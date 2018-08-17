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Рабочий визит президента РФ В. Путина в Австрию

Секретное "доброе оружие" Кремля

© Sputnik / Сергей Гунеев
Колумнисты
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Ирина Алкснис
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Бывают события, которые при формальной обыденности обречены на долгое и внимательное изучение "под лупой", с многочисленными догадками и предположениями по их поводу.

Предстоящий визит Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль по пути на встречу с Ангелой Меркель относится именно к таким. Никакие официальные заверения из Кремля по поводу частного характера предстоящего мероприятия не способны отменить жгучего любопытства наблюдателей и экспертов о подоплеке происходящего, а также не могут остановить полет их фантазии при анализе события, пишет обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис.

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А учитывая, что даже самые очевидные вещи, касающиеся России и ее высшего руководства, последнее время приобретают просто кафкианские формы в интерпретации Запада, с большой вероятностью та же судьба ждет и будущую поездку Путина на торжество в Австрии.

Таким образом, действительно имеет смысл взглянуть на анонсированный визит и попытаться понять, какими подводными течениями он вызван и есть ли они, эти подводные течения, в принципе.

Для начала стоит отметить, что уже довольно много лет широкая общественность не слышала о присутствии российского президента на частных мероприятиях за границей. Его ужины с лидерами других стран в неформальных местах, например ресторанах, либо совместное участие в каких-нибудь неофициозных мероприятиях (будь то спортивный матч или концерт) все-таки являются частью программы в рамках визитов.

Но подчеркнуто частные мероприятия за границей с участием Путина бывают настолько редко, что каждое из них становится заметным событием. Пожалуй, едва ли не последним таким случаем стала встреча осенью 2014 года российского президента с Сильвио Берлускони в Италии, который в тот момент находился в глубокой опале и под судом у себя на родине. Несмотря на то что об их дружеских отношениях давно и хорошо известно, столь демонстративный шаг Владимира Путина привлек тогда острое внимание публики.

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Однако встреча Путина с Берлускони четырехлетней давности только подчеркивает из ряда вон выходящий характер предстоящего визита российского президента в Австрию. Карин Кнайсль связывает с российским президентом краткое, недавнее и абсолютно официальное знакомство. Судя по комментариям, она просто рискнула пригласить его на свою свадьбу при личном общении и в ответ получила — явно несколько неожиданно для себя — согласие.
Обсуждение причин, подтолкнувших Владимира Путина принять приглашение, наводит большинство наблюдателей на очевидную мысль о том, что дело в желании выделить именно Австрию из ряда других европейских партнеров и выказать этой стране (в лице ее высокопоставленного представителя) особую — и личную — симпатию российского президента.

Как известно, Австрия прямо и категорически отказалась высылать российских дипломатов в ходе масштабной акции, инспирированной Великобританией в рамках дела Скрипаля. Да и в целом в последние годы Вена подчеркнуто дистанцировалась от всех геополитических скандалов и не позволила себя втянуть в антироссийскую истерию, сохранив максимально прагматичный (и, соответственно, дружественный) подход в отношениях с Россией.

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В то же время есть подозрение, что на Западе найдутся силы, которые сочтут данное объяснение слишком простым и недостаточно зловещим для Кремля. В результате чего будут порождены глубокомысленные и запутанные теории заговора, которые объяснят замыслы Москвы со всем приписываемым ей коварством.

Что ж. Возможно, стоит помочь в их нелегком деле и предложить более "конспирологическую" версию поездки Владимира Путина на свадьбу австрийского министра.

Для этого имеет смысл вспомнить события месячной давности, когда Россия принимала у себя чемпионат мира по футболу, где среди болельщиков были и главы соответствующих государств. Апофеозом спортивного праздника стал финальный матч, звездами которого — параллельно футболистам — неожиданно стали президенты Франции и Хорватии, бурно болевшие за свои национальные команды.
Россия, Москва и сам Владимир Путин, также присутствовавший на матче, создали настолько прекрасную атмосферу на чемпионате, что мир увидел Эммануэля Макрона и Колинду Грабар-Китарович совершенно новыми глазами. Да и у самих президентов тот вечер наверняка останется в памяти.

Именно тут все желающие русофобы могут поискать новое "тайное оружие Кремля".

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В мире безнадежно нарастающей конфронтации, обрыва связей, бесконечных склок и скандалов Москва (и лично Владимир Путин) напоминают сильным мира сего, что все может быть совершенно иначе. Что в мире много радости, добра и дружбы, а любые противоречия можно разрешить в конструктивном и спокойном разговоре.

На общем фоне мировой эскалации, причем в самых грубых и грязных проявлениях, Россия на высшем уровне дает примеры просто нормального человеческого поведения: гостеприимства, теплоты и радости за счастье других людей. Тем самым она открывает дверь для альтернативного развития событий, давая надежду избегнуть худшего сценария, который неуклонно надвигается на мир. А нужно для этого всего лишь последовать предложенным Москвой путем.

Думается, что это в достаточной степени угрожающий для многих на Западе сценарий, чтобы на его основе вышло очередное разоблачающее Кремль расследование в Times, на CNN или в Bloomberg.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
Кремль, Путин, Австрия, Политика
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