Санду хочет объединиться с деньгами рядовых граждан

В последнее время Майя Санду появляется на экране только в сопровождении своего политического партнера Андрея Нэстасе. Но вот, после долгого перерыва Санду выступила соло. В социальных сетях распространяется видео, на котором лидер партии "Действие и солидарность" обращается к жителям Молдовы с просьбой жертвовать деньги — на ее борьбу за власть.

Жанр этого домашнего видео для понимающего человека вполне понятен. Есть такое слово "краудфандинг" — это сейчас очень популярная штука (англ. "crowdfunding" — способ коллективного финансирования, основанный на добровольных взносах).

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А когда-то это называлось проще, "попрошайничество". Как у Ильфа и Петрова в знаменитой сцене из "Двенадцати стульев", где Остап Бендер учит Кису Воробьянинова основам отъема денег у населения: "Мосье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы. — Еще раз. Жалостнее!"

Времена поменялись, обращение к публике с просьбой пожертвовать что-нибудь стало вполне респектабельным занятием, обрело красивое название "краудфандинг" и прочно обосновалось по соседству со "стартапами" и "коворкингами". Но вот просить денег у населения на прокорм политической партии — это уже что-то новенькое. Какое-то наше, молдавское ноу-хау.

Почему люди спокойно дарят деньги художникам, но не хотят платить политикам

Понимаете, с просьбой положить деньги в кепку к людям сейчас обращаются в основном те, кто делает что-то интересное, красивое или полезное. Но при этом не хочет отдавать свое детище в рабство инвестиционным компаниям и банкам, которых ничего, кроме прибыли, не интересует.

Существуют специальные сайты с миллионами пользователей, где художники, дизайнеры, изобретатели, разработчики игр рассказывают о своих идеях. И вежливо просят: "Если вам понравилось, нажмите кнопку "Пожертвовать". Обычно люди охотно переводят доллар-другой, и на эти деньги развиваются проекты, независимые от банкиров и финансовых корпораций.

Краудфандинг — обычное дело и для социальных проектов. Пожертвования в интернете собирают волонтеры, которые организуют летний отдых сирот, борются за спасение синих китов и помогают приютам для бродячих кошек. И им тоже охотно дают, с миру по нитке.

© Sputnik / Miroslav Rotari "Убитых школ" Майе Санду прощать нельзя

А вот политики таким обычно не занимаются. У политических партий исторически сложились свои способы финансирования. Эсеры грабили банки проклятых буржуинов. Большевики собирали партийные взносы. На современном Западе партии рассчитывают на богатых спонсоров. Правда, то и дело вспыхивают скандалы вокруг финансирования предвыборных кампаний европейских политиков, которым давали деньги то мафиози, то вообще какие-нибудь террористы. Но это издержки профессии.

Но вот чтобы вот так, — просить у людей денег на свою уютную политическую партию, — это абсолютно новое слово в отношениях политиков с электоратом.

Политические "стартаперы" не приносят никому никакой пользы

Что полезного, красивого или умного делают партийные активисты, которым жители Молдовы, по просьбе Майи Санду, должны отдать свои деньги? Простите, речь о тех самых отморозках, которые напали на иностранных музыкантов возле примэрии? Это на вступление Молдовы в НАТО и объединение с Румынией — а эти пункты входят в убеждения Майи Санду — молдавских граждан призывают жертвовать свои кровные, потом политые, бануцы и леи?

В итоге все эту трогательную видеосъемку стоит квалифицировать как вульгарный пиар, да еще и бездарный плагиат. Просто Майя Санду где-то слышала, что это очень по-европейски, очень современно и очень стильно — когда "стартаперы" просят у населения денег на свой проект. Но, наверное, не до конца поняла, что для политика призыв к гражданам делать взносы — это дурной тон.

Прозвучало это тем более лицемерно, что молдавские политики — люди не бедные. Где они берут деньги, это пускай проверяют в ЦИК, мы просто констатируем факт — они не бедные.

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Примечательно, что до Майи Санду такой трюк, с призывом к гражданам "жертвовать на политику", провернул только один политик — Михай Теодорович Гимпу. Он в свое время тоже публично обратился к кишиневцам, держа в руке кепку и жалостливо прося пожертвовать денег на предвыборную кампанию Киртоакэ. Дескать, все партии ворочают миллионами, и только мы с Дорином — честные и бедные, в лохмотьях ходим и электоральные ролики на смартфоне монтируем. Учитывая, сколько денег либералы выкачали из Кишинева за десять лет мэрства Киртоакэ, это было возмутительное нахальство.

В общем, неверной дорогой идет Майя Санду. Все, что продемонстрировал ее ролик — это бездарное следование плохо понятым образцам и слепое поклонение всему, что выглядит как "западное" и "европейское".

Осталось только сказать, что даже если бы этот ролик не был пустым и неумным пиаром, толка от него Майе Санду все равно не было бы никакого. Давайте не будем делать вид, что для Санду это прозвучит неожиданностью. Но в ее партии не наберется даже одного автобуса людей, пришедших в политику, чтобы что-то безвозмездно отдать. Туда идут, в основном, с целью что-то получить. Должность, статус, ломтик власти, место в списке. Да те же деньги, в конце концов.

Санду ли об этом не знать?

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