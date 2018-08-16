20:20 16 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR18.80
  • USD16.61
  • RUB0.25
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Здание Капитолия в Вашингтоне

США опоздали "отключать Россию"

© Fotolia / Gary
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Ирина Алкснис
219 0 0

Принятие в Штатах военного бюджета привело к путанице вокруг исполнения страной Договора по открытому небу.

С одной стороны, Госдеп отрицает фактический отказ от соглашения, а с другой — в документе прописаны меры по заморозке средств до исполнения многочисленных условий и требований, связанных с Россией, отмечает обозреватель РИА Новости.

Эта история стала еще одним шагом в очередном витке российско-американского обострения. Если некоторое время назад казалось, что отношения между странами пришли в относительное равновесие, пусть и с негативной динамикой, то последние недели развеяли данную иллюзию. 

Хакер
© Sputnik / Вадим Анцупов
Эксперт: США готовятся к кибервойне

От приходящих новостей все более отчетливо создается впечатление, что между Россией и Америкой последовательно обрываются многочисленные связывающие их нити. Ситуация неуклонно и быстро усугубляется, причем затрагивает жизни все большего количества рядовых граждан, которые начинают ощущать проблемы на себе лично.

Все-таки, в отличие от российско-европейских трений, которые сразу и заметно задели все слои российского общества из-за исчезновения с прилавков в 2014 году испанских апельсинов, итальянского пармезана, польских яблок и литовских молочных продуктов, санкционная война с США до недавнего времени была чем-то отдаленным и влияющим на обыденную жизнь граждан скорее косвенно. Она касалась избранных высокопоставленных фигур и таких сложных материй, как кредитование корпоративного бизнеса.

Ныне невозможно игнорировать, что Соединенные Штаты целенаправленно создают некомфортную среду для всех граждан России. Для начала — на своей территории. Проблемы с получением виз (выдача которых сократилась в два раза за год), громкие уголовные дела против россиян последнего времени, непрекращающаяся внутренняя медиаистерика служат явным сигналом для самых непонятливых выходцев из России: вам здесь не рады. 

Михаил Смолин
© Sputnik /
Смолин: США создали условия для того, чтобы Меркель и Путин договорились

Впереди принятие Вашингтоном нового пакета санкций, которые уже заслужили — и небезосновательно — звание "драконовских": сама возможность приостановки дипотношений и запрета полетов "Аэрофлота" чего стоит. Причем подчеркнуто оскорбительные и невыполнимые условия, которыми они обставлены, не оставляют ни малейшей возможности избежать их. И не то чтобы российское руководство давало повод думать, что оно уступит давлению (скорее наоборот), но подобная бескомпромиссная враждебность сама по себе является крайне выразительной.

Однако было бы неверным полагать, что Москва во всей этой ситуации выступает исключительно реагирующей стороной, которая просто отвечает на выпады против нее. Крайне показательным является то, что еще весной Россия экстренно (всего за два месяца) избавилась от своих вложений в американские гособлигации, доведя их до символической суммы. Просто широкой общественности стало об этом известно только сейчас, с двухмесячной задержкой — одновременно со свежими конфронтационными шагами Штатов.

Теперь российским министром финансов, то есть на максимально официальном уровне, озвучена готовность Москвы — не идея, не желание, не возможность, а готовность! — отказаться от доллара при расчетах за нефть.

Соответственно, можно говорить, что идет обоюдный и ускоренный разрыв многочисленных связей, а также ликвидация критических уязвимостей, за исключением тех, с которыми ничего нельзя поделать, и решение по ним оттягивается до последнего. Для американцев таковой является зависимость от России в сфере космического сотрудничества, в частности нужда в отечественных ракетных двигателях РД-180. 

Флаги России и США
© Fotolia / KLimAx Foto
Отношения России и США - что будет дальше?

Обычно подобные ситуации вызывают апокалиптические предсказания о перспективах перехода конфликта в военную сферу — вплоть до "горячей" стадии. Следует отметить, что масла в огонь подливают свежие заявления американских генералов о подготовке к противостоянию с Россией в Северной Атлантике.

Но ситуация, как представляется, куда более сложна.

Она заключается в том, что разрыв связей сейчас наблюдается у США во всех направлениях и на всех уровнях: Китай, Европа, Иран, Турция… Россия тут выступает просто как наиболее заметная цель, подвергающаяся самому сильному публичному давлению, очевидному для всех. Но параллельно развиваются ничуть не менее значимые процессы.

Торговая война между США и Китаем продолжает набирать обороты. Только что принятый американцами военный бюджет вызвал куда более резкую, чем у Москвы, реакцию Пекина, который назвал его вмешательством в свои внутренние дела.

На днях Госдеп официально выразил опасения по поводу китайских студентов в Штатах и угрозы технологического шпионажа с их стороны. А значит, не стоит удивляться, если в скором времени будет запущена "охота на ведьм" и в этом направлении. 

Вячеслав Холодков
© Photo: РИСИ
Холодков: Китай предохранит российскую экономику от западных санкций

Теперь еще и начатая прямо в ООН раскрутка темы китайских "лагерей перевоспитания" для уйгурского меньшинства, в которых якобы заключен миллион человек. Это, в свою очередь, создает перспективы масштабной антикитайской медиакампании, на фоне которой реакция Запада на события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году покажется бледной тенью.

И это только Китай.

А есть еще Европа, которая уклоняется от прямого столкновения со Штатами, предпочитая лавировать при сохранении своих интересов. Однако возможностей для маневра у нее все меньше. В результате из-за отказа американцев от иранской ядерной сделки ЕС был вынужден официально заблокировать восстановление американских санкций против Тегерана на своей территории.

Есть Турция, которая при всех своих нынешних серьезнейших экономических проблемах, связанных с падением лиры, демонстрирует готовность до конца отстаивать свою позицию в противостоянии с США.

Есть Иран, которого вновь введенные американцами санкции заставили просто сменить ряд партнеров, в частности французскую компанию Total на главную китайскую нефтегазовую корпорацию CNPC. 

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин
© Photo: РИСИ ТВ
Политолог: США проверяют Европу санкциями против Ирана

В подобном контексте считать Россию единственной и уникальной страной, находящейся в жестком противостоянии США, — явный перебор.

А если Штаты рвут связи и идут на конфронтацию со всеми, включая самых надежных и важных своих союзников, опасения перерастания трений между Вашингтоном и Москвой из политической в военную плоскость выглядят несколько преувеличенными. Во всяком случае, пока.

Речь скорее идет о том, что Штатам (причем интересы и Трампа, и противостоящей ему части американской элиты в данном вопросе вполне сходятся) жизненно необходимо развязать себе руки на мировой арене. А для этого надо избавиться от бесчисленных уз и обязательств, которыми США связаны со всеми ключевыми державами мира.

Фактически Соединенные Штаты в данный момент просто рубят тот "гордиев узел глобальной империи", в котором увязли. 

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Sputnik /
Захарова: Москва займется разработкой ответных мер на последние санкции США

Однако обратной стороной происходящего становится и освобождение от американской зависимости многих их партнеров, сателлитов и конкурентов.

Самой любопытной в этой ситуации всеобщего взаимного размежевания становится гонка на скорость. Кто освободится от критических зависимостей быстрее других, с наименьшими потерями и наибольшим потенциалом для участия в перекройке глобального "пирога", тот и войдет в список будущих победителей.

Именно поэтому Вашингтон так торопится и действует столь агрессивно по всем направлениям. Американцам жизненно важно успеть первыми, пока за ними еще есть стремительно иссякающее преимущество глобального гегемона.

Правда, то, что в списке потенциальных "драконовских" санкций отсутствует такая "святая корова" мечтателей-русофобов, как отключение России от SWIFT, прозрачно намекает, что американцы прекрасно понимают, что в некоторых вопросах давления на РФ они уже опоздали.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

По теме

Румынский министр объяснил, как надо закупать ракеты у США
В США назвали космос новой ареной для военных действий
Пентагон: США довели число элементов наземной ПРО почти до 250 единиц
Теги:
Ирина Алкснис, США
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Во время дебатов евродепутату дается всего лишь одна минута, и за это время приходится быть очень и очень убедительным
    "Здесь не Россия"

    Латышские националисты напали на машину евродепутата, принимавшего участие в автопробеге "За русские школы".

  • Дни города в Вильнюсе
    Наименее лояльная

    Литва вошла в список стран, наиболее активно противостоящих России, согласно рейтингу стран Евросоюза.

  • Перевод часов
    Вечное лето

    Комиссия парламента Эстонии по делам ЕС поддержала отказ от перевода часов, уточнив, что предпочтительней будет остаться на летнем времени.

  • Горожане на одной из центральных улиц Баку
    Кривая демографии

    Численность населения Азербайджана приближается к 10-миллионной отметке. Какие данные привел Госкомитет статистики республики?

  • Врачи кардиологического отделения
    Вам в Армению!

    Известный российский хирург рассказал, в каких случаях отправляет пациентов на лечение в Армению.

  • Иглы
    Найти иголку

    Пациентка Павлодарского онкологического диспансера подала в суд на врача, который во время операции оставил в ее теле медицинскую иглу.

  • Свалка
    Жесткие меры

    Премьер Южной Осетии предложил привлечь к борьбе с незаконными свалками твердых бытовых отходов и строительного мусора силовые структуры.

  • Во время дебатов евродепутату дается всего лишь одна минута, и за это время приходится быть очень и очень убедительным
    "Здесь не Россия"

    Латышские националисты напали на машину евродепутата, принимавшего участие в автопробеге "За русские школы".

  • Дни города в Вильнюсе
    Наименее лояльная

    Литва вошла в список стран, наиболее активно противостоящих России, согласно рейтингу стран Евросоюза.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снимок фотографа Кристины Макеевой из серии Девушка в платье, снятый в Венеции, Италия
Фантастические фото: "девушка в платье" в антураже разных стран
Любовь, комсомол и весна!
Горячие красотки из Сибири взбудоражили сеть — любовью, комсомолом и весной
Район обрушения моста в Генуе – инфографика
Обрушение моста в Генуе - инфографика

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться