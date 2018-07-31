15:08 31 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.37
  • USD16.58
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Срочно:
Артиллерийское орудие на церемонии приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США. Архивное фото

Маневры НАТО в Грузии Noble Partner 2018: танцы на граблях

© Sputnik / Стрингер
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Александр Хроленко
61 0 0

Двухнедельные маневры НАТО в Грузии Noble Partner 2018 начинаются 1 августа, и отражают растущую активность НАТО на Южном Кавказе, который в альянсе считается важнейшим для геополитического конструирования в Евразии, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.

Контроль над Грузией (Азербайджаном и Арменией) позволяет создавать угрозы России, Ирану, "страховать" Турцию и поставки энергоносителей, влиять на транзит в Центральную Азию. 

Учения Noble Partner 2018 наталкивают на мысли о том, что август 2008 года никого из партнеров ничему не научил. Маневры на военном аэродроме и полигоне Вазиани, учебной базе Норио проходят с участием более 3000 военнослужащих из 13 стран, включая Армению, Азербайджан, Великобританию, Германию, Эстонию, Францию, Литву, Норвегию, Польшу, Турцию, Украину. Наиболее значительно американское участие – 1170 военнослужащих. Столь же заметны пять танков M1A2 Abrams, несколько боевых машин M2 Bradley и ударных вертолетов AH-64 Apache, всего – около 140 единиц боевой техники, что сопоставимо со списком вооружений операции "Чистое поле" в августе 2008-го. 

Корабли военно-морской группы НАТО в порту Одессы. Архивное фото
© Photo: Facebook / ВМС ЗС України
Корабли НАТО вошли в порт Одессы, среди них - румынское судно

Учения проходят "под лидерством европейского командования армии США", их антироссийский характер очевиден. Предупреждения Москвы об опасности сближения с НАТО в Тбилиси не учитывают, и создают предпосылки для нового военного конфликта на Южном Кавказе. Ответно-встречное стратегическое планирование со стороны Минобороны РФ секретом не является

Грузия с 2008-го года стремится получить приглашение в "План действий по членству", что означало бы начало процедуры присоединения страны к блоку НАТО. И не может – из-за отсутствия консенсуса среди государств-членов альянса, которые опасаются жесткой реакции Москвы. Однако Вашингтону и Брюсселю выгодно "сдерживать Россию" даже таким подвешенным состоянием Грузии и поощрением реваншистских настроений. О реальной безопасности и благополучии грузинского народа речи не идет.

Черноморская логистика

Декларируемая цель маневров Noble Partner 2018 – усиление обороноспособности Грузии, повышение совместимости с войсками НАТО в наступательных и оборонительных операциях, дальнейшее развитие "особых отношений" Тбилиси, Вашингтона и Брюсселя, обеспечение "безопасной среды и стабильности в Черноморском регионе". Истинный характер грузино-американского партнерства продемонстрировали события августа 2008 года, когда созданные, обученные и вооруженные по стандартам альянса грузинские соединения вошли в Южную Осетию на танках. Фактически для того, чтобы отдать долги Западу созданием плацдарма НАТО на Южном Кавказе. Невзирая на этот негативный опыт, Грузия все еще стремится в альянс. Подобная перспектива регулярно обсуждается в конгрессе США. И сегодня боевая техника НАТО (Бундесвера) пылит на территории пятой артиллерийской бригады в Вазиани (бронетехника ранее доставлена в Поти морем из румынского порта Констанца). Для Грузии дверь в альянс остается полуоткрытой. 

Сергей Ермаков, начальник сектора региональной безопасности Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ
© Photo : Пресс служба РИСИ
Ермаков: плата за членство в НАТО – суверенитет

Североатлантические партнеры, вроде бы, не спешат брать на себя ответственность за политические процессы на Южном Кавказе, и все же наращивают присутствие в регионе. Попутно американские военачальники анализируют логистические возможности Грузии. Так, представитель Европейского командования США бригадный генерал Фредерико Майокко отметил, что целью его недавнего визита в Поти является "ознакомление с инфраструктурой и возможностями порта". Для чего американскому генералу возможности грузинского порта? 

Натовские действия на Южном Кавказе выглядят тем более подозрительно, что закулисно обсуждается размещение базы береговой охраны НАТО в порту Поти (проект может осуществить любая отдельно взятая страна альянса – в формате двусторонних отношений с Грузией). Продолжение и развитие подобного партнерства (Noble Partner проводится в четвертый раз) угрожает национальной безопасности РФ и региональной стабильности. 

Если на Южном Кавказе Грузия, США и их союзники не будут учитывать интересов России, Абхазии и Южной Осетии, развитие ситуации не обещает "партнерам" ничего хорошего.

Воевать до последнего грузина 
Политолог Мубариз Ахмедоглу
© Photo : Courtesy of Novosti.az
Ахмедоглу: растут разногласия внутри НАТО

Москва не раз призывала подумать о последствиях вероятного включения Грузии в состав НАТО, и на днях российский президент Владимир Путин еще раз жестко напомнил об этом. Услышат ли? 

Проблема в том, что коллективным Западом Грузии отведена совершенно определенная роль. Именно поэтому "революция роз" в Тбилиси состоялась в 2003 году, сразу после позитивных перемен в грузинско-российских отношениях. "Недостаточно решительного" президента Эдуарда Шеварднадзе убрали, и через год Грузия согласовала Индивидуальный план партнерства с НАТО, отправила свой военный контингент в Афганистан. В дальнейшем смена грузинских лидеров практически не влияла на стратегию альянса. И сегодня в основе взаимодействия – предоставление грузинской территории для размещения натовских баз, проведение маневров для освоения военнослужащими альянса вероятного театра боевых действий.

В Грузии существует несколько центров боевой подготовки, в которых расположены подразделения иностранных (чаще – американских) специалистов-инструкторов, которые занимаются, вроде бы, подготовкой грузинских военнослужащих. Однако центры можно быстро трансформировать в полноценные военные базы Пентагона. Совершенно неслучайно центр боевой подготовки Вазиани (близ Тбилиси) создан по аналогу базы Хохенфельс в Германии.

В мировом рейтинге военной мощи небогатая и компактная Грузия с населением менее 3,7 миллиона человек занимает 82 место, сразу после Зимбабве. И все же Грузинская армия насчитывает свыше 30 тысяч военнослужащих, в составе сухопутных войск имеются четыре боеспособные бригады, на вооружении которых состоят 220 танков, около 350 САУ и буксируемых орудий, 265 ракетных установок. При этом Грузия придерживается "натовского уровня" военных расходов – бюджет Минобороны в 2018 году составил 802 миллиона лари (около 328 миллионов долларов) – свыше 2%  ВВП (15,2 миллиардов долларов по итогам 2017-го). Грузия закупила у США противотанковые ракетные комплексы "Джевелин" (410 ракет и 72 пусковых установки). Ведутся переговоры о приобретении ПЗРК "Стингер", и в целом акцент делается на средства ПВО. 

Флаг НАТО. Архивное фото
© AP Photo / Vadim Ghirda
Представитель НАТО о членстве Грузии: нужно консенсусное решение

Минобороны Грузии разрабатывает концепцию резерва и мобилизации вооруженных сил. Планируется создание резерва армии, территориального резерва и резерва специалистов с продолжительностью службы военнообязанных до 60 дней в году. И в штаб-квартире НАТО высоко оценивают сухопутные войска Грузии. Во всем этом угадываются очертания "граблей" 2008 года.

В августе 2008-го в Грузии тоже находились несколько тысяч иностранных военнослужащих (преимущественно американских). На этом фоне у грузинского руководства возникали иллюзии непобедимости, вседозволенности и безнаказанности, которые рассеялись за пять дней боевых действий. И спецназовцы США, которых российские миротворцы в августе 2008 года захватили вместе с оружием и боевой техникой неподалеку от Поти, хорошо знают о границах возможностей Североатлантического альянса вблизи российских границ.

По теме

"Северный поток-2" или НАТО: чья возьмет
Кустурица снимается в фильме про агрессию НАТО на Балканах
Гаспарян: страны НАТО не смогут тратить больше на оборону, как хочет Трамп
Деньги, которые текут не туда: НАТО приняла декларацию, но не изменила Трампа
Теги:
Noble Partner 2018, НАТО, Александр Хроленко, Грузия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рассмотрение жалобы Ксении Собчак в Верховном суде
    "Латвия отрубает себе руку"

    Ксения Собчак считает, что Латвии нужно использовать преимущества билингвальной системы, а не выдавливать русский язык из школ.

  • Линии электропередач, архивное фото
    В отключке

    В Прибалтике объявили дату испытания электросетей без российской энергии – линии отключат на 12 часов, затем включат вновь.

  • Шоссе. Иллюстративное фото
    Объехать Тарту

    Благодаря деньгам из фондов ЕС второй по численности город Эстонии смог перенаправить транзитный поток машин с городских улиц на окраины.

  • Вертолет Ми-24 во время тренировки военнослужащих
    Поддержка с воздуха

    Российская авиация прилетела в Южную Осетию на совместные учения – маневры с участием более чем двух тысяч военных пройдут в августе.

  • Рассмотрение жалобы Ксении Собчак в Верховном суде
    "Латвия отрубает себе руку"

    Ксения Собчак считает, что Латвии нужно использовать преимущества билингвальной системы, а не выдавливать русский язык из школ.

  • Линии электропередач, архивное фото
    В отключке

    В Прибалтике объявили дату испытания электросетей без российской энергии – линии отключат на 12 часов, затем включат вновь.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Город-сказка, город-мечта: сезон белых ночей в Санкт-Петербурге поражает
Пернатый гость не пережил удара мячом
Убийство на футбольном поле во время игры попало на видео
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться