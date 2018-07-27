Собаки, которые лечат людей

Среди многих мифов, которые бытуют в Молдове, немало и тех, что касаются отношения к животным. Речь о "домашних любимцах" — бесполезных, с утилитарной точки зрения, зверьках — кошках, собаках и прочих четвероногих созданиях, которых держат… Ну, без всякой определенной цели. Просто потому, что любят.

Однако прежде, чем перейти к делу, расскажем вам об истории, случившейся в одной семье.

Этого добермана зовут Коппер, он — сертифицированная служебная собака по эмоциональной поддержке больных, а также лучший друг десятилетнего Коннора, жителя тихого городка Фэрпорт в штате Нью-Йорк.

У этого мальчика такой букет диагнозов, которого хватило бы на десяток человек — посттравматическое стрессовое расстройство, тревожные состояния, синдром дефицита внимания, синдром гиперактивности, хронические головные боли, ночные приступы паники, судороги. Собака стала незаменимым помощником в семье мальчика. Доберман не только улучшает эмоциональное состояние Коннора, он обучен распознавать первые признаки приступа судорог и сообщать об этом близким больного.

В декабре 2017 года собака начала слегка хромать, а к лету этого года у него начались проблемы с ходьбой. Ветеринары считают, что это может быть синдром Воблера, который влияет на позвоночник и диски. Лечение этой болезни у собак стоит невероятно дорого. Мальчик услышал, как это обсуждали родители и решил… продать свои игрушки, чтобы помочь с расходами.

"Он пошел и собрал все игрушки в своей комнате в коробку и попросил нас помочь устроить распродажу", — рассказала в социальных сетях мать мальчика Дженнифер. "Он сказал, что собака важнее любых игрушек".

Этот поступок ребенка заставил родителей решиться на расходы, и сейчас доберман Коппер проходит лазерную терапию, а семья надеется на лучшее.

А теперь вернемся к мифам в отношении кошек и собак, которые существуют в нашей стране.

Миф первый — в селах собак и кошек терпят, лишь пока они приносят пользу — охраняют дом или ловят мышей. Если пользы нет, то животное задерживается в доме (а то и на этом свете) недолго. На самом деле это не так. То и дело приходится слышать, как очередную беспородную собачку, прибившуюся к кишиневскому офису, "забрали в село".

Пользы от них, ласковых, но бестолковых созданий, в которых перемешались все на свете породы, обычно немного. Зачем же таких держать в сельском дворе? Да просто чтобы встречали и виляли хвостом, и гавкали на чужих, старательно изображая бдительность. Опять же, есть кого за ухом почесать. В дом собак обычно не пускают. Но ведь вольных деревенских дворняжек каждый день купать с шампунем не станешь, и всех блох не выберешь.

© Sputnik / Евгений Панасенко Чтобы его не наказывали, мальчик дошел до границы Молдовы

То есть в селах собак в розовые костюмчики не наряжают. И дрожащих от нервного возбуждения той-терьеров в подворье не держат. И микроскопических шпицев, ценой по полторы тысячи евро за штуку, тоже. Но сказать, что собак там не любят — это чересчур.

Миф второй — государство защищает братьев наших меньших только в странах, где других проблем не осталось. Дескать, проблемы людей уже решили, теперь от нечего делать надо и о животных позаботиться. Мол, это только в Америке и в Европе спасатели выезжают, чтобы снять котенка с дерева, а полицейские вламываются в дома, где бьют собаку. У нас этим никто заниматься не будет, потому что есть дела поважнее.

Но и это не так. Под самое окончание парламентской сессии, в предвыборный год, когда бушуют политические бури, депутаты нашли время, чтобы ужесточить наказание за издевательства над животными. И сделали это весьма радикально.

Впервые в Молдове станет опасно измываться над бессловесными созданиями. Это уже не увещевания — в Уголовный кодекс Молдовы внесены суровые поправки. Теперь за жестокое обращение или пытки животного, которые привели к увечьям или смерти, виновник заплатит около полутора-двух тысяч долларов штрафа. А могут отправить и на общественные работы на немалый срок. А то и в тюрьму — до одного года лишения свободы.

За издевательства, совершенные садистскими методами или публично, или в присутствии детей, кара будет еще более суровой. Штраф вырастает до двух — двух с половиной тысяч долларов, растет и срок лишения свободы — до трех лет.

Наверное, это один из немногих законов, которые вряд ли возьмется оспорить даже самый непримиримый оппозиционер. Да, некоторые считают домашних любимцев баловством, а многие равнодушны к кошкам и собакам. Но активная ненависть к "братьям меньшим" — это всегда признак социопатии.

Осуждать родителей больного мальчика, которые тратят огромные деньги на лечение собаки, станет только очень злой человек. Злые люди, не способные к сопереживанию, никогда не поймут, что собака или кошка действительно может стать членом семьи. Не потому, что их уравнивают с людьми. А потому, что в отношении людей к животным, как в зеркале, отражается отношение людей друг к другу. Защитить беззащитного, почувствовать бескорыстную — пусть и бессловесную — преданность… Что может быть более человечным, чем это желание?

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