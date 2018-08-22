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Задержанная по обвинению в убийстве отца 19-летняя Ангелина Хачатурян во время избрания меры пресечения в Останкинском суде (30 июля 2018). Москвa

Как лепят убийц, или почему три сестры зарезали отца

© Photo: Никеричев Андрей / АГН Москва
Колумнисты
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Федор Ларионов
Тема:
Громкое дело сестер Хачатурян: подробности и детали (17)
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Три сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца и дали показания следователю, об этом сообщили в понедельник адвокаты девушек. В тот же день на заседании суда прокурор сделал важное заявление — следствие признает, что сестры Хачатурян подвергались сексуальному насилию со стороны отца.

Похоже, этот день станет поворотным в громком деле. В первые дни общественное мнение разделилось, по-разному отвечая на вопрос, кто эти девушки: хладнокровные убийцы или жертвы? Но после заявления прокурора весы решительно качнулись в пользу сестер. 

Что заставило домашних девочек взяться за нож

Общество до сих пор склонно прощать домашним тиранам многое. Трудно сказать, что это — пережитки древнего уклада или следствие нынешней нелегкой жизни. Например, у нас в Молдове совсем не редки случаи, когда считается — ради сохранения семьи женщина может и потерпеть. 

Но вот домогательства к собственным дочерям — совсем другое дело. Такого общественность не прощает. И теперь обвинению, с моральной точки зрения, будет крайне сложно вынести сестрам суровый приговор.

Рассмотрение в Останкинском суде ходатайства следствия об аресте сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца (2 августа 2018). Москвa
© Photo: Никеричев Андрей / АГН "Москва"
Появились доказательства: убитый Хачатурян все-таки издевался над дочерьми

Следствие чрезвычайно деликатно упоминает о деталях издевательств погибшего Михаила Хачатуряна над своими дочерьми. По словам адвоката, следователи признали не только "аморальные действия" со стороны отца, но и некое "преступление", совершенное им против девочек. Других подробностей не сообщается.

Впрочем, в прессу уже просочились ужасающие подробности — и о том, как отец настойчиво зазывал взрослую дочь "мыться вместе" в ванной, и о порнографических видео, которые извращенец отправлял как минимум одной из одноклассниц дочери.

Богомольное чудовище — деспот держал домашних в страхе 

Убитый не был агнцем — хотя его страница в "Одноклассниках" выглядит богомольной до предела. На церковных службах он занимал почетное место — полно фотографий, где он позирует в церковных облачениях, с иконами и крестами. Но дома святоша преображался. Судя по свидетельствам знакомых и родственников, домашних он воспитывал по своим, бандитским понятиям.

Запуганную до полусмерти жену Аурелию, уроженку Молдовы, выгнал из дома, приставив пистолет к виску — "уходи от греха, пока не убил". Оружия в доме вообще было много и пострелять Михаил любил — прямо в квартире. Очевидцы рассказывают, что на стенах было полно пулевых отверстий.

Избрание меры пресечения сестрам Хачатурян
© Sputnik / Сергей Мамонтов
Дело сестер Хачатурян: признание вины и решение суда

Женившись на 17-летней девочке, которую он окликнул из окна машины на остановке, тогда 34-летний Михаил превратил ее жизнь в ад. Запрещал выходить из дома, избивал, срывая зло от неудач или просто в плохом настроении. Она пыталась бежать — он находил ее, избивал и водворял обратно. Аурелия рассказала журналистам, что однажды муж забрал ее даже из полицейского участка, куда она пришла за помощью. И избил ее прямо там же. Вышвырнул из дома сына Сергея — посчитал его "нагулянным", и 16-летний парень зимой ночевал по подъездам.

Хачатуряна "на районе" боялись и считали наркоторговцем

Возникает вопрос, а что же делали соседи — по дому, по двору — когда Михаил Хачатурян наводил в семье свои порядки и палил в квартире из пистолета? 

А они боялись. И похоже, были основания бояться.

Михаила Хачатуряна "на районе" считали "смотрящим от воров" и наркоторговцем. Судим не был, даже приводов не имел. Официально нигде не работал, но жил небедно. Часто ездил по зонам, развозя "взгрев" — сигареты, наркотики, деньги, чай, телефоны. Целыми днями сидел в своем "лексусе" — это был его "офис", куда постоянно подходили люди.

Двор держал в страхе, с местными жителями был груб и агрессивен — его старались обходить стороной. Нервные припадки были для него обычным делом, в этом состоянии он избивал домашних, размахивал оружием, угрожая "вывезти и закопать". 

Здание на Алтуфьевском шоссе, где жила семья Хачатурян
© Sputnik / Лев Рыжков
"Тиран и насильник" – родные и соседи о Михаиле Хачатуряне

И действительно, был богомолен, как и многие бандиты. О таких говорят — "замаливал грехи". Вот только покаявшись, не менялся — продолжал жить по-прежнему, насаждая вокруг себя атмосферу страха, насилия и безысходности. Наверное, именно для таких клиентов в средние века придумали торговлю индульгенциями с отпущением грехов. 

Выгнав из дома жену, отец-монстр переключился на дочерей

Как рассказали девушки, отец ввел в доме порядки, как в казарме, но вот командир оказался жестоким самодуром. Вызывал звонком колокольчика, устраивал скандалы по любому поводу, избивал. Якобы даже угрожал изнасиловать и убить. Каждый выход из дома — скандал. По словам матери девочек, Михаил не любил их отпускать даже на уроки. Считал, что это пустое развлечение — там болтовня, парни, баловство. Потом перестал отпускать в школу вообще. Начиная с февраля 2017 года девочки появились на уроках всего несколько раз — и к сдаче ЕГЭ их не допустили. 

"Убивать буду, уйдите" — отец присылал дочерям аудиописьма

То, что мужчина вытворял дома, невозможно назвать "воспитанием", даже в самом консервативном смысле. Похоже, что дочери бесили этого агрессивного и неуравновешенного человека самим своим существованием. А обвинение девушек в распутном поведении для него было лишь поводом сорвать зло. 

Российская "Комсомольская правда" опубликовала аудиописьма, которые Хачатурян отправлял своим дочерям, пока был в отъезде. Если бы их услышала мать девочек, Аурелия, то наверное, закричала бы от ужаса, — так знакомо для нее это бы прозвучало. На трехминутной записи в основном матерная ругань. И угрозы — "Убивать буду, уйдите, уйдите, уйдите, не доводите до греха. Вы шлюхи были – шлюхами сдохнете!"

Ряса
© Sputnik /
"Героиновый святой": секрет рясы Хачатуряна, убитого своими дочерями

Надо понимать, такое творилось каждый день. Видимо, сестры решили не ждать, пока и им, как матери, к виску приставят пистолет и вышвырнут из дома. Или затолкают в машину, как брата, чтобы отвезти в лес. На что способен отец, они хорошо знали.

Если мышь загнать в угол, то она становится опасна

Михаил Хачатурян, фактически, собственными руками подготовил свою смерть. Конечно, кто-то скажет, что решение всегда принимает тот, кто взялся за нож — ударить или остановить занесенную руку. Но в этом деле есть обстоятельства, которые заставляют сказать — отец-монстр не оставил Ангелине, Кристине и Марии иного выбора.

Такие люди, как Михаил Хачатурян, мягкость считают слабостью и становятся лишь агрессивнее, если не встречают сопротивления. А если социопат знает, что жертва полностью находится в его власти, то полностью теряет контроль над собой.

Отец, если этот человек заслуживает высокого слова "отец" — позволял себе тем больше, чем старше становились сестры. И сделал все, чтобы девушки поверили — их будущее будет ужасным и неотвратимым.

Избрание меры пресечения сестрам Хачатурян
© Sputnik / Сергей Мамонтов
Страсти вокруг семьи Хачатурян не утихают: новые признания

В таких случаях первое побуждение жертвы — бегство. Но Хачатурян наглядно продемонстрировал свое "всемогущество", "длинные руки" и необузданную жестокость в отношении бывшей жены., чтобы девушки убедились — бежать некуда, бегство бессмысленно и лишь ухудшит их положение. 

Мышь, загнанная в угол, может стать смертельно опасной, — эту старинную поговорку то ли не знал, то ли не принимал во внимание Хачатурян. Он постарался вбить в дочерей страх перед собой. Но страх, не нашедший выхода, либо ломает человека, либо превращается в гнев и закаляется, как лезвие. Сестры не сломались — и участь отца-насильника была предрешена.

Почему никто не предотвратил страшной развязки

Общество глубоко потрясено трагедией — и не только в России. Об этом говорят на улицах и на кухнях в Молдове, а значит, и во всех странах "ближнего зарубежья". Люди пытаются найти ответ на вопрос — почему посреди бела дня, на глазах у всех, годами неврастеник и социопат издевается над собственной семьей, а общество ничего не может ему противопоставить?

Не нашлось рычагов и инструментов, — ни в школе, ни в правоохранительных органах, ни в местном сообществе, которые могли бы сработать и предотвратить катастрофу.

В странах, где идут жаркие дискуссии о разрешении гражданам владеть оружием, один из самых веских аргументов сторонников либерализации звучит так — преступники и так уже вооружены, а вот граждан государство оставляет безоружными. Давайте проведем здесь аналогию с трагедией сестер Хачатурян — а заодно и с драмой тысяч беззащитных женщин, девушек, стариков и детей, которые подвергаются домашнему насилию и издевательствам.

Насильники и домашние тираны свободно пользуются "орудиями преступления" — зависимостью своих жертв от мучителя, их безвыходным положением, возможностью долго и безнаказанно издеваться над слабыми — не выходя при этом за рамки Уголовного кодекса. Получается, что преступник вооружен до зубов — а вот его жертву закон оставляет безоружной. И наказывает, если в отчаянии жертва посмеет обороняться. 

В таких случаях обычно вспоминают об общественных организациях, куда обращаются за помощью побитые и обесчещенные женщины, старики и дети. Но стоит ли говорить, как слабы эти организации, которые можно пересчитать по пальцам. Все, что они могут, оказать "психологическую поддержку". И иногда еще "юридическую помощь", которая обычно сводится к совету подать в суд на мучителя.

Сестрам Хачатурян вменяют тяжелую статью, — умышленное убийство группой лиц по предварительному сговору. Впрочем, в таких случаях суды часто пытаются компенсировать несправедливость, и встают на сторону настоящих жертв, назначая обвиняемым минимальное наказание. Будем надеяться, так произойдет и на этот раз. По крайней мере, адвокаты девушек склоняются к осторожному оптимизму.

Лично я надеюсь, что три юные девушки, перенесшие ужасы издевательств со стороны психопата, не попадут в новую беду, а правосудие отыщет истину в этом клубке преступлений. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
Громкое дело сестер Хачатурян: подробности и детали (17)

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Теги:
сестры Хачатурян, домашнее насилие, убийство, Общество
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