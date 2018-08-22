Уничтожение ПРО США в Румынии – дело двух минут

Военный обозреватель Александр Хроленко рассказал Sputnik Молдова о том, как авиационный ракетный комплекс "Кинжал" способен за две минуты поразить высокоточными гиперзвуковыми боеголовками позиционный район американской системы ПРО в Румынии, и подытожил, что демонстрация силы лучше, чем боевое применение.

Министерство обороны Российской Федерации 21-26 августа проводит очередной Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2018", на котором состоялась демонстрация маневренных возможностей тяжелого истребителя МиГ-31К, основного носителя новейших гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Авиационный ракетный комплекс (АРК) "Кинжал" уже несет боевое дежурство в Крыму и способен за две минуты поразить высокоточными гиперзвуковыми боеголовками позиционный район американской системы ПРО в Румынии.

Если при этом на базе Девеселу окажутся крылатые ракеты Tomahawk с ядерными боеголовками, вероятно, рассеянные в воздухе радиоактивные частицы попадут и на территорию соседней Молдовы.

Демонстрация силы лучше, чем боевое применение. Россия никому не угрожает, проводит миролюбивую внешнюю политику. И все же, наблюдая реконструкцию Западом "железного занавеса", расширение НАТО на Восток, Москва вынуждена принимать ответные меры. Российские Крым и Калининградская область в кратчайшие сроки превратились в мощные бастионы, готовые встретить агрессора – на всю глубину его боевых порядков.

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А чего, собственно, ожидали "партнеры", размещая в Девеселу американский радар AN/SPY-1 (интегрированный в систему Aegis Ashor) и пусковую установку противоракет Standard SM-3 Block IB, которую можно использовать для старта стратегических крылатых ракет Tomahawk? Вероятно, предполагалось, что Москва не заметит появление в Румынии сухопутной модификации крейсера Ticonderoga (что противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года).

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Увы, теперь в случае широкомасштабного военного конфликта в Европе, ракетная база Пентагона в Румынии (в 340 километрах от границы Молдовы) станет приоритетной целью для ответного или превентивного удара России.

Географические особенности

Десять истребителей МиГ-31К с "Кинжалами" на борту заступили на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе весной 2018 года. Ранее в Крыму были размещены комплексы дальней ПВО С-400 и С-300, береговые противокорабельные комплексы. "Кинжал" поставил точку в западных дискуссия о том, кто в Причерноморском регионе является "гегемоном". Россия создала зону ограничения и воспрещения доступа и маневра (anti-access and area denial, A2/AD). И не важно, сколько истребителей базируются в Крыму, а сколько прилетают на боевое дежурство, к примеру, из Краснодарского края. Скорость МиГ-31К превышает 3000 км/час, а Черное море в самой широкой части – всего 1150 километров. Теперь "партнеры" под присмотром и на расстоянии вытянутой руки.

От российского Крыма до румынского городка Девеселу по прямой – немногим более 700 километров. Однако современные гиперзвуковые ракеты АРК "Кинжал" способны стартовать из любого района Черного моря (территориальные воды Румынии – 12 морских миль), активно маневрировать по курсу, и выходить на цель с любого направления.

Сбить "Кинжал" практически невозможно. В кризисной ситуации противоракеты НАТО, скорее всего, полетят мимо – на головы мирных жителей Болгарии и Молдовы. В сложившейся ситуации региональные соседи Румынии являются заложниками Соединенных Штатов, территория которых находится за тысячи километров от Европейского театра военных действий.

© Sputnik / Алексей Витвицкий База ПРО США в Румынии - Дамоклов меч над Молдовой

Румынская база – первый из объектов развертывания европейского компонента американской глобальной системы ПРО (European Phased Adaptive Approach). После 2018 года планируется создание целого ряда информационных и огневых средств ПРО (на очереди Польша), а также развертывание кораблей системы Aegis для боевого дежурства. Если растущее в Европе военно-политическое напряжение не снимут дипломатические усилия России, полагаю, проблему безопасности решат истребители МиГ-31К с "Кинжалами".

МиГ-31 гарантирует

Сверхзвуковой высотный истребитель-перехватчик четвертого поколения МиГ-31 – инструмент безусловного господства в воздухе, созданный для уничтожения самолетов, крылатых ракет и низколетящих спутников противника – во всем существующем диапазоне высот и скоростей. Несокрушимый монстр, сотканный преимущественно из титана и стали, имеет максимальную взлетную массу до 47 тонн, систему управления вооружением и радиолокационную станцию, которые позволяют обнаруживать цели на дальности до 320 километров и одновременно сопровождать до десяти воздушных целей. Четыре истребителя способны контролировать воздушное пространство в 1100 километров по фронту. Под стать истребителю – гиперзвуковая аэробаллистическая ракета с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью.

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Сегодня АРК "Кинжал" называют самым мощным оружием в мире, способным уничтожать практически любые объекты на земле, в море и в ближнем космосе.

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От него нет защиты. Гиперзвуковая ракета способна поражать цели на дистанции по разным данным от 1500 до 2000 километров (которые преодолевает примерно за четыре минуты), с гарантированным преодолением позиционных районов американской ПРО.

Перехват "Кинжалов" всеми существующими и перспективными противоракетными системами технологически невозможен. А специалисты уже прогнозируют разработку модернизированных версий гиперзвукового комплекса, для поражения целей на расстоянии свыше 3000 километров, без учета радиуса боевого применения истребителя.

Кстати, американский прототип гиперзвуковой ракеты предполагается испытать лишь в 2019 году, в то время как само оружие поступит на вооружение США никак не ранее 2021 года. Россия имеет пару лет для большего отрыва. А что делать, если "партнеры" не понимают добрых слов, и уважают лишь силу?

Демонстрация выдающихся оборонных технологий – не самоцель, а залог суверенитета и безопасности РФ. Форум "АРМИЯ-2018" и АРК "Кинжал" напоминают Соединенным Штатам и другим соседям по планете: с Россией лучше дружить, а не враждовать.

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