, выполнившая эту далеко нелишнюю для сохранения культурного наследия Кишинева задачу, разместила рядом информационное панно, где зафиксированы весьма любопытные факты. Вот некоторые из них:

— в 1946 году в Кишиневе восстановлено трамвайное сообщение;

— в 1948 году площадь скверов, парков, цветников и газонов превысила довоенную в два раза;

— в 1950 году 90% квартир были электрифицированы, сеть водопроводом была распространена на 45% зданий, действовало 13 больниц, открыто четыре кинотеатра, заложен Ботанический сад, число учащихся возросло в 12 раз по сравнению с довоенными показателями и т.д.

Итог этой информационной справки — в 1951 году Кишинев превратился в крупный промышленный и культурный центр республики.

После прочтения, да и последующего изучения материалов на эту тему создается впечатление, что за первые семь-восемь лет после изгнания оккупантов, после бомбежек периода войны, после катастрофического землетрясения 1940 года (!) в Кишиневе было сделано гораздо больше, нежели, допустим, за последние лет 10!

Но еще больше людей согласятся с тем, что разрушено за последние годы в столице многим больше, чем создавалось при наших дедах. Чтобы доказать это, я решил провести эксперимент — пройти по Кишиневу не заранее выверенным маршрутом, а случайно выбирай направление. Фото-приложение на телефоне всю дорогу было наготове, и вот что из этого получилось.

Итак, свернем от перекрестка с исторической надписью налево.

Улица Пушкина. Рядом — румынское посольство. Перед братьями за состояние тротуара стало жутко неудобно.

Лето, жара, но… фонтан здесь — лишь часть прошлого.

Тротуар у Национального дворца почти доисторический. Ни дать, ни взять, какой-нибудь верхний мезозой.

Иду вниз по улице Пушкина. Свободы передвижения не ощущается.

Не устаю восхищаться плодами деятельности Дорина Киртоакэ! И хоть он сам плитку не клал, но его "клеймо" горе-управленца эта работа, реконструкция проспекта Штефана чел Маре, более чем подтвердила.

Кому-то понадобилась плитка на огород, простите, на фазенду (привет сериалу "Рабыня Изаура"!). Да и зачем ей здесь лежать, если и так плохо закрепили?! Все равно кто-нибудь да стащит. Кафедральный парк, между прочим…

Здание бывшей гостиницы "Швейцарская". Памятник архитектуры. Сегодня здесь, как и в позапрошлом, и в начале прошлого века, сдаются номера, но постояльцам лучше не видеть это строение с фасада.

В кого прилетит очередной кусок штукатурки?..

Скотч — лучший инструмент строителя в Молдове!

А что вы думаете, проходя мимо этой стройки. Кстати, здание почти примыкает к проезжей части, полностью деформируя облик этой части центрального проспекта.

Сквер перед Театром оперы и балета для пешеходов предназначен лишь условно. Конечно, водителям нужны парковочные места в центре города. По крайней мере, покуда здесь расположены главные учреждения страны. Но в конструктивном ключе этот непростой вопрос не решался никогда.

Знаменитая скульптурная композиция у Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу. Ни имя примадонны, ни заслуги других наших знаменитых артистов и работников искусства не помогают в том, чтобы привести в порядок площадку вокруг недавно очищенных от многолетних наслоений каменных изваяний.

Когда-то, причем, совсем недавно, лет 15 назад, в единственной в городе обсерватории проводились бесплатные занятия для школьников и студентов. Ребята смотрели в телескоп, изучали звезды. Теперь всего этого нет. Даже подростки-экстремалы редко бродят по этому разваливающемуся зданию.

Наверное, здесь я, вопреки законам жанра, воздержусь от изложения каких-либо выводов. Отмечу лишь, что далеко за "сенсацией" ходить не пришлось — она "валяется" прямо под нашими ногами.

Правду здесь долго искать не нужно, она, как всегда на поверхности. Свои мнения по этому вопросу можете оставлять в комментариях под публикацией.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
Узнай Молдову! (307)

По теме

Когда твой родной город сделали одним из худших в мире…
Лупашку: привести Кишинев в порядок можно быстро и недорого
Ливень привел к потопу в Кишиневе: столица ушла под воду
Мансарды в Кишиневе: позор или опасность для столицы
Теги:
восстановление, город, День освобождения Молдовы, Великая Отечественная война, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пожар в Талсинском крае
    Возможен поджог

    Есть признаки, что пожар в Валдгальской волости Талсинского края возник неслучайно, и это шокирующий факт, заявил глава МВД Латвии.

  • Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на встрече с секретарем президентской канцелярии Польши Кшиштофом Шчерским
    И снова Россия

    Глава литовского МИД сообщил, что внешнее вмешательство в выборы приобрело системный характер, а российская сторона угрожает республике больше всего.

  • Автомобили немецких спецслужб
    Последнее плавание

    Немецкая полиция сообщила о гибели эстонского матроса, который, по предварительным данным, задохнулся в трюме грузового судна.

  • Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
    "Безответственная структура"

    Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал Международный олимпийский комитет и заявил, что у него много претензий к этой организации.

  • Измерительные и компрессорные станции SOCAR в Грузии
    Хозяева трубы

    Грузинские газопроводы продали азербайджанской компании – "дочка" азербайджанской госкомпании заплатила 9,5 миллионов долларов за 594 километра сети.

  • Антон Павлович Чехов
    Чеховская Абхазия

    О том, как Чехов приехал в Абхазию, какой след он здесь оставил, как республика отразилась на его творчестве, читайте в материале Sputnik.

  • Председатель комитета Государственный Думы РФ по обороне Владимир Шаманов
    "Не лучшее время"

    Для объединения Северной и Южной Осетии в один регион "сегодня не лучшие времена", считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

  • Пожар в Талсинском крае
    Возможен поджог

    Есть признаки, что пожар в Валдгальской волости Талсинского края возник неслучайно, и это шокирующий факт, заявил глава МВД Латвии.

  • Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на встрече с секретарем президентской канцелярии Польши Кшиштофом Шчерским
    И снова Россия

    Глава литовского МИД сообщил, что внешнее вмешательство в выборы приобрело системный характер, а российская сторона угрожает республике больше всего.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Девушка в форме сотрудницы Госавтоинспекции у автомобиля «Жигули» ВАЗ-2103 ГАИ перед началом гонки ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 в Москве
ГУМ-авторалли: классика на улицах Москвы
Пожар в Греции
Убийственное пламя: пригород Афин в огне
Доступность электроэнергии в ЕС
Доступность электроэнергии в странах ЕС

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться