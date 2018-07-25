О некоторых особенностях оружейной контрабанды в странах СНГ

Хотя основным источником нелегального оружия в мире на сегодняшний день считается Ближний Восток, в России регулярно фиксируют потоки контрабанды оружия из стран Европейского союза.

Россия является одним из основных производителей оружия на планете, ей принадлежит около 27% мирового рынка. Оборот оружия в стране строго упорядочен, в продаже имеется лишь охотничье нарезное оружие. Все контрабандные потоки боевого оружия направлены исключительно внутрь России.

Недавно ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией пресекла еще один канал поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были задержаны контрабандисты, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле. У них изъят внушительный арсенал: 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, включая 25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабина, 158 пистолетов и револьверов, 2 противотанковых ружья, а также 45 мм пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет "АГС-17", 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов различного калибра.

Годом ранее ФСБ России совместно с МВД пресекла крупный канал контрабанды оружия и взрывчатки из Евросоюза и Украины. По делу проходили 54 человека из 24 субъектов РФ, у которых изъяли более 230 единиц огнестрельного оружия, в том числе 18 пулеметов, 43 автомата, 29 пистолетов-пулеметов, 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов. Можно заметить, что номенклатура и объемы оружейной контрабанды стабильны.

Прибыльный бизнес

В России незаконный оборот оружия пережил "эпоху возрождения" на излете афганской кампании и после контртеррористических операций на Северном Кавказе. Хотя сегодня основным источником нелегального оружия в мире является Ближний Восток, однако в России регулярно фиксируют потоки контрабанды из Евросоюза.

Наиболее горячим участком остается российско-украинская граница, где останавливают свыше 90% оружейной контрабанды, направленной в Россию. Именно там только в 2016 году зафиксировано 162 факта задержания оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. На Украине продолжается гражданская война, и созданы благоприятные условия для нелегальной торговли оружием.

© Photo : Пресс служба РИСИ Ермаков: плата за членство в НАТО – суверенитет

Заметен поток контрабандного оружия из Китая (через Азербайджан) – поставляются заводские и подпольно изготовленные образцы (по сниженным ценам). Как правило, преступники имеют связи в государственных структурах на территории СНГ, это осложняет работу пограничников и таможенников.

Крупными перевалочными пунктами контрабандного оружия из стран Западной Европы в Россию и другие государства СНГ и Грузию остаются Латвия, Литва и Эстония.Для контрабанды оружия преступные группировки активно используют канал морского торгового судоходства и порты стран Балтии. В технологических полостях судов помещаются партии до 500 стволов.

Стандартными "контейнерами" для перевозки в страны Балтии служат также новые легковые автомобили, перегоняемые для реализации в автосалоны.

В Россию мелкими партиями оружие переправляют интернациональные путешественники – "челноки". Однажды костромские таможенники задержали партию оружия из Латвии (685 многозарядных дробовиков калибра 12/76 мм марки "HATSAN" производства Турции), отправленных почтой в адрес одной из российских фирм, в коробках от пневматического оружия.

Особенность эстонской оружейной контрабанды – относительная легальность поставок в Эстонию. В республике существует Союз обороны (Кайтселийт), члены которого имеют законное право на приобретение и ношение оружия. Неисключено, что кое-кто из них может извлекать из этого положения доход – по фальшивым документам заключая договоры на покупку оружия у его официальных производителей в ЕС, который впоследствии реализовывается в ближнем зарубежье.

Тенденции и перспективы

Количество оружия, изготовленного на Западе (в Германии, Чехии, Венгрии и других странах ЕС), к примеру, пистолеты "Глок", "Астра", "Люгер", на постсоветском пространстве растет. И самыми распространенными предметами контрабанды остаются боеприпасы.

© Sputnik / Сергей Гунеев Операция "перезагрузка": что заставляет Трампа по-другому разговаривать с ЕС

Организаторы криминальных поставок проявляют недюжинную изобретательность. К примеру, детали оружия перемещаются через границу при помощи легальных транспортных компаний – в частных посылках с различными бытовыми предметами и приборами, составные части оружейных механизмов тщательно скрывают от просвечивающей аппаратуры. Это усложняет таможенный контроль, но не снимает ответственности с отправителей и получателей.

Кроме огнестрельного оружия таможенники нередко обнаруживают конструктивно и функционально подобные ему предметы – различные стреляющие устройства (строительно-монтажные пистолеты, ракетницы, ружья для подводной охоты и прочее). Приходится систематизировать и этот разнокалиберный хаос.

Главы правитeльств Содружества независимых государств еще летом 2005 года приняли Концепцию eдиной сиcтемы маркировки взрывчатых веществ, боeприпасов и огнестрельного оружия, которaя стала основой межгосударственных и национaльных стандартов, тeхнических, криминалистических и иных трeбований в сфере оборота оружия, боеприпасов и компонентов двойного нaзначения. Концепция также предусматривает согласованную стратегии и взаимодействие государств СНГ в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Однако и оружейные контрабандисты идут в ногу со временем, гибко приспосабливаясь к новым условиям и расценкам.

Фиксированного прейскуранта не существует, однако известно, что пистолет Макарова можно приобрести за тысячу долларов, ТТ – за 800, автомат Калашникова – за полторы тысячи, популярная модель АК-74 может стоить до 3500 долларов. По самым скромным прикидкам, криминальный оружейный рынок СНГ имеет объем в сотни миллионов долларов.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.