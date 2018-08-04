Кто подложил Румынии и Молдове африканскую чуму свиней?

В последнее время в нашем регионе часто происходят вспышки "африканской чумы свиней". Военный обозреватель напомнил, что многие вирусы опасных болезней являются рукотворными.

В Румынии отмечена очередная эпидемическая волна африканской чумы свиней (АЧС) — свыше 520 вспышек заболевания. В конце июля АЧС зарегистрирована в Молдове. Распространение африканской чумы свиней в Европе весной 2018 года приняло характер масштабной эпизоотии.

© Sputnik / фонд РИА Новости Что готовят народам СНГ биологические лаборатории Пентагона

Ранее в Румынии и на Украине бушевала странная эпидемия кори, от которой погибли более 30 румынских граждан. Вирусы легко пересекают межгосударственные границы, и от подобных бедствий не застрахована вся Восточная Европа. Однако эпидемии чаще возникают там, где появляются биолаборатории Пентагона.

Специалисты считают, что атипичная устойчивость вируса африканской чумы свиней к условиям северных широт могла быть создана лишь в лабораторных условиях. В России также участились сельскохозяйственные эпидемии, что может быть связано с деятельностью биолабораторий Пентагона на соседних территориях Грузии, Украины и Казахстана. Возможно, здесь источник "африканских" проблем Краснодарского края и Омской области.

Пентагон создал целую сеть подобных объектов в СНГ под предлогом предотвращения биологических угроз (и Молдова — не исключение). Это дамоклов меч для стран размещения — в последние годы зафиксированы сотни инцидентов с опасными для людей вирусами.

Кишиневские особенности

Центральная референс-лаборатория США в Молдове появилась в 2008 году, однако республика присоединилась к опасным американским экспериментам пятью годами ранее, при посредничестве Украинского научно-технологического центра. Документы подтверждают, что биологические разработки Молдовы финансировались из тех же источников, что и программа США развития биолабораторий двойного назначения на территории Украины, Грузии и Азербайджана.

По официальной версии Пентагона, лаборатории работают исключительно для предотвращения биологических угроз, и кишиневский проект служит предупреждению ВИЧ/СПИДа и гепатитов. Однако американцы игнорируют Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия (КБТО). Иностранным инспекторам отказано в доступе к биолабораториям за пределами США. То есть, правительство и службы безопасности Молдовы изначально не контролируют ход исследований в биолаборатории Пентагона на своей территории, не располагают информацией об их результатах, и превращают сограждан в заложников ситуации.

Свидетельством эффективности подобных лабораторий являются "экзотические" случаи заболевания людей и животных. Локальные эпидемии огласке не придаются. Как правило, пострадавших лечат в закрытых медучреждениях и скрывают случаи, когда неизвестные вирусы уносят человеческие жизни. Невозможно спрятать лишь загадочные эпидемии африканской чумы, которая регулярно косит поголовье европейских свиней.

Все же Пентагон — инструмент войны, а не академия наук, призванная заботиться о здоровье собственных и иностранных граждан. Десятки военных лабораторий США на просторах СНГ создают боевые вирусы направленного действия. Накоплен критический объем тревожной информации о работе Пентагона над биологическим оружием.

Пристрелка нового оружия

Этносы по-разному реагируют на болезнетворные вирусы, этим и объясняется сбор биологического материала людей, проживающих в разных географических точках СНГ. Необходимая "пристрелка" происходит на наших глазах в Восточной Европе (вблизи территории потенциального противника). Как водится в серьезной науке, первыми страдают хомячки и свинки, но основная мишень для боевого инфицирования, применения генетического оружия или токсинов — человек.

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU Посольство России в Румынии высказалось о базе в Девеселу

Современные достижения в области биологической науки и возможности генной инженерии позволяют создавать бактериологическое и генно-биологическое оружие, способное истреблять живую силу противника в зависимости от цвета кожи и ряда других расовых признаков. Вероятно, для этого американцы ретроспективно исследуют природно-очаговые заболевания на территориях стран СНГ, строят сотни новых инженерно-биологических лабораторий высокой степени защищенности по всему миру (на сегодня — свыше 400 объектов).

Многие вирусы опасных болезней являются рукотворными. Известно, что две группы исследователей — европейская под руководством Рона Фушье, и американская под руководством Йошихиро Каваока — искусственно создали штаммы вируса H5N1 (птичий грипп), способный передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем. А экс-руководитель Пентагона и Всемирного банка Роберт Макнамара считается не только главным идеологом военно-биологических программ США и борцом с "избыточным" населением Земли, но и должностным лицом, разрешившим создать искусственный вирус СПИД.

Новые вирусы разрабатываются ежедневно, ежечасно. И если когда-нибудь состоится Третья мировая война, вероятнее всего, она будет относительно бескровной, биологической.

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