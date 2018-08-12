Брошенные и ненужные: как государство помогает детям, оставшимся без родителей

Елена Сибова, Sputnik

Детские дома и интернаты долгое время были единственным приютом для детей, по той или иной причине оставшихся без родителей. Лишенные ласки и родительской заботы, они росли там практически представленные самим себе. И если у малышей еще была надежда на то, что когда-нибудь новые мама и папа заберут их из мрачных стен приюта и увезут в новый, наполненный семейным уютом дом, то у более взрослых ребят, согласно статистике, на это гораздо меньше шансов.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Дети без родителей: каково их положение в Приднестровье

Однако и это остается лишь воспоминанием, ведь согласно утвержденной правительством Стратегии по защите ребенка на 2014-2020 годы, все детские дома и интернаты в Молдове были ликвидированы.

Улица или дом?

Несомненно, инициатива предусматривает собой благую цель — развитие альтернативных услуг семейного типа по уходу за детьми. А это значит, — семейные дома с психологами, врачами и, если можно так сказать, принципы детских садов, — появляются люди, выполняющие работу и по желанию, и человеческой доброте роль родителей и просто друзей детей и каждого ребенка в отдельности.

Согласно документу, деинституционализация привела к уменьшению количества детей, находящихся в учреждениях интернатного типа. Но кто даст гарантию, что все эти дети находятся в домах семейного типа, возвращены в семьи или находятся под опекой так называемых профессиональных родителей, а не попрошайничают в подземных переходах или эксплуатируются работодателями, желающими нажиться на детях?

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Еще год назад в поле зрения кишиневской полиции находился 21 беспризорник. Наверное, стоит предположить, что реальная цифра гораздо больше. Как правило, таких детей, попавших в поле зрения полиции, возвращают в семьи, но, как показывает практика, улица оказывается для них лучшим "родителем", чем те, кто не смог позаботиться о своем ребенке.

Так, гоняя детей по кругу улица-дом-приют-улица, кажется, все забыли, что это, в первую очередь, дети, нуждающиеся в родительской заботе и любви. Спросил ли хоть кто-то, о чем мечтает этот маленький Гаврош?

Брошенные на произвол судьбы, вряд ли эти дети вырастут хорошими врачами, успешными предпринимателями или педагогами. И смогут ли они, пройдя страшный опыт бродяжничества, бандитизма и воровства, легко вернуться, или даже с трудом обрести достойную человеческую жизнь.

Европейские стандарты

Идея создания домов семейного типа, понятие "профессиональные родители" и другие формы альтернативного воспитания сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пришла в Молдову от фондов ЕС.

Поспешив закрыть все детские дома и интернаты, молдавское правительство видимо не задумывалось о том, что не все европейские стандарты подходят для пока еще не европейской Молдовы.

Как отметила в эфире радиостудии Sputnik Молдова народный адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску, далеко не каждый в нашей стране готов взять на себя ответственность за воспитание чужих детей. Хотя, по ее словам, были и случаи, когда ребенок, воспитываясь в семье профессиональных родителей, мог оставаться там и после достижения совершеннолетия.

Однако, такое бывает не часто. В остальных случаях, молодой человек, находившийся под социальной опекой до восемнадцати лет потом просто остается на улице.

"Самое главное для таких детей — это жилье, они обязательно должны быть им обеспечены. К сожалению, у государства нет такой возможности. У нас закрыли многие интернаты, и почему бы их не благоустроить, чтобы там могли жить эти дети. Фактически они остаются без жилья, а та сумма, которую они получают после выхода из-под социальной опеки, слишком мала. Получается, что они остаются наедине с самими собой", — отметила Майя Бэнэреску в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

В итоге возникает вопрос, к чему вся эта псевдозабота о детях, если в конце концов они снова окажутся на улице?

Эти вопросы надо ставить перед теми, кому вверены эти полномочия. Уверены, что равнодушными останутся не все.