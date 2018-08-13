Опасности для "Северного потока-2", истинные и мнимые

В чем смысл происходящего? Рассуждает обозреватель РИА Новости Дмитрий Лекух.
Нормы международного морского права позволяют провести нитку газопровода в исключительной экономической зоне любой страны таким образом, чтобы официального согласия с ее стороны не требовалось. В данном конкретном случае безо всяких специальных "разрешений и согласований" маршрут трубопровода просто проляжет чуть дальше от берегов датского острова Борнхольм. При этом первоначальную заявку нынешняя "альтернативная" — не отменяет.
"Nord Stream 2 не останавливает процедуру по заявке c предпочтительным маршрутом, которая была инициирована в апреле 2017 года и подготовлена на основе рекомендаций, полученных от властей Дании в ходе успешного планирования и строительства существующего газопровода "Северный поток", — отмечается в сообщении.
Таким образом, вся эта условная санта-барбара вокруг Дании — по сути опасность мнимая и довольно привычная.
С этой стороны проекту Nord Stream 2 ничего особенного не грозит.
Но есть ли для проекта опасности, так сказать, настоящие?
Да, безусловно. Они хоть и носят преодолимый характер, но они есть. И они, как ни парадоксально, идут не с Запада, а с Востока.
Так вот: выпадающие китайские объемы американским производителям куда-то необходимо девать. И податливые европейцы тут — едва ли не лучший выбор. Поэтому американское политическое давление на ЕС с тем, чтобы последний отказался от развития трубопроводной системы и перешел на СПГ, будет только нарастать.
Но есть одна проблема. Европейские экономики, в общем, согласны на частичный компромисс и даже готовы в умеренных объемах закупать американский сжиженный газ, но только для нужд населения. Потому как использование СПГ (не важно — американского, русского, норвежского, катарского, да хоть марсианского) в промышленном производстве (в химии, электротехнике, машиностроении) означает поэтапную экономическую гибель этих стратегических для европейских экономик отраслей. Встраивание по определению более дорогого СПГ в энергоемкие технологические цепочки на выходе дает такую себестоимость высокотехнологичной европейской продукции, что она моментально становится неинтересна на конкурентных глобальных рынках.
Тем не менее при определенных обстоятельствах европейская бюрократия, хоть и с весьма невысокой вероятностью успеха, но вполне способна сыграть и против своей собственной экономики. Да, заплатив по-настоящему гибельную политическую цену (вплоть до реального развала ЕС). Но уж слишком велика аффилированность евробюрократии с Вашингтоном: тут всякое может быть.
Пусть, еще раз подчеркнем, с крайне невысокой долей вероятности.
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