Глазами болельщика: чем минское "Динамо" похоже на сборную России

Победа минского "Динамо" над "Зенитом" — безусловно, веха в развитии клуба. Но когда я смотрел этот матч, я невольно сравнивал происходящее на поле с баталиями "российского мундиаля". Вот что мне бросилось в глаза, пишет в колонке на Sputnik Беларусь обозреватель Олег Дмитриев.
Поле, белорусское поле
Помню, как сам, еще в 2012-м году, на окраине Минска, где-то в лесах и полях искал стадион тренировочной базы, чтобы посмотреть матч "Динамо — Неман". Идти было далеко, футбол был скучным. Но атмосфера была дружелюбной.
Очень рад, что спустя шесть лет в центре города (что уникально для многих арен) появился красавец-стадион, на который приятно зайти болельщику. Народу было много, атмосфера была потрясающей, да и "поляна" стадиона мне понравилась.
И тут мне вспомнился матч открытия первенства мира "Россия — Саудовская Аравия". Атмосфера была примерно такой же — болельщики гнали свою команду вперед, и перед первым забитым мячом было видно, как динамовцы были "наэлектризованы", заряжены на борьбу и на победу. Было видно, что "Зенита" минчане не боятся.
Тотальный футбол по-мински
Любопытно было смотреть и за тем, как у "Динамо" было организовано движение вперед. Было много игры на флангах, острых диагональных передач, пасов вразрез, которые соперник ну никак не ожидал.
Также было заметно, как на всех участках поля футболисты старались "играть по ситуации" — даже если ты защитник, но оказался на чужой половине поля, ты обязан выполнять обязанности товарища по команде. Именно благодаря этому сборная России одержала победу над все той же Саудовской Аравией и Египтом.
Особенно запомнились вторые и третьи голы минчан. От них буквально веяло тем вдохновением, которые давали болельщикам россияне Денис Черышев и Артем Дзюба.
Защитный капкан
Во втором тайме минчане немного отодвинулись назад, успокоили игру и, тем самым, лишили пространства изумленных игроков "Зенита". Трудно даже было выделить какой-то запоминающийся момент в исполнении петербуржцев.
Такая тактика — как раз то, что показывала сборная России в матче с Испанией: четкая дисциплина в обороне, персональная опека игроков, полная самоотдача на поле. Это повергло Испанию в состояние шока, также как и "зенитовцев".
Что будет дальше? Напряженнейшая игра в Питере, где хозяева бросят вперед все свои силы. Даже после исхода первой игры никто не будет отрицать, что потенциал у "Зенита" гораздо выше. Понятно, что петербуржцы пойдут вперед с первых минут. И вот тут, как мне кажется, главное для минчан — сохранять спокойствие, соблюдать защитную дисциплину и искать моменты для создания решающих контратак. Только в этом случае они могут надеяться на положительный исход двухматчевого противостояния.
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