16:20 05 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD16.52
  • RUB0.26
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
Открытие газопровода Северный поток в Германии

Альтернативный маршрут. Почему русский газ в Европе невозможно остановить

© Sputnik / Григорий Сысоев
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Дмитрий Лекух
15710

На фоне истеричного громыхания ястребов в американском сенате по поводу новых антироссийских санкций чинно отчитался по итогам II квартала исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер.

Отвечая на вопрос журналиста, он сообщил, что компания Nord Stream — 2 AG, оператор "Северного потока — 2", разработала маршрут газопровода в обход Дании без удорожания проекта: "Больше не нужно дополнительных разрешений. Общая стоимость останется прежней, девять с половиной миллиардов евро". 

Трубы для газопровода Nord Stream 2
© Sputnik / Sergey Guneev
Грушко: "Северный поток-2" поможет энергетической безопасности Европы

Напомним, о чем идет речь, пишет в колонке для РИА Новости Дмитрий Лекух.

Трубопровод "Северный поток — 2" не есть что-то уникальное и глубочайшим образом самостоятельное. По большому счету, это "всего лишь" план расширения уже исправно и успешно функционирующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря. Именно поэтому так получилось, что трубопровод в целом повторяет маршрут действующего "Северного потока" и пройдет, как и он, через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Германии — и, возможно, Дании (если королевство, последнее из перечисленных стран, все же даст разрешение на строительство).

В чем тут проблема.

В 2017 году средняя загрузка первого "Северного потока" достигла 93%, потребители в Европейском союзе получили 51 миллиард кубометров газа. После ввода же в действие "Северного потока — 2" по крайней мере германский промышленный кластер (Германия, Австрия, часть других центральноевропейских экономик) станет в энергетическом плане вполне самодостаточен и безопасен. Если, разумеется, обслуживающие его "политические надстройки" сами не пойдут на бессмысленный и беспощадный стратегический конфликт с поставщиками из Российской Федерации. 

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Мухин: Трамп не оставляет странам Европы выбора – чей газ им покупать

Естественно, такая "автономность" одной из крупнейших и эффективных промышленных зон не только в Европе, но и во всем мире, отнюдь не радует американскую элиту, которая вообще в последнее время настроена рассматривать континентальную европейскую экономику не как партнера, а исключительно как конкурента. Тут трогательную солидарность проявляют американские "глобалисты" с американскими же "националистами": о нелюбви к СП-2 одинаково страстно говорит и "вашингтонское болото", и противостоящий ему Дональд Трамп.

Но и в Европе тоже выстраивается своеобразный клуб по интересам. И российский, германский, австрийский, другие европейские энергетические гиганты не для того шли в жесткий клинч с Вашингтоном, Брюсселем и куда менее значимыми, но шумными "центрами силы" в Восточной Европе, чтобы в чем-то по итогу зависеть от них — включая упорствующий в своей атлантической солидарности Копенгаген.

И именно поэтому — если Дания не выдаст европейскому консорциуму разрешение на строительство газопровода по изначальному маршруту, его траектория немного отклонится в сторону. Причем представители Nord Stream 2 AG заранее поясняли, что это можно сделать практически по ходу дела. Строительство начнут прямо сейчас, а потом, через датские воды или нет, просто закончат эту "спорную" секцию, которая занимает не более десяти процентов протяженности. 

Вячеслав Калинкин
© Photo: РИСИ ТВ
Аналитик: Германия будет до конца биться за "Северный поток-2"

И вот тут мы переходим к главному — к концептуальным изменениям в подходе к энергетической политике в Европе. Если раньше и Российская Федерация, и ЕС искали в подобного рода ситуациях "возможности договоренностей", "торговли и уступок", то сейчас они занимаются поисками чисто практического решения возникающих проблем. И предоставляют оппонентам возможность подстраиваться к реальности, формируемой без их участия.

И в этом контексте интересна будущая позиция Америки.

Если об изменении позиции идеологически ориентированного "вашингтонского болота" тут говорить довольно бессмысленно, то интерес Трампа, по крайней мере, более здрав. Его цель — создание единого рынка энергоносителей. США тоже хочет стать их экспортером, но для этого им нужна более или менее вменяемая единая экспортная цена, формирующаяся при помощи биржевых механизмов (собственно, именно поэтому США, несмотря на все истерики, не имеют ничего против СПГ с Ямала и даже сами его вполне охотно закупают: рынок). Но этот механизм принципиально возможен только для сжиженного природного газа, трубопроводный торгуется по-другому, на долгосрочных контрактах.

И здесь с американскими "националистами" есть потенциальная платформа для договоренностей. Это будет очень непросто, потому как континентальных партнеров из германского промышленного кластера Россия, безусловно, не сдаст. Как и турок, и китайцев. 

Газокомпрессорная станция
© Sputnik / Стрингер
Додон: Молдова заинтересована в альтернативных маршрутах поставки газа из РФ

Но места на рынке, даже на европейском, пока что довольно много. И возможности для достижения неких компромиссных договоренностей там, безусловно, есть. Простейший выход: ограничение трубопроводных объемов. Грубо говоря, временно берутся на себя обязательства не строить новых "потоков", двух Nord Stream и двух веток "турецкого" пока более чем достаточно. А после естественной смерти украинской ГТС появляется спокойная и свободная конкуренция между собой на рынках европейского и азиатского СПГ, в том числе и через торговые механизмы различных товарных бирж. И этот компромисс, согласно некоторым инсайдам, активно обсуждался еще до встречи в Хельсинки на уровне российских и американских энергетических ведомств. В принципе он устраивает всех существующих и потенциальных игроков.

Ну, может быть, кроме Украины.

Но если Америка идти на договоренности не захочет — на реализацию европейско-российских энергетических планов это повлияет мало.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Северный поток-2
© РИА Новости, Инфографика
"Северный поток-2"

По теме

Пикин: заявление Юнкера о сокращении поставок газа из РФ не отражает реальность
Эксперт: Трамп и Путин нашли понимание по вопросу продажи нефти и газа
"Нафтогаз" готов к мировому соглашению по судам с "Газпромом"
Теги:
российский газ, газ, Северный поток-2, ЕС, Дмитрий Лекух, Германия, Европа, США, Россия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Томаты, архивное фото
    Очищенные томаты

    До семи лет грозит белорусу, который проводил таможенную очистку и продавал в Россию санкционные турецкие томаты.

  • Наводнение в городе Поти
    Город на воде

    В грузинском городе Поти произошло сильное наводнение, вызванное дождями. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки затопленных улиц города.

  • Секретарь совбеза Мухамед Килба
    Вынужденное признание

    Секретарь Совета Безопасности Абхазии в интервью Sputnik высказал мнение, что Грузия может вступить в НАТО с определенными оговорками.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Победительница конкурса Мисс СНГ-2018 украинка Татьяна Акуленко в эксклюзивной позолоченной короне с драгоценными камнями, изготовленную по спецзаказу в Армении
У мужчин захватывает дух: конкурс красоты "Мисс СНГ-2018"
Момент ДТП с восемью жертвами в Калужской области
Появилось видео жуткого ДТП под Калугой, где погибли граждане Молдовы
Валютные поступления за июнь 2018
Перечисления граждан Молдовы за июнь 2018 в валюте

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться