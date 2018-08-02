22:08 02 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.34
  • USD16.55
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.61
Поиск
Лидер партии Действие и солидарность (PAS) Майя Санду на протесте 17 сентября

Санду хочет объединиться с деньгами рядовых граждан

© Sputnik / Miroslav Rotari
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Федор Ларионов
142 0 0

Оппозиционерка записала видео, в котором попросила жителей Молдовы финансировать ее борьбу.

В последнее время Майя Санду появляется на экране только в сопровождении своего политического партнера Андрея Нэстасе. Но вот, после долгого перерыва Санду выступила соло. В социальных сетях распространяется видео, на котором лидер партии "Действие и солидарность" обращается к жителям Молдовы с просьбой жертвовать деньги — на ее борьбу за власть.

Жанр этого домашнего видео для понимающего человека вполне понятен. Есть такое слово "краудфандинг" — это сейчас очень популярная штука (англ. "crowdfunding" — способ коллективного финансирования, основанный на добровольных взносах).

Парламент
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Выборы в парламент Молдовы-2018: сколько денег потратят из бюджета страны

А когда-то это называлось проще, "попрошайничество". Как у Ильфа и Петрова в знаменитой сцене из "Двенадцати стульев", где Остап Бендер учит Кису Воробьянинова основам отъема денег у населения: "Мосье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы. — Еще раз. Жалостнее!"

Времена поменялись, обращение к публике с просьбой пожертвовать что-нибудь стало вполне респектабельным занятием, обрело красивое название "краудфандинг" и прочно обосновалось по соседству со "стартапами" и "коворкингами". Но вот просить денег у населения на прокорм политической партии — это уже что-то новенькое. Какое-то наше, молдавское ноу-хау.

Почему люди спокойно дарят деньги художникам, но не хотят платить политикам

Понимаете, с просьбой положить деньги в кепку к людям сейчас обращаются в основном те, кто делает что-то интересное, красивое или полезное. Но при этом не хочет отдавать свое детище в рабство инвестиционным компаниям и банкам, которых ничего, кроме прибыли, не интересует.

Существуют специальные сайты с миллионами пользователей, где художники, дизайнеры, изобретатели, разработчики игр рассказывают о своих идеях. И вежливо просят: "Если вам понравилось, нажмите кнопку "Пожертвовать". Обычно люди охотно переводят доллар-другой, и на эти деньги развиваются проекты, независимые от банкиров и финансовых корпораций.

Краудфандинг — обычное дело и для социальных проектов. Пожертвования в интернете собирают волонтеры, которые организуют летний отдых сирот, борются за спасение синих китов и помогают приютам для бродячих кошек. И им тоже охотно дают, с миру по нитке.

Майя Санду с прощальным желтым букетом
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Убитых школ" Майе Санду прощать нельзя

А вот политики таким обычно не занимаются. У политических партий исторически сложились свои способы финансирования. Эсеры грабили банки проклятых буржуинов. Большевики собирали партийные взносы. На современном Западе партии рассчитывают на богатых спонсоров. Правда, то и дело вспыхивают скандалы вокруг финансирования предвыборных кампаний европейских политиков, которым давали деньги то мафиози, то вообще какие-нибудь террористы. Но это издержки профессии.

Но вот чтобы вот так, — просить у людей денег на свою уютную политическую партию, — это абсолютно новое слово в отношениях политиков с электоратом.

Политические "стартаперы" не приносят никому никакой пользы

Что полезного, красивого или умного делают партийные активисты, которым жители Молдовы, по просьбе Майи Санду, должны отдать свои деньги? Простите, речь о тех самых отморозках, которые напали на иностранных музыкантов возле примэрии? Это на вступление Молдовы в НАТО и объединение с Румынией — а эти пункты входят в убеждения Майи Санду — молдавских граждан призывают жертвовать свои кровные, потом политые, бануцы и леи?

В итоге все эту трогательную видеосъемку стоит квалифицировать как вульгарный пиар, да еще и бездарный плагиат. Просто Майя Санду где-то слышала, что это очень по-европейски, очень современно и очень стильно — когда "стартаперы" просят у населения денег на свой проект. Но, наверное, не до конца поняла, что для политика призыв к гражданам делать взносы — это дурной тон.

Прозвучало это тем более лицемерно, что молдавские политики — люди не бедные. Где они берут деньги, это пускай проверяют в ЦИК, мы просто констатируем факт — они не бедные.

Парламент Молдовы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
У кого в Молдове зарплата в 60-100 тысяч леев: депутаты оказались в шоке

Примечательно, что до Майи Санду такой трюк, с призывом к гражданам "жертвовать на политику", провернул только один политик — Михай Теодорович Гимпу. Он в свое время тоже публично обратился к кишиневцам, держа в руке кепку и жалостливо прося пожертвовать денег на предвыборную кампанию Киртоакэ. Дескать, все партии ворочают миллионами, и только мы с Дорином — честные и бедные, в лохмотьях ходим и электоральные ролики на смартфоне монтируем. Учитывая, сколько денег либералы выкачали из Кишинева за десять лет мэрства Киртоакэ, это было возмутительное нахальство.

В общем, неверной дорогой идет Майя Санду. Все, что продемонстрировал ее ролик — это бездарное следование плохо понятым образцам и слепое поклонение всему, что выглядит как "западное" и "европейское".

Осталось только сказать, что даже если бы этот ролик не был пустым и неумным пиаром, толка от него Майе Санду все равно не было бы никакого. Давайте не будем делать вид, что для Санду это прозвучит неожиданностью. Но в ее партии не наберется даже одного автобуса людей, пришедших в политику, чтобы что-то безвозмездно отдать. Туда идут, в основном, с целью что-то получить. Должность, статус, ломтик власти, место в списке. Да те же деньги, в конце концов.

Санду ли об этом не знать?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

По теме

Критикуя налоговую реформу, ЕС продвигает Санду и Нэстасе
Какая судьба ждет Санду и Нэстасе: экспертная точка зрения
Стычки у парламента — где были и что делали в это время Нэстасе и Санду
Теги:
Майя Санду, пиар-акция, просьба, политика, деньги, Майя Санду, Молдова, Кишинев, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Железная дорога
    Нечего везти

    В советское время по железной дороге в Латвии перевозили около 80 миллионов тонн грузов в год – почему теперь LDz не может и мечтать о прежнем размахе?

  • Премьер-министр Саулюс Сквернялис
    Наказание за слова

    Премьер Литвы считает, что депутат Клайпеды, который заявил о причастности командира "лесных братьев" к убийству тысяч мирных жителей, заслуживает импичмента.

  • Пассажиры перевернувшегося автобуса Киев - Таллинн
    Добраться до Таллинна

    Двое пассажиров, которые были госпитализированы после ДТП в Беларуси, продолжили поездку в Таллинн.

  • Спасенные аисты
    Спасение утопающих

    Работники МЧС спасли в Ляховичах трех тонувших в реке аистов – молодые птицы не могли самостоятельно выбраться на берег.

  • Шторм на Черном море
    "Ночь ада" в Поти

    Жители Поти собрались у мэрии города с требованием оказать им помощь и возместить ущерб, полученный в результате ливня.

  • Военная техника
    Большие маневры

    Российские мотострелки и морская пехота Черноморского флота приступили к учениям с боевой стрельбой на полигоне военной базы в Абхазии.

  • В Московском районе Чуйской области уничтожили более 11 тонн дикорастущей конопли
    Дым над землей

    В Московском районе Чуйской области Кыргызстана уничтожили более 11 тонн дикорастущей конопли.

  • Электросчетчик, архивное фото
    Тушите свет!

    Правительство Таджикистана обсуждает вопрос повышения тарифов на электроэнергию - власти обещают учесть социальное положение населения.

  • Арбуз
    Били-били, не разбили

    В сети появилось видео, где несколько узбекистанцев пытаются разбить о землю арбуз, бросая его с двухметровой высоты, но у них ничего не получается.

  • Повседневная жизнь
    МЧС предупреждает

    В ближайшие трое суток в Северной Осетии ожидается ухудшение погодных условий, на республику обрушатся ливни и шквалистый ветер.

  • Железная дорога
    Нечего везти

    В советское время по железной дороге в Латвии перевозили около 80 миллионов тонн грузов в год – почему теперь LDz не может и мечтать о прежнем размахе?

  • Премьер-министр Саулюс Сквернялис
    Наказание за слова

    Премьер Литвы считает, что депутат Клайпеды, который заявил о причастности командира "лесных братьев" к убийству тысяч мирных жителей, заслуживает импичмента.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Нет спасения от жары: Европа привыкает к аномальным летним температурам
Первые кадры с места падения вертолета Ми-2 на Кубани
Первые кадры с места падения вертолета Ми-2 на Кубани
Как питаться в жару
Что есть в жару, чтобы не стало плохо

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться