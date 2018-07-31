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гречка

Поколение "двухтысячных": кто такая Гречка - видео

© Photo: VK / гречка
Колумнисты
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Иван N. Бурзум
13230

Откровения этой молодой певицы обязательно шокируют многих родителей, которые воспитывают подростков. Поэтому - крепитесь!

"Нулевая скорость". Если говорить о транспорте, — то это значит "стоять на месте". Если о событиях, — то это когда, вы стоите, а все вокруг вас стремительно куда-то несется в дальнюю даль.

Андрей Занога, музыкант, композитор
© фото из личного архива Андрея Заноги
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В середине 80-х "русский рок" ворвался в жизнь молодежи такими треками, как "Бездельник" и "Мои друзья идут по жизни маршем…" группы "Кино". Многие музыкальные критики тогда плевались: мол, примитивная мелодия, слишком бытовые тексты, "песни акына" и т.д.

Но молодежь чихать хотела на злобу официоза…И слушала Цоя.

О чем это я?

Случайно в Сети услышал песню исполнительницы под прозвищем "Гречка". "Погулгил" и узнал, что девушке в этом году исполнилось 18 лет. То есть она — представитель "поколения нулевых". Признаюсь, послушав несколько треков, я испытал "культурный шок".

Да, примитивная мелодия, слишком бытовые тексты. Но в этих "песнях акына" я слышу голос этого самого "поколения нулевых". Это что-то вроде откровения в духе "Бездельника" Цоя. Или Smells Like Teen Spirit Курта Кобейна. Или "Снег" Земфиры, которая, кстати говоря, набросилась в соцсетях с критикой на Гречку, обвинив ее в бездарности. Но именно этот "локальный конфликт"я расцениваю как один из элементов раскрутки новой "звездочки" на эстраде. Сгорит, не сгорит — это другой вопрос (шоу-бизнес жесток и циничен). Но сейчас ее песни плотно засели зазнобой в сердцах молодых слушателей.

Кто же такая "Гречка"? Её настоящее имя Анастасия Иванова. Она родилась 1 марта 2000 года в небольшом городе Кингисепп Ленинградской области. В двенадцать лет мама купила девочке гитару. Через несколько лет она начала играть и петь на улице в родном городе, в том числе исполняя каверы фрик-группы "Валентин Стрыкало". В начале нынешнего года на сайте Афиша Daily Гречку назвали "музыкальным открытием 2018-го". А с весны у нее уже плотный гастрольный график.  

"Да ну, вторично все, на "Нирвану" или на Боба Марли смахивает", — обязательно кто-то скажет, послушав песни Гречки. 

"Да ерунда, вторично все. На The Cure смахивает", — говорили про группу "Кино" в свое время. "Не музыка, а рев мопеда без глушителя", — говорили про Nirvana.

Не хочу сравнивать Гречку с этими легендарными рок-командами. Гречка — не моя музыка. У "русского рока", который я люблю, богатые традиции иносказания, сильная поэзия. Но "нулевая скорость" не дает мне расслабиться: я осознаю, что Гречка — это не рок, не поэзия, не шоу, и даже не андеграунд, а "стоп-кадр" нынешнего времени.

Охранный периметр исправительной колонии
© Sputnik / Ivan Rudnev
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Рекомендую послушать эти истории, рассказанные под гитару, тем родителям, у которых  дети  из "поколения двухтысячных". Чтобы понять, какие "революции" происходят в их голове.

Откровения Гречки вас обязательно шокируют. Поэтому — крепитесь! Может быть многие из вас вспомнят, сколько времени вы уделяли своему чаду? Когда в последний раз интересовались его проблемами? Против чего он "бунтует"?

Послушайте "через не могу" и поймете: он хочет перестать быть ребенком. Примите это как данность, потому что ваш ребенок уже вырос! А вы ему нужны были тогда, раньше. И вы ему нужны сейчас. И завтра…

"Гречки" приходят и уходят, а время не возвращается. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Теги:
Гречка, иван бурзум, психология, песни, новое поколение, рок, молодежь, проблемы
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