13:38 22 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD16.75
  • RUB0.25
  • RON4.16
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Американская военная база в Девеселу.

Уничтожение ПРО США в Румынии – дело двух минут

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Александр Хроленко
Тема:
Военные базы НАТО в Румынии (9)
50020

Военный обозреватель Александр Хроленко рассказал Sputnik Молдова о том, как авиационный ракетный комплекс "Кинжал" способен за две минуты поразить высокоточными гиперзвуковыми боеголовками позиционный район американской системы ПРО в Румынии, и подытожил, что демонстрация силы лучше, чем боевое применение.

Министерство обороны Российской Федерации 21-26 августа проводит очередной Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2018", на котором состоялась демонстрация маневренных возможностей тяжелого истребителя МиГ-31К, основного носителя новейших гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Авиационный ракетный комплекс (АРК) "Кинжал" уже несет боевое дежурство в Крыму и способен за две минуты поразить высокоточными гиперзвуковыми боеголовками позиционный район американской системы ПРО в Румынии.

Если при этом на базе Девеселу окажутся крылатые ракеты Tomahawk с ядерными боеголовками, вероятно, рассеянные в воздухе радиоактивные частицы попадут и на территорию соседней Молдовы.

Корабли военно-морской группы НАТО в порту Одессы. Архивное фото
© Photo: Facebook / ВМС ЗС України
Корабли НАТО вошли в порт Одессы, среди них - румынское судно

Демонстрация силы лучше, чем боевое применение. Россия никому не угрожает, проводит миролюбивую внешнюю политику. И все же, наблюдая реконструкцию Западом "железного занавеса", расширение НАТО на Восток, Москва вынуждена принимать ответные меры. Российские Крым и Калининградская область в кратчайшие сроки превратились в мощные бастионы, готовые встретить агрессора – на всю глубину его боевых порядков.

Министр обороны Румынии признал: в Девеселу есть баллистические ракеты>>>

А чего, собственно, ожидали "партнеры", размещая в Девеселу американский радар AN/SPY-1 (интегрированный в систему Aegis Ashor) и пусковую установку противоракет Standard SM-3 Block IB, которую можно использовать для старта стратегических крылатых ракет Tomahawk? Вероятно, предполагалось, что Москва не заметит появление в Румынии сухопутной модификации крейсера Ticonderoga (что противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года).

здание Министерства иностранных дел (МИД)
© Sputnik / Владимир Песня
Секретное "доброе оружие" Кремля

Увы, теперь в случае широкомасштабного военного конфликта в Европе, ракетная база Пентагона в Румынии (в 340 километрах от границы Молдовы) станет приоритетной целью для ответного или превентивного удара России.

Географические особенности

Десять истребителей МиГ-31К с "Кинжалами" на борту заступили на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе весной 2018 года. Ранее в Крыму были размещены комплексы дальней ПВО С-400 и С-300, береговые противокорабельные комплексы. "Кинжал" поставил точку в западных дискуссия о том, кто в Причерноморском регионе является "гегемоном". Россия создала зону ограничения и воспрещения доступа и маневра (anti-access and area denial, A2/AD). И не важно, сколько истребителей базируются в Крыму, а сколько прилетают на боевое дежурство, к примеру, из Краснодарского края. Скорость МиГ-31К превышает 3000 км/час, а Черное море в самой широкой части – всего 1150 километров. Теперь "партнеры"  под присмотром и на расстоянии вытянутой руки.

От российского Крыма до румынского городка Девеселу по прямой – немногим более 700 километров. Однако современные гиперзвуковые ракеты АРК "Кинжал" способны стартовать из любого района Черного моря (территориальные воды Румынии – 12 морских миль), активно маневрировать по курсу, и выходить на цель с любого направления.

Сбить "Кинжал" практически невозможно. В кризисной ситуации противоракеты НАТО, скорее всего, полетят мимо – на головы мирных жителей Болгарии и Молдовы. В сложившейся ситуации региональные соседи Румынии являются заложниками Соединенных Штатов, территория которых находится за тысячи километров от Европейского театра военных действий.

Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
© Sputnik / Алексей Витвицкий
База ПРО США в Румынии - Дамоклов меч над Молдовой

Румынская база – первый из объектов развертывания европейского компонента американской глобальной системы ПРО (European Phased Adaptive Approach). После 2018 года планируется создание целого ряда информационных и огневых средств ПРО (на очереди Польша), а также развертывание кораблей системы Aegis для боевого дежурства. Если растущее в Европе военно-политическое напряжение не снимут дипломатические усилия России, полагаю, проблему безопасности решат истребители МиГ-31К с "Кинжалами".

МиГ-31 гарантирует

Сверхзвуковой высотный истребитель-перехватчик четвертого поколения МиГ-31 – инструмент безусловного господства в воздухе, созданный для уничтожения самолетов, крылатых ракет и низколетящих спутников противника – во всем существующем диапазоне высот и скоростей. Несокрушимый монстр, сотканный преимущественно из титана и стали, имеет максимальную взлетную массу до 47 тонн, систему управления вооружением и радиолокационную станцию, которые позволяют обнаруживать цели на дальности до 320 километров и одновременно сопровождать до десяти воздушных целей. Четыре истребителя способны контролировать воздушное пространство в 1100 километров по фронту. Под стать истребителю – гиперзвуковая аэробаллистическая ракета с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью.

Эксперт: базы в Румынии и Польше нарушают противоракетный договор>>>

Сегодня АРК "Кинжал" называют самым мощным оружием в мире, способным уничтожать практически любые объекты на земле, в море и в ближнем космосе.

Лаборатория. Архивное фото.
© Sputnik / Валерий Мельников
Кто подложил Румынии и Молдове африканскую чуму свиней?

От него нет защиты. Гиперзвуковая ракета способна поражать цели на дистанции по разным данным от 1500 до 2000 километров (которые преодолевает примерно за четыре минуты), с гарантированным преодолением позиционных районов американской ПРО.

Перехват "Кинжалов" всеми существующими и перспективными противоракетными системами технологически невозможен. А специалисты уже прогнозируют разработку модернизированных версий гиперзвукового комплекса, для поражения целей на расстоянии свыше 3000 километров, без учета радиуса боевого применения истребителя.

Кстати, американский прототип гиперзвуковой ракеты предполагается испытать лишь в 2019 году, в то время как само оружие поступит на вооружение США никак не ранее 2021 года. Россия имеет пару лет для большего отрыва. А что делать, если "партнеры" не понимают добрых слов, и уважают лишь силу?

Демонстрация выдающихся оборонных технологий – не самоцель, а залог суверенитета и безопасности РФ. Форум "АРМИЯ-2018" и АРК "Кинжал" напоминают Соединенным Штатам и другим соседям по планете: с Россией лучше дружить, а не враждовать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
Военные базы НАТО в Румынии (9)

По теме

История расширения НАТО: все, что нужно знать
У НАТО нервная дрожь: российские боевые корабли вошли в пролив Ла-Манш
Политолог: в перспективе Турция может покинуть НАТО
Теги:
военные базы, НАТО, Молдова, Румыния, Россия, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Молотоголовый крылан
Страх и ужас: на что можно наткнуться в путешествиях
Мужественная ворона пытается остановить драку между двумя котами
Это невероятно: мужественная ворона хочет остановить драку между котами
Авария Кишинев-Затока
Жуткое ДТП с участием автобуса Кишинев-Затока

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться