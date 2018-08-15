Глазами болельщика: как матчи без зрителей изменили футбол

Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев накануне игры "Зенита" и минского "Динамо" рассуждает о том, почему матчи без зрителей до сих пор используются как дисциплинарная мера и насколько они оправданы.

"Футбол — да не тот", — каждый раз произношу я про себя, когда смотрю матч без зрителей на трибунах. Ты начинаешь испытывать какое-то непонятное разочарование. Не слышно шума стадиона, игроки неспешно передвигаются по полю. В драматургии игры куда-то исчезает ее нерв, пишет обозреватель Олег Дмитриев в колонке на Sputnik Беларусь.

Вот такое "зрелище" ждало болельщиков России и Беларуси в четверг, 16 августа, когда на поле стадиона "Петровский" в Санкт-Петербурге вышли местный "Зенит" и минское "Динамо". Таким образом УЕФА решил наказать питерский клуб за поведение болельщиков команды во время домашнего матча прошлогодней Лиги Европы с немецким РБ "Лейпциг".

В течение всей истории мирового футбола матч без зрителей — своего рода штраф за болельщицкие беспорядки. Раньше так наказывали буйных английских болельщиков, — еще пацаном помню кадры буйства фанатов "Вэст Хэма" в Испании в 1980-м году.

Но с годами английский пыл стал угасать. Сказалась планомерная работа европейской полиции с болельщиками и с командами.

В 90-е годы разгул фанатизма начался в Восточной Европе. Иногда он переходит и на матчи сборных. Помню, как фанатские беспорядки лишили Сербию шанса бороться за выход в финал Чемпионата Европы — 2016.

Тогда команда не только проводила матчи без зрителей — еще лишили важных и нужных очков, которые набрала команда в турнирной таблице.

На клубном уровне санкции УЕФА стали жестче. Даже если матч обходится без драк и беспорядков, все равно можно получить наказание за брошенную на поле петарду, за расистские выкрики, за нахождение болельщиков в проходах.

Но если наказание за петарды не вызывает сомнений, то по поводу выкриков и нахождений в проходах УЕФА не раз демонстрировал "двойные стандарты". Например, фанаты ЦСКА были наказаны матчами без зрителей в Лиге Чемпионов — 2014/2015 из-за весьма сомнительных обвинений игрока "Манчестер Сити" Яя Туре.

А на прошлой неделе европейские чиновники отказались наказывать греческий ПАОК за нападение фанатов на российских журналистов в матче против "Спартака". Сам "Спартак", кстати, отбывает двухматчевую дисквалификацию своих фанатов в Еврокубках за беспорядки в Испании в феврале 2018-го.

К чему это я? Да к тому, что УЕФА в своей борьбе за чистоту футбола "перегибает палку". Одна команда может привести зрителей, а другая — нет. Да и решение по поводу того, что на матч в Санкт-Петербурге могут приехать 200 фанатов минского "Динамо", у меня лично вызывает смех. По какому, скажите, принципу, будут отобраны эти достойные 200 господ? По служебной иерархии? По околофутбольным заслугам? Может, тогда привести на матч 200 зенитовцев? Полумеры в таких вопросах у обычного болельщика ничего, кроме смеха, вызвать не могут.

Слово "Динамо", кстати, для фанатов "Зенита" — сильный раздражитель. Правда, не минское, а московское. Был случай, когда в голову голкиперу "Динамо" Антону Шунину попала петарда, брошенная из гостевого сектора. А в 2014-м году, опять-таки в матче с "бело-голубыми", фанаты в конце игры выбежали на поле, чтобы отомстить игрокам "Динамо" за поражение своей команды. За эти инциденты "Зенит" также был награжден матчем без зрителей.

В любом случае можно сказать: этот матч сложно было смотреть одному — без звука гула стадиона даже самый опытный болельщик может заснуть…