Глазами болельщика: чем минское "Динамо" похоже на сборную России

Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев перед ответными матчами отборочных раундов Еврокубков выявил некоторые схожие черты в игре белорусского"Динамо" со сборной России – четвертьфиналистом прошедшего чемпионата мира.

Победа минского "Динамо" над "Зенитом" — безусловно, веха в развитии клуба. Но когда я смотрел этот матч, я невольно сравнивал происходящее на поле с баталиями "российского мундиаля". Вот что мне бросилось в глаза, пишет в колонке на Sputnik Беларусь обозреватель Олег Дмитриев.

Поле, белорусское поле

Помню, как сам, еще в 2012-м году, на окраине Минска, где-то в лесах и полях искал стадион тренировочной базы, чтобы посмотреть матч "Динамо — Неман". Идти было далеко, футбол был скучным. Но атмосфера была дружелюбной.

Очень рад, что спустя шесть лет в центре города (что уникально для многих арен) появился красавец-стадион, на который приятно зайти болельщику. Народу было много, атмосфера была потрясающей, да и "поляна" стадиона мне понравилась.

И тут мне вспомнился матч открытия первенства мира "Россия — Саудовская Аравия". Атмосфера была примерно такой же — болельщики гнали свою команду вперед, и перед первым забитым мячом было видно, как динамовцы были "наэлектризованы", заряжены на борьбу и на победу. Было видно, что "Зенита" минчане не боятся.

Тотальный футбол по-мински

Любопытно было смотреть и за тем, как у "Динамо" было организовано движение вперед. Было много игры на флангах, острых диагональных передач, пасов вразрез, которые соперник ну никак не ожидал.

© Sputnik / Lev Pokikashin Редкие фото: парашютизм - популярный вид спорта в СССР 18

Также было заметно, как на всех участках поля футболисты старались "играть по ситуации" — даже если ты защитник, но оказался на чужой половине поля, ты обязан выполнять обязанности товарища по команде. Именно благодаря этому сборная России одержала победу над все той же Саудовской Аравией и Египтом.

Особенно запомнились вторые и третьи голы минчан. От них буквально веяло тем вдохновением, которые давали болельщикам россияне Денис Черышев и Артем Дзюба.

Защитный капкан

Во втором тайме минчане немного отодвинулись назад, успокоили игру и, тем самым, лишили пространства изумленных игроков "Зенита". Трудно даже было выделить какой-то запоминающийся момент в исполнении петербуржцев.

© Sputnik / Alexey Malgavko У России есть опыт спортивных соревнований, свободных от ксенофобии

Такая тактика — как раз то, что показывала сборная России в матче с Испанией: четкая дисциплина в обороне, персональная опека игроков, полная самоотдача на поле. Это повергло Испанию в состояние шока, также как и "зенитовцев".

Что будет дальше? Напряженнейшая игра в Питере, где хозяева бросят вперед все свои силы. Даже после исхода первой игры никто не будет отрицать, что потенциал у "Зенита" гораздо выше. Понятно, что петербуржцы пойдут вперед с первых минут. И вот тут, как мне кажется, главное для минчан — сохранять спокойствие, соблюдать защитную дисциплину и искать моменты для создания решающих контратак. Только в этом случае они могут надеяться на положительный исход двухматчевого противостояния.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.