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Кадр из мультипликационного фильма Дядя Федор, Пес и Кот. Матроскин и Шарик. 1976 год

Памяти Успенского: писатель детства, такой для всех родной

© Творческое объединение "Экран"
Колумнисты
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Лев Рыжков
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Колумнист Sputnik рассказал о своем интервью с писателем Эдуардом Успенским, а также о том, каким ему виделся этот удивительный человек.

Во вторник, 14 августа, не стало писателя Эдуарда Успенского. Создатель Чебурашки, гарантийных человечков, кота Матроскина, а также незаслуженно забытого трактора Тр-р Мити покинул нас в возрасте восьмидесяти лет. Однако имя его ассоциируется с детством. Эдуард Николаевич и есть тот самый маг и волшебник, который был в детстве каждого из нас.

Неожиданный попутчик

Однажды мне довелось пообщаться с Эдуардом Николаевичем – притом основательно, часа, наверное, три.

Не стало Эдуарда Успенского
© Sputnik .
Не стало Эдуарда Успенского

Примерно двадцать лет я работал в краснодарском представительстве одной крупной российской газеты. И как-то летом приехал на праздник в детский центр "Орленок". А утром администрация "Орленка" — люди вообще-то очень гостеприимные – стала думать, как бы отправить многочисленных гостей домой.

"Если в аэропорт с Успенским поедешь, нормально будет?", – спросили меня "орленковцы".

Я нашел нужный автомобиль. А рядом с ним увидел… Этого не могло быть!

Как выяснилось, моим попутчиком оказался создатель Чебурашки. Я не ожидал. Мало ли у нас Успенских? Не самая редкая фамилия.

Удивление было такой силы, что на какой-то момент я, кажется, утратил дар речи. Ведь, как ни крути, Эдуард Успенский — мой любимый писатель. Пусть и был таковым в возрасте семи-восьми лет. Но вот он, пожалуйста, стоит передо мной!

Эдуард Николаевич был с женой – Элеонорой Филиной и с каким-то бардом. Оказывается, в "Орленке" они делали что-то вроде выездного концерта программы "В нашу гавань заходили корабли".

Персонажи мультфильма Крокодил Гена и Чебурашка
© Sputnik / Vladimir Rodionov
Персонажи мультфильма "Крокодил Гена и Чебурашка"

С бухты-барахты

И вот мы сели и поехали. А что бы сделал любой журналист, оказавшись в одном автомобиле с медийной персоной? Правильно! Стал бы брать у этой персоны интервью. Вот и я стал задавать вопросы.

Писатель Эдуард Успенский
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Поскольку интервью было непредвиденным, с бухты-барахты, то и вопросы были, думаю, не самые оригинальные. Успенский отвечал на них совершенно машинально. Чувствовалось, что он говорил это не меньше ста раз, и что мое присутствие он воспринимает, как головную боль. Может, он подремать хотел, а тут журналиста назойливого подсадили!

Но одним вопросом мне все-таки удалось пробить скорлупу отчуждения. Я спросил его: "Есть ли у вас какие-то произведения для взрослых?" И вот тут Успенский оживился и стал рассказывать об историческом романе о Лжедмитрии I, который он как раз собирался тогда написать. Чувствовалось, что он увлечен событиями XVII века.

А вот следующим вопросом я все испортил. Дело в том, что я видел на книжных прилавках многочисленные авторские продолжения приключений любимых героев: "Бизнес крокодила Гены", "Новые порядки в Простоквашино". Крокодил Гена в этих книгах вершил разборки с рэкетирами, а почтальон Печкин в Простоквашино организовал что-то вроде ГКЧП. И я спросил: "Зачем вы макаете любимых всеми героев в клоаку современности?"

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И вот тут Успенский обиделся. Стал придираться к словам. "Что значит "макаете"? Что значит "клоака"? – негодовал чебурашкин папа. И на том наше с бухты-барахты-интервью закончилось.

Домкрат и фрукты

В районе города Адыгейска мы остановились у рынка. И Успенский с водителем стали менять колесо. Притом Эдуард Николаевич (было ему тогда шестьдесят лет) сам накачивал домкрат. А Элеонора Филина пришла в восторг от ассортимента рынка.

"Какая красота! Как все дешево!" — ахала она. Хотя на мой взгляд южанина и ассортимент был так себе, и цены взвинчены. Но откуда этим москвичам о том знать?

К восхищению супруги присоединился и Эдуард Успенский. Притом видно было, что восторгается он совершенно искренне. "Наверное, дикая жизнь у них там, в Москве! — подумал я. – Сидят в каменных коробках, без фруктов!"

Писатель Эдуард Успенский
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Писатель Эдуард Успенский

Потом Успенский и Филина стали от души лакомиться плодами, которые купили втридорога. Меня тоже угощали. Не обиделись, значит.

Детская любовь

Но, как бы то ни было, и до сих пор Эдуард Успенский – мой любимый писатель. И что с того, что любовь эта была в первом классе? Но я помню тот восторг, с которым я листал и буквально зачитывал до дыр книги про Чебурашку, Простоквашино и гарантийных человечков. Это для взрослого человека в них нет ничего особенного. А для ребенка это было волшебством.

Каким-то совершенно гениальным образом Успенскому на рубеже 60-70-х годов удалось войти в резонанс с мировосприятием маленького ребенка, создать яркие типажи героев. Чего только стоит старушка-вредительница Шапокляк с ручной крысой в сумке!

Успенскому удалось поймать совершенно идеальный темп повествования, гарантирующий фактически стопроцентное вовлечение маленького читателя в события. И главное – нащупать грань, отделяющую полный абсурд от смешных и веселых событий. И пройти по этой грани. По крайней мере, в ранних вещах, принесших ему всесоюзную и даже всемирную славу.

Кадр из мультфильма Антошка (Весёлая карусель, № 1). 1969 год
© Киностудия "Союзмультфильм"
Кадр из мультфильма "Антошка (Весёлая карусель, № 1)". 1969 год

Потом, уже в 9-10 лет, я перерос Успенского. И он со своими героями остался где-то позади, вместе с первыми игрушками и букварем для первого класса. Только сейчас вспомнил, что первую мою игрушку тоже звали Чебурашка. И, наверное, я такой не один.

Создатель мира

Критерием качества для писателя служит достоверность созданного им мира. Если читатель в него верит, с удовольствием в него погружается, значит, автор старался не зря.

Именно у Эдуарда Успенского случай – совершенно особый. Он не просто создал свои миры. Эти сказочные реалии проникли в нашу жизнь. И можно сказать, что мы прямо сейчас живем в мире Эдуарда Успенского.

Не верите? А что вы поете детям (да и взрослым) в день рождения? Правильно! "Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…" И это – не единственное доказательство.

В общем, славно пожив и многих порадовав, покинул этот мир замечательный писатель, без которого наша с вами жизнь во многом была бы другой.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
память, Эдуард Успенский, Общество
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