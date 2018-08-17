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Мост

Гром грянул в Генуе – перекрестятся ли в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Колумнисты
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Нику Гончар
Тема:
Обрушение моста в Италии: хроника ЧП (13)
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После катастрофы в Генуе колумнист Sputnik, руководствуясь мнением общественности, призывает ответственные структуры озаботиться качеством мостов в Кишиневе.

Тридцать девять человек погибли во вторник при обрушении части моста в Генуе. Эта трагедия коснулась и нашей страны — среди скончавшихся есть гражданин Молдовы, коих немало сегодня в Европе. Простой трудяга-дальнобойщик средних лет, после гибели которого остались одни жена и дети.

Стройка
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Другой наш соотечественник получил серьезные травмы, и хоть сегодня его жизнь вне опасности, но какие осложнения здоровья он заработал, мы еще не знаем.

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Ничего подобного в европейской стране не могло произойти — так высказался один из молдавских политиков. Заявил он это после другой трагедии, в российском Кемерово, когда сгорел торговый центр, где в тот момент находилось очень много взрослых и детей. Тогда, в марте 2018 года, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Возразим автору "сакраментальной" фразы — и в Кемерово, и в Генуе, да и по всему миру люди одинаковые, они проявляют всевозможные качества личности, в том числе и халатность. Именно ее принято называть преступной, если речь идет, например, об ошибившихся на работе архитекторах, инженерах, пожарных, тружениках сферы газоснабжения и т.д. Именно поэтому вряд ли можно ручаться, где случится следующее масштабное ЧП — мир непредсказуем, да и наши судьбы подобными утверждениями испытывать не стоит.

Стройка по адресу Албишоара, 64
© Sputnik / Nicu Goncear
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Виновных в обоих происшествиях еще предстоит назвать. Уповаю здесь на возможную реалистичность популярного сегодня фильма, в начале которого обрушился только что открытый мост через реку, а в конце прокурор области, воровавший деньги, отпущенные на строительство, сам написал на себя заявление и собрал несколько томов уголовного дела.

Кстати, напомню, что сразу же после произошедшего в Кемерово со стороны правительства Молдовы последовала вполне грамотная реакция — провести проверки пожарной безопасности в публичных зданиях с большим скоплением людей, установить и устранить неполадки, а виновных наказать.

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О необходимости учиться на чужом примере заставляет вспомнить и мост в Генуе. Потому что состояние аналогичных конструкций, например, в Кишиневе, как считают эксперты, оставляет желать лучшего. Называют установленные на сваи сегменты автострад улиц Измаильской, Михая Витязула, Ренаштерий и виадук.

Строительство. Архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
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О последнем корреспонденту Sputnik высказалась его проектировщик, архитектор Алла Кириченко. Учитывая изношенное состояние моста, специалист говорит о необходимости формирования экспертной комиссии.

"Я проектировала трассу, которая соединила Ботанику с центром. Первоначально на месте виадука должна была быть насыпь, но от этой идеи отказались, так как на участке была высока опасность оползней. Учитывая этот фактор, необходимо срочно провести экспертизу технического состояния виадука, после которой нужно принять решение, закрыть или нет автомобильное движение на этом участке", — сообщила Кириченко.

Те же, кто бывал под этими двумя мостами, соединяющими улицу Чуфля с проспектом Дачия, и внимательно осматривал состояние свай, могут с полной ответственностью заявить, что некоторые из них уже не имеют под собой твердой основы. Грунт, в который вбивались эти сваи, местами основательно подмыт наземными водами.

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А бывший заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашку уверен, что состояние всех мостов столицы просто ужасающее.

"За этими коммуникациями несколько десятилетий никто не следит. Не выполняется такой контроль и сегодня, несмотря на то, что зона под виадуком — очень сложный геологический участок. Там прямо под колоннами моста протекает речушка, поэтому велика опасность оползней", — подчеркнул Лупашку.

Ко всему этому стоит добавить, что мы живем в сейсмически опасной зоне, и с оглядкой на этот факт необходимо не только строить, но и следить за сохранностью объектов инфраструктуры. Гром грянул в Генуе — перекрестятся ли в Кишиневе? Проведут ли полную экспертизу городских мостов? Или понадеются на всем известный авось?

  • Измаильский мост в Кишиневе
    Измаильский мост в Кишиневе
    © Facebook / Ilian Casu
  • Измаильский мост в Кишиневе
    Измаильский мост в Кишиневе
    © Facebook / Ilian Casu
  • Измаильский мост в Кишиневе
    Измаильский мост в Кишиневе
    © Facebook / Ilian Casu
  • Измаильский мост в Кишиневе
    Измаильский мост в Кишиневе
    © Facebook / Ilian Casu
  • Мост на улице Михая Витязула
    Мост на улице Михая Витязула
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Мост на улице Михая Витязула
    Мост на улице Михая Витязула
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Мост на улице Михая Витязула
    Мост на улице Михая Витязула
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Мост на улице Михая Витязула
    Мост на улице Михая Витязула
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Мост на улице Михая Витязула
    Мост на улице Михая Витязула
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Мост на улице Михая Витязула
    Мост на улице Михая Витязула
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Мост на улице Михая Витязула
    Мост на улице Михая Витязула
    © Sputnik / Miroslav Rotari
1 / 11
© Facebook / Ilian Casu
Измаильский мост в Кишиневе

Правда, многие жители столицы не на шутку взволнованы трагедией в Италии, а некоторые воспринимают гибель одного нашего соотечественника и травмы другого не иначе как знак и предупреждение. Вот только неясно еще, как чиновники относятся к подобным знакам, и будут ли обращены взоры ответственных лиц в сторону вопроса о необходимости финансирования ремонта кишиневских мостов, если таковой действительно нужен.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
Обрушение моста в Италии: хроника ЧП (13)

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Теги:
мосты, состояние, Генуя, Кишинев
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