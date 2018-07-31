Критикуя налоговую реформу, ЕС продвигает Санду и Нэстасе

Такого резкого и единодушного демарша Запада против молдавских властей не было, пожалуй, со времен обструкции, устроенной Кишиневу в 2002 году.

Тогда, после прихода к власти коммунистов, МВФ свернул все программы финансирования и покинул Молдову на пять лет. Спустя полтора десятилетия на Кишинев снова давят, и снова причины — сугубо политические.

© Sputnik / Miroslav Rotari Провалы PAS/DA, или протестная фишка Санду и Нэстасе перед выборами

Против налоговой реформы 26 июля, принятой парламентским большинством, — фактически, против радикального снижения налогов в Молдове, открыто выступил весь коллективный Запад. Обычно европейские и американские эмиссары не спешат с оценками. На этот раз реакция была мгновенной. Резко негативные оценки прозвучали от делегации ЕС в Молдове и из посольства США. О категорическом неприятии реформы немедленно заявили МВФ и Всемирный банк. Совет Европы тоже поспешил отмежеваться — "с нами молдавские власти не консультировались".

Нельзя помиловать: Запад выдвинул Молдове требования

Это не просто критика — Евросоюз недвусмысленно потребовал от Кишинева отказаться от проведения "налоговой революции" и вернуть все, как было. От миролюбивого благолепия не осталось и следа. Никаких тебе привычных разговоров в стиле "это внутреннее дело властей Молдовы", никакой обтекаемости в речах, никаких "мы всего лишь рекомендуем" и "важно соблюдать принципы демократии". О дискуссиях речи вообще не идет, — звучат жесткие, ультимативные требования, как под стенами осажденного города, в котором закончилось продовольствие.

Предельно кратко требования Запада изложил глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко. Он ясно дал понять, что требуется от правительства: "Мы ожидаем, что власти Молдовы прекратят процесс принятия этого законодательства", написал посланник Евросоюза в Facebook.

Более того, Михалко намекнул, что ждет правительство в случае ослушания. Налоговая реформа противоречит условиям соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, заявил он. А это очень неприятная связка — фактически, властям открытым текстом сообщают, что они нарушают контракт. А ведь его можно и расторгнуть.

Демарш Запада невозможно объяснить экономическими причинами

Причины этого демарша против правительства Молдовы имеют мало общего с экономикой. Конечно, МВФ и Всемирный банк традиционно выступают против сокращения сборов в бюджет и против повышения социальных расходов в странах, которые они взяли под опеку. Но на этот раз международным спонсорам обижаться, кажется, не на что.

В самом деле, всего лишь пару недель назад сам же МВФ и улучшил собственный прогноз экономического роста Молдовы — с трех до 3,8 процента. Об этом говорится в отчете МВФ по итогам третьей оценки выполнения программы сотрудничества с Молдовой. Откуда же эти ультимативные интонации, словно на дворе — преддверие катастрофы?

Простите, но это даже смешно. Не далее чем 9 июля Исполнительный директор МВФ в Молдове Энтони Де Лануа встретился с министром экономики и инфраструктуры Кириллом Габуричем и — внимание, цитата из коммюнике министерства — "поздравил власти Молдовы с их усилиями по проведению реформ во всех областях национальной экономики". Энтони де Лануа также сказал, что он "высоко оценивает позитивное сотрудничество с Молдовой и результаты, достигнутые властями".

И тут вдруг — на тебе. Так все было хорошо, улыбки и поздравления, и реформы были такие чудесные. И вдруг, через две недели оказывается, что на самом деле все ужасно, а реформы — даже не то, что плохие, а прямо-таки подрывные. Простите, но так не бывает, если речь идет исключительно о неусыпной заботе МВФ об экономическом здоровье Молдовы. Значит, надо искать другие мотивы поведения западных партнеров.

Правая оппозиция действует по методичкам ЕС — даже во вред себе

Долго эти мотивы искать не приходится. Посланный Европой "месседж" был правильно понят теми, кому он и был предназначен: Майя Санду и Андрей Нэстасе тут же, синхронно, осудили налоговую реформу, слово в слово повторив риторику иностранных посольств и финансовых партнеров. Более того, организовали под стенами парламента пикет с требованием… отказаться от понижения налогов.

На взгляд постороннего, прозвучало это ужасно глупо. Что скажет избиратель о таких "защитниках"? Да ничего, кроме нецензурных выражений на всех доступных ему языках. Зачем Санду с Нэстасе злят избирателей? Ну, ходили бы себе и дальше с прежними лозунгами вокруг парламента — по крайней мере, они никого не волнуют.

Однако цели пикета у парламента совсем иные — надо было показать эмиссарам Запада, что "месседж" принят и подтвердить готовность оперативного реагирования на дальнейшие "месседжи" и методички "старших братьев".

ЕС открыто вмешался в предвыборную политическую борьбу в Молдове

Ринувшись в бой, Майя Санду и Андрей Нэстасе дешифровали "непартнерское" поведение иностранных посольств и финансовых спонсоров, на первый взгляд, необъяснимое.

То есть, критика со стороны ЕС — это вовсе не реакция на "неправильные" реформы. Западных партнеров Молдовы беспокоит, что снижение налогов в предвыборный год укрепит позиции правящего парламентского большинства. А значит, перспективы прозападных партий — Санду и Нэстасе на выборах, и без того туманные, станут еще более сомнительными.

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Но то было до объявления даты выборов в парламент — 24 февраля 2019 года. Объявление даты фактически обозначило старт предвыборной кампании. А это значит, что время равноудаленности окончено, — взлетела сигнальная ракета, и теперь никому не позволено переходить дорогу "любимой жене" Запада.

В этой битве интересы населения Молдовы меньше всего занимают ЕС и его любимчиков — Санду и Нэстасе. Налоговых реформ они населению не предлагают, зато приказы МВФ (например, позакрывать школы) выполняют беспрекословно. Из них вышли бы славные начальники лагеря, где заключенным положено ненавидеть Россию, есть меньше, а работать — больше. И пожалуй, это все, что надо знать о программе оппозиции на парламентских выборах.